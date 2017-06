Preşedintele Comisiei Europene spune că nu are încă un smartphone

„Nu ar trebui să o spun, dar am s-o fac, nu am încă «smartphone». Ca atare, nu aş putea să devin premierul Estoniei, ar fi cu totul imposibil“, a spus luxemburghezul într-o conferinţă de presă comună cu premierul eston Jüri Ratas, la Talinn.

„Juri ştie şi de aceea mi-a trimis, ca în secolul al XIX-lea, o carte poştală să mă invite la Tallinn“, a continuat Juncker.

Potrivit unor surse europene, el foloseşte un vechi model de telefon mobil al finlandezilor de la Nokia.

O fostă republică sovietică, membră a Uniunii Europene de la extinderea din 2004, Estonia va asigura în al doilea semestru preşedinţia Consiliului UE, pentru prima oară în istoria sa, în locul Regatului Unit, din cauza Brexitului.

Această ţară baltică este unul dintre statele membre în care domeniul numeric este cel mai dezvoltat în Europa şi care foloseşte votul electronic.

„Fără să fiu un tehnician, ştiu că viitorul nostru este în numeric“, a declarat Juncker.

În discursul său de introducere, Ratas a anunţat că una dintre cele patru priorităţi ale Estoniei în preşedinţia sa la UE este dezvoltarea domeniului numeric.

În acest sens, ea vrea să transforme libera circulaţie a datelor în UE într-a cincea libertate fundamentală a Uniunii.

Cele patru libertăţi fundamentale ale UE, garantate de piaţa unică, sunt, în prezent, libera circulaţie a bunurilor, capitalurilor, serviciilor şi persoanelor.

După valul de atacuri cibernetice care s-a răspândit în această săptămână din Ucraina în mai multe ţări, securitatea este de asemenea o prioritate, a notat Juncker.

„Succesul pieţei unice numerice va depinde de încrederea europenilor. Din acest motiv, sper că vom putea să vă împărtăşim experienţa în domeniul securităţii“, a adăugat el.

Estonia, victima unui atac cibernetic de mare anvergură în 2007, atribuit Rusiei, găzduieşte un centru NATO în domeniul Apărării cibernetice, la Tallinn.