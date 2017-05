Zilele acestea trei foşti înalţi oficiali americani- Kurt Volker, fost ambasador al SUA la NATO şi fost adjunct al Secretarului de Stat în madatul lui George Bush, generalul David Petreus, fost şef al CIA şi fost comandant al trupelor americane în Irak şi Afganistan, părintele aşa numitei Surge[1] (creşterea numărului de militari americani în Irak dar şi schimbarea întregii strategii militare din teatrul de operaţii) şi nu în ultimul rând, fostul SACEUR (The Supreme Allied Commander Europe-Comandantul Suprem al Forţelor Militare ale NATO în Europa) generalul Philip Breedlove au fost prezenţi la Bucureşti la seminarul despre Buna Guvernanţă organizat de ONG-ul Strategikon. Despre întâlnire presa a vorbit suficient. Am să amintesc numai câteva lucruri pe care jurnaliştii nu le-au considerat foarte importante. Astăzi am să vorbesc despre generalul Philip Breedlove.

Audierile în Congresul SUA

Trebuie să reamintesc întâi, celor care nu ştiu, generalul Breedlove a fost audiat în Senat la Comisia pentru Serviciile Armate în legătură cu situaţia din Europa, de două ori în anul 2016. În faţa senatorilor americani generalul a vorbit de interesul american în Europa, despre Rusia revanşardă şi acţiunile ei în Ucraina şi Siria, despre forţele SUA din Europa şi despre ameninţarea nucleară a Rusiei. Am spicuit câteva dintre evaluările generalului Breedlove faţă de temele de mai sus, evaluări făcute în cadrul audierilor. Sunt importante aceste evaluări pentru a înţelege contextul geopolitic actual. Referitor la interesul american pentru Europa generalul a confirmat că bătrânul continent rămâne un capitol important în securitatea naţională a SUA. El consideră regiunea europeană ca una inexorabil legată de libertatea şi securitatea economică a Statelor Unite ale Americii. Cât priveşte Rusia revanşardă a afirmat că aceasta nu împarte obiective de securitate comune cu Occidentul şi consideră SUA şi NATO ca o ameninţare la propria securitate. Rusia continuă efortul de modernizare a armatei, pe termen lung, şi în acţiunile recente din Ucraina şi Siria a demonstrat o alarmantă creştere a proiectării forţelor expediţionare şi a capacităţilor de luptă şi de susţinere logistică. Rusia a petrecut ultimii 20 de ani analizând operaţiunile militare ale SUA, stabilind o nouă doctrină şi o structură de forţe care să contracareze puntele forte ale SUA şi NATO- declara generalul Philip Breedlove.

Încetarea focului în estul Ucranie rămâne nesemnificativ iar Rusia continuă activităţile de destabilizare în contradicţie cu acordul de la Minsk. Noi nu trebuie să acceptăm acţiunile Rusiei în Siria care să servească unei strategii de distragere a atenţie de la situaţia din Ucraina-declara generalul Breedlove. Cert este că Rusia continuă agresiunea în Ucraina prin asigurarea, pentru separatiştii ucrainieni, cu personal, echipament, pregătire şi C2 (comandă şi control). Un element important luat în discuţie de fostul SACEUR sunt conflictele îngheţate. Aceste conflicte îngheţate, situate în jurul periferie graniţei ruse, sunt văzute ca afaceri care se derulează continuu, fabricate de Rusia, pentru a avea un pretext de a interveni militar. De asemenea eforturile Kremlinului de a stabili pârghii de influenţă în Ţările Baltice de-a lungul zonelor diplomatice, economice şi a spectrului de securitate sunt orientate spre dezvoltarea unui mediu propice Rusiei şi reprezintă o provocare continuă la eforturile Occidentului de a asigura securitatea aliaţilor NATO. Din 2012 de la elaborare Liniilor Strategice ale Apărării şi din momentul în care decizia naţională a SUA de a se muta în zona Asia/Pacific, EUCOM (Comndamentul SUA pentru Europa) a plătit constant un preţ în diminuarea resurselor şi asigurarea forţelor pentru a rebalansa situaţia. Ca răspuns la noul mediu de securitate european, am susţinut (n.A.G.-generalul Philip Breedlove), iar departamentul apărării, Casa Albă şi Congresul au aprobat să sisteze reducerile din teatrul european şi fiecare să se uite la creştere sustenabilă a capacităţilor militare aşa cum am cerut în planul financiar pe anul 2017. În timpul Războiului Rece erau peste un milion de militari în teatrul european. Astăzi numărul lor este în jur de 62000 din care 52000 sunt subordonaţi direct misiunii EUCOM. Generalul Breedlova amintea totodată în timpul depoziţiilor sale în comisia senatorială de faptul că: Prezenţa constantă a SUA în Europa, de la cel de-al Doilea Război Mondial, a asigurat accesul liber al SUA în caz de criză. Reducerile în personal vor reduce accesul la naţiunile gazdă şi permisiunea de operare din punctele strategice în timpul unor crize. Trebuie să avem comandamente de război care să coopereze cu partenerii în teatrele de operaţi ( vezi cele două comandamente de divizie ale NATO din Polonia şi România). Referitor la armele nucleare generalul Philip Breedlova declara: Ruşii au testat arme care încalcă tratatul INF-Intermediate Nuclear Forces (n.A.G.-este vorba de rachetele de croazieră cu rază de până la 5500 km precum SSC-X-8, interzise de tratatul menţionat, care se pot lansa de pe platformele Iskander-2) şi pot fi uşor ascunse între armele convenţionale. Ruşii cred că armele nucleare sunt o continuare a rezolvării conflictelor. Este o discuţie iresponsabilă.

Discursul generalul Philip Breedlove din aula BNR

Generalul Philip Breedlove, părintele Planului de acţiune pentru creşterea capacităţii operaţionale a NATO (Rediness Action Plan) adoptat la Sumitul NATO din Ţara Galilor, a vorbit despre relaţia SUA-Rusia, despre conceptul de descurajare, despre articolul 3 al Tratatului de la Washington şi despre importanţa arealului Mării Negre. Relaţia dintre SUA şi Rusia a asemănat-o cu un vector care are o direcţie şi o viteză de deplasare înspre o zonă neclară şi atât timp cât o forţă contrară nu se va opune acesta se va deplasa într-acolo. Forţa care se va opune nu va fi formată numai din SUA şi Rusia, la ea vor participa şi Aliaţii din NATO. Generalul spunea că în această relaţie: Trebuie să începem discuţia cu lucruri mici, să demonstrăm că ducem discuţiile până la capăt, în văzul tuturor, şi să măsurăm împreună rezultatele. Lucrurile nu trebuie dezbătute de Russia Today şi de CNN.

Un subiect dezbătut de fostul SACEUR a fost conceptul de descurajarea. El spunea că primul lucru la care se gândesc lideri când vine vorba de descurajare este desfăşurarea unor formaţiuni militare importante în teatrele de operaţiuni. Descurajare nu este despre mărimea grupării de forţe militare sau despre locul ei de dislocare, este vorba de cum gândesc descurajarea cei care iau decizia. Asta înseamnă de fapt buna guvernare- declara Breedlove şi a continuat – Primul lucru într-o bună guvernare este o bună structură de securitate care asigură celor pe care-i conducem SECURITATEA! Descurajarea este o artă nu este o ştiinţă şi nu ai aparate să o măsori. Generalul a vorbit de Puterea Naţională şi a descris modelul aplicat de Universitatea Naţională de Apărare din Washington D.C. pentru a explica ceea ce înseamnă: modelul DIME (dime este moneda americană de 10 cenţi). Ce înseamnă DIME: D-vine de la diplomaţie, I-vine de la informare, M- de la militar şi E- de la Economic. Despre D(iplomaţie) a vorbit prezentând exemplul de la Summitul NATO din Ţara Galilor acolo unde agenda primei zile a fost înlocuită cu o discuţie despre apărarea colectivă şi unitatea asupra adoptării de măsuri coerente de către toţi aliaţii. Aşa a apărut declarţia comună care explică coeziunea aliaţilor în privinţa aplicării art.5 al Tratatului de la Washington în condiţiile agresiuni Rusiei în Ucraina. Despre I(nformare) s-a mai vorbit ca fiind crucială în explicarea şi transmiterea unui mesaj clar către lume despre ceea ce înseamnă Alianţa NATO şi care sunt misiunile ei. Despre ce înseamnă M(ilitar)? M înseamnă că Apărarea începe acasă şi că avem nevoie să investim bani în operativitatea şi eficacitatea unităţilor pe care le avem pentru ca acestea să devină o forţă de descurajare. Avem nevoie de echipamente performate la nivelul celorlate naţiuni pentru ca interoperabilitatea să fie o certitudine. Nu sunt pentru o creştere a forţelor, dar sunt pentru o prepoziţionare de tehnică şi o prezenţă a forţelor de care este întradevăr nevoie în teatrul de operaţii- spunea generalul Breedlove şi a continuat- Investiţiile în armată trebuie să fie de minimum 2% din PIB din care 20% pentru echiparea acesteia. Echiparea înseamnă E(conomie) şi asta este extrem de important pentru ca o ţară să fie prosperă şi să-şi permită producţia de tehnică militară singură sau în comun cu parteneri din afară.

La finalul expozeului de la BNR, la care au mai participat şi ministru de externe Teodor Meleşcanu şi Guvernatorul Mugur Isărescu a avut loc o sesiune de întrebări şi răspunsuri. Între cei care au pus întrebări s-a situat şi autorul acestui material. Întrebarare mea a fost: Este necesar un Schengen militar în Europa, deoarece deplasarea echipamentelor de-a lungul şi de-a latul continentului necesită multe intervenţii şi aprobări, deplasarea fiind anevoioasă şi ineficientă ca timp de derulare în condiţii de criză?

Răspunsul generalului Breedlove a fost: Nu pot vorbi foarte multe despre acest subiect. Nu este rea voinţă din partea aliaţilor. Noi am luptat mult în Irak şi Afganistan şi am pierdut din vedere Europa. Nu am crezut că se poate construi un inamic strategic aici şi nu am construit un parteneriat pe această temă. Ţările au scris şi rescris propriile legi. Când eram căpitan, în 1983, la graniţa dintre Germania de Vest şi Germania de Est, şi aveam în faţă Pactul de la Varşovia, nu trebuia să întrebăm pe nimeni când deplasam echipamentele şi militarii în partea occidentală a Europei. Aveam libertatea de mişcare. Mobilitatea echipamentelor militare şi a trupelor este vitală în situaţii de criză. Din păcate unii opozanţi pot fi în interiorul propriilor linii de demarcaţie. Suntem într-o situaţie de pace unde controlul la graniţe a fost reinstalat, în special, pentru transporturile militare. Când am făcut prima mişcare a trupelor NATO, acum 20 de luni, a fost extrem de greu. Sunt pentru a avea un acord cadru care să permită libertatea de mişcare, pentru a construi rapid un răspuns la o ameniţare. Nu am auzit de un Schegen militar dar cred că cineva din sală (n.A.G şi-a îndreptat privirea spre Şeful SMG generalul Ciucă) va transmite la NATO acestă idee.