„Şocat“  de capacitatea de luptă scăzută a armatei SUA, şeful Pentagonului cere 639 de miliarde de dolari

În faţa Comisiei pentru forţele armate din Camera Reprezentanţilor, ministrul apărări american a amintit că s-a retras din armată la puţin timp după intrarea în vigoare a reducerilor bugetare, care au antrenat restricţii în portofoliul armatei.

„Patru ani mai târziu, am revenit în minister şi am fost şocat de ceea ce am văzut în ceea ce priveşte pregătirea noastră de luptă“, a explicat el aleşilor care l-au întrebat despre propunerea de buget a lui Donald Trump pentru anul fiscal 2018.

„Niciun inamic pe câmpul de luptă nu a provocat la fel de mult rău pregătirii armatei noastre ca reducerile“ pentru armată, a spus el.

În proiectul său de buget pe anul 2018, preşedintele american acordă o importanţă deosebită apărării, care îşi vede mărit bugetul cu aproximativ 10% (aproximativ 639 miliarde de dolari), în comparaţie cu cel propus în 2017 de fostul preşedinte Barack Obama.

Comparativ cu bugetul pe 2017 în curs de execuţie, creşterea este de aproximativ 5%, administraţia preşedintelui Donald Trump majorând deja bugetul iniţial acum câteva săptămâni.

Întrebat despre ameninţările venite din partea Rusie, James Mattis a mai declarat luni că nu există semne că preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, doreşte relaţii pozitive cu SUA în acest moment, ci că a ales să fie un competitor strategic.

„În acest moment… nu văd nici un semn că domnul Putin ar dori relaţii pozitive cu noi. Asta nu înseamnă că nu putem avea astfel de relaţii dacă vom căuta un teren comun, dar deocamdată el a ales să fie competitiv, un competitor strategic – şi va trebui să tratăm lucrurile aşa cum sunt„, a spus şeful Pentagonului, citat de Reuters.

În ceea ce priveşte situaţia din Afganistat, secretarul american al apărării i-a anunţat pe congresmeni că va anunţa în curând mai multe opţiuni în privinţa modalităţii de gestionare a Afganistanului, precizând că-i va prezenta o strategie regională preşedintelui Trump. Presa americană sugerează că Administraţia Trump intenţionează să-şi mărească operaţiunile militare americane în Afganistan, relatează BBC.