INTERVIU VIDEO Margarida Marques „Portugalia va sprijini România în negocierile cu privire la Brexit“

„Adevărul”: Aş vrea să vă întreb în primul rând care sunt motivele vizitei în Romania şi dacă ne puteţi spune ce aţi discutat cu oficialii români?



Margarida Marques: După cum ştiţi, Portugalia şi România sunt state membre ale Uniunii Europene. Asta înseamnă că ne întâlnim la Bruxelles, în cadrul şedinţelor ministeriale, dar este foarte important să avem şi un dialog bilateral, unde să discutăm despre poziţia noastră comună în interiorul UE. E important deoarece, atunci când avem o propunere concretă în cadrul Uniunii, ai nevoie de ţări care să-ţi fie alături şi să-ţi sprijine poziţia. De aceea am şi voi continua să am un dialog cu colegii din alte state membre şi pentru acest motiv mă aflu acum în România. Primul subiect pe agendă a fost poziţia comună în ceea ce priveşte negocierea cu Marea Britanie pe aşa-numitul „Brexit”. Portugalia şi România se află într-o situaţie similară în această problemă. Ambele ţări au comunităţi foarte mari care locuiesc în Regatul Unit. De aceea, prioritatea este cetăţeanul în aceste negocieri. Dar mai sunt şi alte domenii unde avem abordări comune. De exemplu, avem un dialog bun între Portugalia şi România pe domeniul apărării şi la nivel internaţional, noi sprijinim poiziţia ţării dumneavoastră şi reciproc.



Interesele României în legătură cu negocierile pe Brexit sunt legate mai mult de numărul mare de români care lucrează acolo. Dacă România va juca această carte şi va negocia dur în ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor săi în Marea Britanie, ne putem baza pe sprijinul Portugaliei în aceste negocieri?



Aceasta este punctul-cheie al negocierilor. De aceea negocierile se desfăşoară sub deviza „cetăţenii pe primul loc”. Trebuie să rezolvăm această problemă cât mai curând posibil şi suntem dispuşi să lucrăm împreună cu România pentru că, la finalul zilei, suntem în aceeaşi situaţie. Important este ca toate cele 27 de state membre să adopte aceeaşi poziţie, inclusiv ţări care nu au comunităţi ce trăiesc în Marea Britanie. Este foarte important să negociem împreună, pentru că Portugalia sau România ar putea negocia direct cu Marea Britanie, dar aceasta este cea mai proastă abordare. Suntem mai bine apăraţi dacă Uniunea Europeană negociază cu autorităţile britanice.



În curând, România va prelua preşedinţia Uniunii Europene. Ce aşteptări are Portugalia de la ţara noastră şi ce sfaturi le daţi politicienilor de la Bucureşti care pregătesc acest eveniment?



România va prelua preşedinţia Uniunii Europene în primul semestrul din 2019 cu mari provocări în aceea perioadă. Probabil că, în timpul mandatului României, vom finaliza negocierile pe Brexit şi tot atunci, în mai 2019, vom avea alegeri la nivel european. Asta înseamnă că România va avea o agendă plină de provocări, dar sunt foarte încrezătoare că vă veţi descurca. În primul rând nu veţi fi singuri în această poziţie. România va face parte dintr-o schemă de trei state membre la conducere, dar şi alte state membre vor oferi sprijin ţării dumneavoastră şi se vor asigura că veţi avea un mandat de succes. Ceea ce putem noi oferi României este posibilitatea ca experţi din ţara dumneavoastră să meargă în Portugalia şi să înveţe din experienţa noastră, pentru că noi am exercitat această funcţie de trei ori, în 1992, 2000 şi 2007. Avem o experienţă bună în acest domeniu pe care o putem oferi autorităţilor din Romania.



Cred că este vorba de motive diferite. Antonio Guterres este secretarul general al ONU pentru că era cel mai bun candidat. Am muncit cu toţii pentru asta, dar 98% este candidatul şi cred că Europa ar trebui să fie încrezătoare cu un asemenea om la Naţiunile Unite. În ceea ce priveşte Eurovisionul e... par hazard (n.r.- pură întâmplare). Dar în ceea ce priveşte chestiunile mai serioase, cum ar fi mecanimsul de stabbilitate (EDP) şi faptul că am reuşit să îndeplinim criteriile pentru a fi scoşi de sub observaţie, acestea au legătură cu politicile guvernului actual. Acum un an şi jumătate, când acest guvern a preluat conducerea, eram într-o situaţie foarte dificilă. Guvernul anterior adoptase o politică de austeritate, impusă parţial de UE, FMI şi Banca Centrală Europeană, dar în acelaşi timp asumată şi de foştii guvernanţi. Noi (n.r.- actualul guvern) am făcut lucrurile diferit în sensul că am am respectat obiectivele europene, dar am avut autonomia de a decide cum să îndeplinim aceste obiective. Am făcut-o prin a combina politici fiscale şi economice cu cele sociale. N-a fost deloc uşor şi nimic nu s-a întâmplat par hazard, ci pentru că am muncit din greu. Suntem foarte pro-europeni şi credem că viitorul Portugaliei este în Uniunea Euorpeană ca membru al acesteia, dar nu ne mulţumim doar cu apartenenţa, ci venim cu propuneri concrete.Am vizitat Agenţia la începutul acestui an, ca să înţelegem dacă suntem în stare să cerem ca această instituţie să fie găzduită de ţara noastră. Găzduim deja alte două agenţii, ale căror oficiali lucrează foarte bine şi sunt foarte mulţumiţi să locuiască la Lisabona. Asta ar fi un prim aspect. În al doilea rând, considerăm că avem toate condiţiile ca să găzduim această instituţie în Portugalia cu o pauză foarte mică şi fără a-i întrerupe activitatea. Munca celor de la Agenţie este foarte importantă şi noi credem că le putem asigura toate condiţiile. Avem capacitatea de a-i integra pe cei care lucrează în această instituţie. Acem şcoli primare, gimnazii şi aşa mai departe pentru copiii oficialilor. Chiar credem că le putem oferi angajaţilor condiţii bune şi îi putem integra uşor. Mai mult, la nivel european, instituţiile portugheze de monitorizare pe acest domneiu sunt foarte active şi foarte apreciate. Desfăşoară semniarii, grupuri de lucru şi au centre de cercetare în domenii legate de activitatea Agenţiei. O decizie finală va fi luată de Consiliul Euopei până la sfârşitul anului.



Premisele dumneavoastră sunt corecte, dar concluziile nu le împărtăşim. Sunt aspecte în care cele două agenţii pot lucra împreună, iar noi putem dezvolta această relaţie şi putem creşte colaborarea dintre ele. În aceste zile, cele două agenţii lucrează împreună şi au grupuri de lucru comune, aşa că, dacă sunt găzduite în acelaşi oraş, ele pot lucra mai bine.



O ultimă întrebare este una legată de comunitatea românilor din Portugalia: deşi avem un număr seminifcativ de români care lucrează acolo, nu prea auzim lucruri rele despre aceştia, comparativ cu alte ţări din Occident. Românii din Portugalia par foarte bine integraţi. De ce credeţi că se întâmplă acest lucru?



In tara noastră, comunitatea de români este foarte bine integrată. Nu chiar toţi, dar cei mai mulţi vorbesc portugheză, sunt foarte bine integraţi şi apreciaţi. Ceea ce e important e ca Romania şi Portugalia, ca ţări membre UE, să se folosească de dreptul de mobilitate al cetăţenilor. De aceea toţi cetăţeni, indiferent unde sunt, au aceleaşi drepturi.