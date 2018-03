Poliţia slovacă a arestat câţiva oameni de afaceri italieni după asasinarea jurnalistului Jan Kuciak

Acestă operaţiune a fost efectuată „evident în legătură cu cazul asasinarii lui Jan Kuciak şi cu persoane numite în mai multe rânduri de presă, printre care ultimul articol al lui Jan Kuciak. Da, putem numi asta pista italiană“, a declarat şeful poliţiei slovace, Tibor Gaspar.„Documente au fost confiscate, iar oamenii au fost arestaţi şi vor fi interogaţi“, a adăugat acesta.Operaţiunile de poliţie au avut loc la Michalowice, în estul Slovaciei

Potrivit presei slovace, ar fi vorba de omul de afaceri italian Antonino Vadala şi mai mulţi membri ai familiei sale pe care Jan Kuciak îi suspecta de legături cu mafia calabreză 'Ndrangheta.

Antonino Vadala a fost reţinut joi pe proprietatea lui din Michalovce, un oraş din estul Slovaciei, regiunea Kosice, potrivit cotidianului local Korzar, transmite The Slovak Spectator.

Probleme pentru premierul Fico

Într-un articol, care nu a fost finalizat şi publicat miercuri de siteul aktuality.sk, Jan Kuciak a evocat cazuri de fraudă fiscală în legătură cu omul de afaceri italian şi anturajul primului ministru slovac Robert Fico.

De asemenea, au mai fost arestaţi şi fratele lui Antonino Vadala, Bruno Vadala şi un alt treilea suspect, identificat sub numele de Pietro C.

În ultima sa anchetă, Jan Kuciak descoperise o pistă care ducea spre legăturile dintre clanul mafiotic italian `Ndrangheta şi consiliera premierului slovac Robert Fico, Maria Troskova.

În jurul numelui lui Vadala există nu mai puţin de 32 de companii înregistrate în Slovacia la care italianul ar deţine active financiare, majoritatea în sectorul agricol.Jurnalistul relevă în anchetă şi legăturile între gruparea criminală şi Viliam Jasan, secretar al Consiliul slovac de securitate.

În 2011, Troskova lucra pentru un cunoscut oligarh slovac şi personaj politic influent, Pavol Rusko. La acea dată, Maria Troskova a făcut cunoştinţă cu un om de afaceri din cercul lui Rusko, un italian cu active în domeniul parcurilor fotovoltaice din Slovacia, Antonio Vadala.

Un jurnalist slovac a depus mărturie la poliţie în cazul asasinării jurnalistului de investigaţii Jan Kuciak şi a logodnicei sale, Martina Kusnirova. Este vorba despre Adam Valcek, jurnalist al cotidianului Sme. Pentru o perioadă, Valcek a lucrat alături de Kuciak la anchetă.

„Când am ajuns în le-am spus superiorilor mei că moartea lui Jano are legătură cu această poveste legată de mafia italiană. Şeful meu, Jakub Filo, mi-a zis să îl contactez imediat pe directorul Agenţiei Naţionale Penale, Peter Hrasko. I-am povestit lui Hrasko despre colaborarea mea cu Jan Kuciak. M-a întrerupt şi mi-a cerut să mă prezint la ei în birou ca să îmi pună întrebări mai departe. Interogatoriul a durat mai mult de două ore şi am convenit cu Hrasko ca să primesc protecţie”, a explicat jurnalistul într-un interviu acordat publicaţiei slovace Sme.

Munca de investigaţie pe această speţă, a conexiunilor mafiotice, a început la sfârşitul lui 2016, când Maria Troskova a ajuns în atenţia tabloidelor din Slovacia, care scriau că cel mai probabil aspectul fizic o propulsase într-o asemenea funcţie şi în niciun caz existenţa vreunor competenţe deosebite, susţine Valcek.

Pornind de la apariţia peste noapte a tinerei consiliere pe scena politică din Bratislava, „eu şi Jano am început să devenim interesaţi de provenienţa ei”.

Atunci au ieşit la iveală, la registrul comerţului, legăturile dintre Troskova şi un om de afaceri italian, cu active în zona parcurilor fotovoltaice, Antonino Vadala.

„Dacă tastezi numele Vadala într-un motor de căutare, vei obţine mai mulţi Vadala care sunt membri ai grupării criminale `Ndrangheta”.

Adam Valcek spune că în momentul în care el şi-a întrerupt colaborarea cu Jan Kuciak, investigaţia adunase următoarele detalii: Antonino Vadala, care „a făcut afaceri cu Maria Troskova”, este menţionat într-un „dosar al unui tribunal care implică clanul `Ndrangheta”. Potrivit informaţiilor din dosar, spune Valcek, Antonino Vadala ar fi aranjat pentru mafia italiană anumite „chestiuni de logistică”. Cu toate acestea, italianul „a fost achitat de acuzaţii”.

Italienii arestaţi, abonaţi la subvenţii UE

Întrebat cu ce tip de afaceri se ocupă Antonino Vadala în Slovacia, Valcek a răspuns că, în mare parte, companiile pe care le deţine italinul în sectorul agricol funcţionează legal. Însă Antonino Vadala are un frate, Sebastiano Vadala, care a fost acuzat de „extorcare şi de ameninţarea unui fermier din Trebisov”, căruia i-ar fi spus că „dacă va îndrăzni să îşi cultive pământul, îi va tăia gâtul”.

Fraţii Vadala sunt cunoscuţi ca fiind abonaţi la subvenţii UE „care nu sunt legate de activităţi, ci mai degrabă de suprafaţa terenurilor”.

„Astfel, ei obţin profituri indiferent dacă terenurile astea produc sau nu ceva”, a explicat jurnalisul slovac.

Miercuri, doi colaboratori apropiaţi ai premierului Robert Fico au demisionat din funcţiile lor, printre care Maria Troskova, consiliera premierului pe care Jan Kuciak a suspectat-o de legături cu omul de afaceri italian.

Premierul slovac Robert Fico oferă o recompensă de 1,2 milioane de euro pentru orice poate oferi o informaţie relevantă care ar putea duce la elucidarea asasinării jurnalistului de investigaţii Jan Kuciak şi a logodnicei sale.

În timpul unei conferinţe de presă, şeful Executivului de la Bratislava a apărut lângă o masă rococo pe care se aflau pachetele cu banii de recompensă, legate cu sfoară neagră.

Crima a provocat un şoc în Slovacia. O mie de oameni au demonstrat miercuri în faţa sediului guvernului. Alte marşuri de protest împotriva corupţiei sunt anunţate pentru următoarele câteva zile.

Comisia Europeană cere „informaţii“

Comisia Europeană le-a scris joi autorităţilor slovace, pentru a cere „informaţii“ cu privire la suspiciunile de deturnare a unor fonduri europene în această ţară, dezvăluite de jurnalistul slovac Jan Kuciak, asasinat recent, anunţă un purtător de cuvânt al instituţiei europene, informează AFP.

„Luăm orice acuzaţie sau suspiciune cu privire la deturnarea sau proasta gestiune de fonduri (europene) foarte în serios“, a afirmat Alexander Winterstein, purtătorul de cuvânt al executivului european, în timpul unui briefing de presă la Bruxelles.

„Astăzi, am trimis o scrisoare autorităţilor competente însărcinate cu plăţile în Slovacia pentru a le cere informaţii referitoare la posibila deturnare de fonduri agricole“, a adăugat el.

Comisia Europeană a dat asigurări că nu va exista "niciun fel de toleranţă" pentru fraudă.

„Insistăm prin urmare asupra unui angajament clar din partea statelor membre pentru a împiedica frauda“, a afirmat Winterstein. Responsabilitatea gestionării fondurilor europene ţine în primul rând de statele membre, a mai amintit el.