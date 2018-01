FOTO Misterul clădirii fără ferestre din buricul New York-ului

Situată pe 33 Thomas Street, în Tribeca, considerat cel mai sigur cartier din Manhattan şi din întregul oraş New York, construcţia iese în evidenţă imediat. Cu toate acestea, rămâne încă învăluită în mister, remarcă publicaţia Le Temps.

„Este cel mai înspăimântător imobil pe care l-am văzut vreodată“, a recunoscut actorul american Tom Hanks, ajuns la 61 de ani. Întrebându-şi fanii de pe Twitter dacă ştiu cumva „ce se află în interiorul“ acestei clădiri construite doar din beton şi granit, fără absolut nicio fereastră, într-un stil brutalist dus la extrem, dublul laureat cu Oscar a fost asaltat cu răspunsuri, dar niciunul lămuritor. De fapt, este o întrebare pe care mulţi şi-o pun şi la care mulţi încearcă să răspundă zilnic de 44 de ani încoace.

FOTO artstreetecture.com

Concepută de biroul de arhitectură Carl Warnecke&Associates, clădirea a fost dată în folosinţă în 1974. Conform datelor oficiale, a servit drept loc de operare pentru compania de telefonie AT&T. Este singura construcţie din New York capabilă să reziste la explozii nucleare.

Însă aceste informaţii nu au liniştit publicul şi nici interesul presei. Considerând că ceva e putred în legătură cu acest imobil, jurnaliştii de investigaţie ai portalului The Intercept au luat la puricat planul de arhitectură, au intervievat sub acoperire foşti angajaţi ai AT&T şi au căutat printre documentele strict secrete primite din partea lui Edward Snowden, un fost angajat al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) şi Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) devenit avertizor de integritate. Punând cap la cap informaţiile, The Intercept a ajuns la concluzia că impresionanta clădire fără ferestre din centrul New York-ului este unul dintre principalele puncte de spionaj ale NSA, având atribuit numele de cod „Titanpointe“. NSA dispune acolo de echipamente ultraperformante, capabile să intercepteze comunicaţii din lumea întreagă, susţine sursa sus-menţionată.

Contactate pentru a confirma sau infirma concluziile acestei investigaţii jurnalistice, AT&T şi NSA au preferat tăcerea.