Trump evocă, într-o întâlnire cu Moon Jae-in la Casa Albă, o posibilă amânare a summitului său cu Kim Jong Un

”Cred că el (Kim Jong Un) este serios. Eu cred că este absolut foarte serios”, a declarat Trump alături de preşedintele sud-coreean Moon Jae-in, aflat în vizită la Washington cu scopul de a discuta despre summitul Trump-Kim asupra căruia pluteşte, în ultimele zile, o atmosferă de incertitudine. Însă ”este posibil ca asta să nu meargă pe 12 iunie”, a adăugat preşedinte american.

”Dacă întâlnirea nu are loc, ea va avea loc, poate, mai târziu”, a spus el, evicând ”anumite condiţii” în vederea organizării summitului, fără să ofere alte detalii.

Pres. Trump on planned summit with Kim Jong Un: "We will guarantee [Kim's] safety and we've talked about that from the beginning. He will be safe. He will be happy. His country will be rich."