Bloomberg: Averea netă a lui Donald Trump a scăzut la 2,9 miliarde dolari, de la 3 miliarde de dolari în 2016

Calculele, făcute la cinci luni de la inaugurarea lui Trump ca preşedinte al Statelor Unite, se bazează pe datele obţinute de la bănci, documente referitoare la ipoteci, rapoarte anuale şi o nouă declaraţie financiară publicată de Trump pe 16 iunie.

Scăderea a fost determinată în mare parte de scăderea valorii a trei clădiri de birouri din Manhattan, pentru care datele băncilor care l-au finanţat pe Trump oferă o imagine consistentă, şi anume că performanţele lor sunt sub cele estimate la momentul când Trump a obţinut credite.

Imobilele, Trump Tower, 40 Wall Street şi 1290 Avenue of the Americas, un turn la care Trump deţine o participaţie de 30%, sunt victimele schimbărilor care au avut loc pe piaţa birourilor din New York, unde chiriaşii sunt atraşi de zgârie-nori noi, iar cererea pentru proprietăţile vechi este în scădere.

Calculele Bloomberg, bazate anterior pe estimările băncilor, sunt realizate în funcţie de rezultatele financiare reale ale celor trei proprietăţi dezvăluite de managerii trusturilor care deţin datoriile lui Trump.

Valoarea actuală a acestor proprietăţi a fost revizuită în scădere cu 380 de milioane de dolari.

Reprezentanţii Trump Organization au refuzat să comenteze.

Scăderea valorii celor trei turnuri a fost compensată aproape în totalitate de succesul altor activităţi ale imperiului Trump. Portofoliul său de active lichide, între care numerar, a crescut la 230 de milioane de dolari, de la 170 de milioane de dolari, în urma vânzării unor apartamente şi a altor sume încasate de Trump International Hotel Las Vegas, precum şi a vânzării unui penthouse în Manhattan.

Preşedintele a vândut majoritatea portofoliului său de acţiuni vara trecută, a declarat în decembrie un purtător de cuvânt.

Companiile lui Trump au încasat noi comisioane pentru licenţe pentru proiecte din Vancouver şi Kolkata.

În termeni anuali, veniturile a 16 cluburi de golf şi staţiuni au urcat cu 3%. Vânzările Mar-a-Lago, vizitată frecvent de Trump după alegeri, au urcat cu 25%.

În prezent, aceste proprietăţi au o valoare combinată de 720 de milioane de dolari, în creştere de la 710 milioane de dolari, conform indicelui Bloomberg al miliardarilor, dar avansul a fost limitat de scăderile înregistrate la unele cluburi de golf.

În acelaşi timp, datoriile lui Trump au scăzut de la 630 de milioane de dolari în 2016 la cel puţin 550 de milioane de dolari, conform datelor creditorilor şi programului de rambursare.

Imobilul din Wall Street, evaluat la 540 de milioane de dolari în 2015, a estimat atunci profit operaţional net, înainte de taxe (Veniturile totale minus cheltuielile operaţionale, de 22,6 milioane de dolari, dar în 2016 a câştigat numai 17,4 milioane de dolari, an în care a fost pe lista de observaţie a unei bănci pentru că veniturile din chirii abia dacă au acoperit ratele. Indicele Bloomberg evaluează imobilul la 400 de milioane de dolari, în baza performanţelor de anul trecut.

Trump Tower, unde s-a aflat locuinţa şi sediul central al lui Trump înainte de a se muta la Casa Albă, are o problemă similară. Birourile şi magazinele au fost evaluate la 480 de milioane de dolari în 2012, iar profitul operaţional net la 20,4 milioane de dolari. Proprietatea a generat anul trecut profit operaţional net de 14,1 milioane de dolari, după ce cheltuielile ridicate au erodat veniturile. Clădirea, care include penthouse-ul lui Trump, este evaluată în prezent la 450 de milioane de dolari.

Turnul de birouri din 1290 Avenue of the Americas, deţinut de Trump în parteneriat cu Vornado Realty Trust, nu a îndeplinit nici el aşteptările creditorilor. Clădirea a fost evaluată la 2 miliarde de dolari în 2012, în baza unui profit operaţional net estimat la 97,7 milioane de dolari, dar anul trecut a generat numai 77,7 milioane de dolari.

Trump şi-a păstrat dreptul de proprietate asupra companiilor sale după alegerea sa ca preşedinte. Spre deosebire de ocupanţii precedenţi ai Casei Albe, el nu a vândut active. În schimb, şi-a transferat proprietăţile într-un trust administrat de fiii său adulţi Donald Jr. şi Eric şi către Weisselberg, directorul general al Trump Organization.

Estimările proprii ale lui Trump pentru averea sa sunt deseori mai mari decât cele independente. Când şi-a anunţat candidatura în 2015, echipa sa de campanie a publicat un document potrivit căruia averea lui Trump ar fi de 8,7 miliarde de dolari. Ulterior în acel an, când Bloomberg i-a estimat averea la 3 miliarde de dolari, el a spus că este ”un raport prost”. Ulterior, Trump a repetat că averea sa este de peste 10 miliarde de dolari.

Una dintre diferenţe între estimările lui Trump şi cele ale Bloomberg este valoarea brandului său personal. Astfel, Trump estimează valoarea brandului său la 3,3 miliarde de dolari, iar Bloomberg la numai 35 de milioane de dolari.