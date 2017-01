Donatorii americani, generoşi cu Trump. Preşedintele ales al Statelor Unite a strâns o sumă-record pentru ceremonia de învestitură

Prin comparaţie, Barack Obama a primit de la donatori privaţi 55 de milioane de dolari pentru învestitura din 2009 şi 43 de milioane pentru ceremonia din 2013.

Cu toate acestea, comitetului care pregăteşte ceremonia de învestitură a celui de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite spune că nu intenţionează să organizeze un eveniment pe măsura banilor donaţi, scrie Agerpres. Tom Barrack, directorul acestui comitet, declara săptămâna trecută că se doreşte evitare unei atmosfere de circ.

Banii care nu vor fi cheltuiţi vor fi donaţi unor organizaţii caritabile, a precizat purtătorul de cuvânt Boris Epshteyn.

„Chiar nu îmi pot imagina ce vor face cu atâţia bani şi nu înţeleg de ce continuă să accepte donaţii. Noi am organizat cele mai ample două ceremonii de învestitură din istoria ţării nostre şi nu am cheltuit nici pe departe atâţia bani“, a declarat pentru The Associated Press Steve Kerrigan, preşedintele comitetului de învestitură al lui Barack Obama.

Odată devenit preşedinte în exerciţiu, Donald Trump va organiza trei baluri inaugurale, faţă de 10 organizate de administraţia Obama în 2009, notează Agerpres. În ce priveşte parada de după învestitură, Trump vrea ca aceasta să nu dureze mai mult de 90 de minute. Cea mai amplă paradă a avut loc la învestitura din 1953 a preşedintelui Dwight Eisenhower şi a durat mai bine de patru ore şi jumătate.