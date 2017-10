Ionuț Cojocaru este lector univ. dr. al Facultății de Ștințe Politice și Economice, Departamentul Relații Internaționale și Studii Europene al Universității Europei de Sud-Est Lumina. Din 2011 a devenit doctor în istorie.

A absolvit un master în Istoria Contemporană a României în cadrul Facultății de Istorie București și unul în Științe Politice în cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative București. Preocupările sale țin atât de spațiul balcanic cât și de relațiile statelor balcanice cu Imperiul Otoman/ Turcia.

A publicat diferite studii, analize, volume de documente, volume de studii privind relațiile dintre statele balcanice. Din 2007 este asistent universitar, iar din 2012 este titularul cursurilor de Istoria Relațiilor Internaționale și Istoria Europei de Sud-Est în secolele XIX – XX. Din 2010 este secretar general al Asociației de Prietenie româno-turcă.

Este membru activ în colegiul științific al revistelor: Balkan Synthesis, Facta Universitatis, Serbia; Journal of Eurasian Studies, Studies of the Ottoman Domain, History Studies (International Journal of History) Turcia; Crimean Historical Review Federația Rusă.

Coautor la volumul de documente Romania-Turcia 1923-1938.Documente vol I, Editura Cavaliotti, Bucuresti, 2011. Apublicat cartea România și Turcia, actori importanți în sistemul de relații internaționale 1918-1940, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014, coordonator al volumului South-East European Diplomacy. 100 Years Since the Balkan Wars, Cetatea de Scaun, Targoviste, 2015