„Politica băuturii“ în parlament, greu de ucis

În Parlamentul britanic, consumul de băuturi alcoolice a fost absolut normal timp de secole. Primul bar din interiorul forului legislativ britanic a fost deschis în 1773, iar în prezent, scrie Politico.eu, există mai multe. Numai că se pare că legiuitorii din Westminster se îndreaptă spre ultima comandă de licori alcoolizate.

Atât în Regatul Unit, cât şi în alte ţări europene, milenialii (cei din generaţia acestui mileniu) beau mai puţin în comparaţie cu generaţiile anterioare şi nu se feresc să obiecteze pe un ton tot mai apăsat atunci când vine vorba despre „cultura băuturii“, pe care o etichetează ca fiind în afara realităţii şi chiar elitistă.

„Oamenii sunt oripilaţi că un loc de muncă, un parlament, are atât de multe locuri pentru a bea în timpul zilei“, a afirmat Ben Wright, autorul cărţii „Order, Order!: The Rise and Fall of Political Drinking“ („Comandă, comandă!: Ascensiunea şi căderea băutului politic“, în trad.). Şi, potrivit lui, există mai mulţi factori care schimbă noţiunea referitoare la ceea ce este acceptabil la acest serviciu. Printre aceştia: utilizarea tot mai intensă a reţelelor de socializare şi numărul femeilor care intră în parlament.

Celebrul local Sports and Social al Westminister, cunoscut ca S&S, a fost închis temporar în decembrie, după o bătaie care s-a soldat cu arestarea unui bărbat. Dar în ianuarie s-a redeschis. Dar pe domeniul parlamentar există în jur de 12 baruri. În unele dintre ele, pălăvrăgeala se întrerupe atunci când se aude sunetul unui clopoţel, care îi atenţionează pe parlamentari că a venit momentul să se întoarcă în Camera Comunelor pentru a vota ce se află pe ordinea de zi.

Cât despre preţurile băuturilor, acestea sunt rezonabile în comparaţie cu cele din alte baruri din ţară şi semnificativ mai avantajoase în comparaţie cu cele practicate în localurile din centrul Londrei.





Dar lucrurile încep să se schimbe. Pe fondul promovării consumului responsabil de alcool, se introduc în meniu tot mai multe bături nealcoolizate sau slab alcoolizate, iar personalul este instruit să nu-i mai servească pe clienţi „atunci când este necesar“.

O problemă dezbătută şi în Belgia

Însă subiectul nu a făcut vâlvă numai în Marea Britanie. Şi parlamentarii belgieni au avut o dezbatere relativ similară. La sfârşitul anilor ’90, barul din apropierea hemiciclului (unul, spre deosebire de cazul Marii Britanii) a început să servească vin şi bere gratis pentru a-i determina pe deputaţi să nu iasă din clădire „la o băutură“ în timpul dezbaterilor.

Dar, anul trecut, după o altercaţie „alimentată“ de alcool şi în care nu au lipsit remarcele cu caracter rasist, practica a fost abolită. Se poate consuma în continuare alcool, dar contra cost.

Şi în această ţară schimbarea a fost cerută în special de politicienii tineri. Wim Soons, fostul şef al tineretului Partidului Flamand Creştin-Democrat, a insistat asupra faptului că nu se poate concepe ca la un loc de muncă să primeşti alcool gratis.

În acest timp, în Franţa, după intrarea în parlament a unui val de tineri din mişcarea La République en Marche a preşedintelui Emmanuel Macron, consumul de vinuri şi spirtoase a scăzut cu 50% (din iulie).

Membrii partidului lui Macron deţin 351 dintre cele 577 de locuri din Adunarea Naţională, iar politicienii tineri nu sunt mari amatori de vinuri fine, preferând berea şi cola dietetică. „Uneori, când sunt şedinţe parlamentare până noaptea târziu, barul rămâne fără cola“, a declarat pentru „Ouest France“ deputatul Florian Bachelier.

Nici în Germania nu mai stau lucrurile ca pe vremuri. Obiceiurile au început să se schimbe şi aici, chiar dacă „Hai se ne întâlnim la Ossi“ este încă un refren obişnuit în rândul parlamentarilor germani, care se referă astfel la puţin cunoscutul bar al Bundestagului, ascuns într-un subsol aflat vis-a-vis de clădirea parlamentului.

Numit după legendarul barman Osvaldo Cempellin, care a ieşit la pensie în 2010 după ce i-a servit vreme de aproape patru decenii pe cei mai puternici oameni ai Germaniei (la început la Bonn, apoi - după vara lui 1999 - la Berlin), barul este deschis numai parlamentarilor şi invitaţilor lor.

Dar cum este nevoie de cel puţin cinci minute pentru a ajunge din sala de şedinţe la bar, unii aleşi ezită să meargă prea des. Pe vremea când parlamentul era la Bonn, distanţa era mai mică.

Posibile dezavantaje

Toate aceste schimbări i-au făcut pe unii să se întrebe dacă acestea sunt cu adevărat bune, având în vedere că se spune că marile decizii politice nu sunt stimulate de apa minerală, după cum punctează Jane Peyton, autoarea cărţii „Beer o’Clock.“, notează Politico.eu.

„Barurile sunt spaţii neutre, unde politicienii din toate partidele se pot relaxa, socializa“ şi încheia înţelegeri, a explicat ea.

În plus, a spus Peyton, ele oferă o viaţă socială politicienilor care au domiciliul stabil într-un alt oraş şi care, din cauza faptului că sunt obligaţi să lucreze până la ore târzii, au puţine ocazii de a-şi face prieteni noi.