Premierul May promite să fie o „femeie a naibii de dificilă“ cu Juncker în timpul negocierii ieşirii britanicilor din UE

„UItaţi, eu cred că recent am văzut că aceste negocieri vor fi dificile în anumite momente. În timpul campaniei pentru şefia conservatorilor am fost catalogată drept o femeie a naibii de dificilă. În acel moment am spus că următoarea persoană care va afla asta va fi Jean-Claude Juncker”, a declarat May.







Nu este prima dată când premierul britanic foloseşte această replică, pe care a lansat-o în timpul campaniei pentru conducerea Partidului Conservator.





Reacţia premierului vine după ce surse europene au declarat că Jean-Claude Juncker şi Theresa May s-au contrariat puternic în timpul vizitei de săptămâna trecută de pe Downing Street.





De asemenea, diplomaţii europeni au sugerat că lipsa de înţelegere din partea britanicilor a negocierilor şi ignoranţa acestora cu privire la rolul jucat de Bruxelles ar putea să conducă la un eşec în ceea ce priveşte obţinerea unui acord de Brexit.





Jean-Claude Juncker şi Theresa May s-au contrariat săptămâna trecută cu privire la dorinţa exprimată de premierul britanic de a ”face un succes” din Brexit.





Cei doi lideri nu au putut nici măcar să stabilească dacă problema protejării drepturilor imigranţilor europeni şi a celor britanici ar trebui să fie rezolvată în prima fază a negocierilor din luna iunie.





Însă, May a spus că nu-şi aminteşte despre asemenea discuţii, sugerând că ar fi vorba de zvonuri venite de la Bruxelles.





Premierul a declarat că negocierile care urmează vor fi dificile şi se aşteaptă să conducă personal echipa de negociatori a părţii britanice pentru Brexit.