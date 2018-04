Emmanuel Macron pleacă în SUA într-o misiune dificilă  INFOGRAFIE

Liderul de la Élysée, Emmanuel Macron, ajunge luni la Washington în prima vizită de stat a unui lider străin din mandatul prezidenţial al lui Donald Trump, având o misiune dificilă.

În contextul în care liderul Casei Albe este pe cale să schimbe sistemul global comercial prin tarife impuse Chinei şi poate chiar şi Europei, dar şi în condiţiile în care ar putea retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul, este de aşteptat, scrie Bloomberg, ca preşedintele Franţei să încerce să atenueze afectele politicii externe „America pe primul loc“ duse de Trump. Cel puţin în ceea ce priveşte Europa.

Până acum, Emmanuel Macron a avut mai mult succes în a construi o relaţie bună cu Donald Trump în comparaţie cu alţi lideri importanţi la nivel global, însă acest fapt nu garantează că liderul de la Élysée va reuşi să-şi atingă scopul. De altfel, el nu a reuşit să-l convingă pe şeful Casei Albe să menţină SUA în Acordul climatic de la Paris.

Şi chiar dacă luna aceasta Franţa s-a alăturat Statelor Unite atunci când Washingtonul a decis să lanseze un atac asupra unor ţinte din Siria ca urmare a unui atac chimic atribuit forţelor regimului al-Assad, la Paris nu există aşteptări prea mari legate de o schimbare radicală de atitudine a Casei Albe în privinţa mai multor subiecte delicate.

„O relaţie personală este minunată, însă Trump nu şi-o aminteşte după ce ai părăsit încăperea“, a afirmat, la rândul său, Jeremy Shapiro, director de cercetare la Consiliul european pentru relaţii externe din Londra.

Un cadou simbolic

În seara zilei de luni, cei doi lideri vor lua cina, alături de soţiile lor, la Mount Vernon, fosta reşedinţă a primului preşedinte al SUA, George Washington. Iar Macron este aşteptat să-i ofere omologului său un cadou simbolic.





Deocamdată nu se ştie ce surpriză i-a rezervat lui Donald Trump liderul de la Élysée, însă, în ianuarie, când a fost în vizită la Beijing, Emmanuel Macron i-a oferit preşedintelui chinez, Xi Jinping, un cal al Gărzii Republicane Franceze.

Pe data de 24 aprilie, notează CNN, Trump şi Macron vor avea o întâlnire tête-à-tête în Biroul Oval, iar după această întrevedere vor avea loc întâlniri bilaterale ale delegaţiilor Franţei şi SUA. O zi mai târziu, preşedintele Franţei se va adresa Congresului american reunit.

Mai puţină substanţă, mai multe sentimente

Fără îndoială, notează Bloomberg, marţi va fi ziua de vârf, având în vedere că atunci vor avea loc discuţiile importante. Oficiali francezi au afirmat că au fost informaţi de omologii lor de la Casa Albă că, deocamdată, Trump nu a luat o decizie în privinţa acordului nuclear cu Iranul, pe care l-a criticat ferm în trecut.

Preşedintele american este în favoarea unor măsuri mai ferme pentru a opri dezvoltarea programului iranian de rachete balistice şi pentru a opri extinderea influenţei Teheranului în Orientul Mijlociu, chestiuni care nu sunt acoperite de actuala înţelegere. Iar Macron ar intenţiona să ofere angajamente suplimentare din partea naţiunilor europene pentru a garanta că înţelegerea va păstra Iranul sub supraveghere.

Potrivit lui Brett Bruen, fost oficial al Departamentului de Stat în administraţia Obama, Macron a pregătit, cel mai probabil, o serie de „soluţii“ pentru acordul cu Iranul, acordul climatic şi chestiunile comerciale pe care Trump le-ar putea considera ca fiind „un câştig“.

Bruen este de părere că Macron este deja stăpân pe „arta înţelegerilor atunci când vine vorba de Trump - uitaţi de substanţă, concentraţi-vă pe sentimentele lui, oferiţi-i laude şi un strop de fler francez“.

Şi chiar dacă unii au rezerve în privinţa şanselor de reuşită pe care le are Macron, nu puţini sunt analiştii care consideră că decizia Franţei de a se alătura recentului american din Siria îi oferă un avantaj. Un avantaj pe care, de pildă, Angela Merkel, cancelarul german, nu îl are. Asta pentru că Germania nu s-a alăturat atacului american din Siria, are lacune în materie de cheltuieli de apărare, dar şi un surplus comercial cu SUA, fapt ce-l nemulţumeşte pe Trump.

Însă, înainte de a se îndrepta spre Washington, Macron a fost la Berlin pentru a discuta cu Merkel.

Trump vrea ca europenii să permită exportatorilor SUA să le acceseze mai uşor pieţele, scrie Bloomberg, adăugând că Macron şi Merkel vor argumenta că măsuri unilaterale în materie de politici comerciale sunt distructive. „Amândoi au interesul de a apăra poziţia europeană în faţa Chinei sau a Statelor Unite“, a declarat Jean Pisani-Ferry, profesor la Sciences Po din Paris şi la Hertie School of Governance din Berlin, care l-a consiliat pe Macron în timpul campaniei.