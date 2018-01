Un mare oraş din lume riscă să rămână fără apă potabilă din aprilie. Apa de la duş e refolosită, „părul nespălat a devenit un semn al responsabilităţii sociale“

Locuitorii din Cape Town au ajuns să îşi drămuiască zilnic fiecare cană de apă. Nimic nu se aruncă, totul se refoloseşte. De pildă, apa acumulată în urma duşului este reciclată şi folosită pentru a curăţa toaletele. Însă nu se strânge prea multă, pentru că autorităţile le-au recomandat cetăţenilor să nu depăşească 90 de secunde atunci când fac duş. „Părul nespălat a devenit, acum, un semn al responsabilităţii sociale“, comentează pentru CNN Darryn Ten, un locuitor din Cape Town. În plus, gelul dezinfectant pentru mâini, care odată era un moft, acum e la mare căutare.

50 de litri de apă pe zi, de la 1 februarie

Criza apei potabile din unul dintre cele mai dezvoltate oraşe din Africa a fost creată de trei factori principali, arată specialiştii: în primul rând, de cea mai severă secetă din ultimul secol, apoi, de demografia în creştere a oraşului – Cape Town are acum o populaţie de 4 milioane de locuitori în zona metropolitană – şi, nu în cele din urmă, de schimbările climatice.

Chiar şi în aceste condiţii, locuitorii oraşului nu au scăzut în mod semnificativ consumul de apă, a declarat primul oraşului, Patricia de Lille. Autorităţile au redus presiunea apei în conductele principale pentru a ajuta la salvarea rezervelor de apă, însă consumul a continuat să depăşească cu 86 de milioane de litri volumul ţintit.

Începând cu 1 februarie, locuitorii din Cape Town vor avea voie să folosească numai 50 de litri de apă de persoană pe zi.

Pleacă cine poate

Lipsa apei deja i-a determinat pe unii dintre locuitori să fie creativi. Apa folosită la duş sau la gătit este strânsă în găleţi şi este, apoi, reutilizată, de pildă pentru a uda plantele din casă sau pentru a trage apa la toaletă.

The reality of life in Cape Town right now! Saving every bit of water you can is vital. #water4capetown #usegreywater#CapeTownwatercrisis#CapeTowndrought#dayzero@CapeTown @SimonCalder pic.twitter.com/6tlyos3YcB