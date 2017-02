Deputaţii britanici o autorizează pe Theresa May să declanşeze Brexitul

Membrii Camerei Comunelor au aprobat cu o majoritate largă textul, în prima lectură, cu 494 de voturi la 122, după două zile de dezbatere consacrate studierii celor aproape 140 de pagini de amendamente.Intitulat ”Proiect de lege privind Uniunea Europeană (notificare de retragere)”, textul îi dă Theresei May puterea să activeze Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, care va lansa doi ani de negocieri cu privire la ieşirea din UE.Proiectul de lege, suspus aprobării Parlamentului după ce Guvernul a fost obligat de Curtea Supremă în ianuarie, urmează acum să fie examinat de Camera Lorzilor, care este necesar să-l aprobe la rândul ei.Intitulat ”Proiect de lege privind Uniunea Europeană (notificare de retragere)”, textul îi dă Theresei May puterea să activeze Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, care va lansa doi ani de negocieri cu privire la ieşirea din UE.Adoptarea definitică urmează să aibă loc peste câteva săptămâni, însă votul de miercuri constituie o victorie pentru Theresa May, care s-a angajat să declanşeze Articolul 50 până la 31 martie.Cu scopul de a înăbuşi orice rebeliune în faşă, în rândul majorităţii conservatoare, premierul a promis marţi că Parlamentul se va pronunţa asupra termenilor Brexitului înainte de rezultatul final al negocierilor dintre Londra şi Bruxelles, însă fără ca acest lucru să poată să pună în discuţie ieşirea regatului de sub tutela europeană.Luni, cu aceeaşi grijă de a evita orice rebeliune în rândul aleşilor conservatori, înainte de votul de miercuri, May i-a avertizat pe deputaţii care erau tentaţi să voteze pentru anumite amendamente ce vizau să reducă marja de manevră a Guvernului.”Acesta nu este momentul să se pună piedici voinţei poporului britanic”, a declarat ea în Camera Comunelor, unde unii dintre aleşi şi-au exprimat îngrijorarea faţă de ieşirea Regatului Unit de pe piaţa unică europeană anunţată de May.Mesajul a fost receptat, deoarece marţi seara Camera Comunelor a respins un amendament al laburiştilor care doreau să i se acorde Parlamentului un drept de veto cu privire la viitorul acord între Londra şi Bruxelles.Parlamentarii au respins miercuri un amendament al liderului Partidului Liberal-Democrat Tim Farron, care cerea organizarea unui referendum asupra acordului de ieşire din UE.Două treimi dintre deputaţi s-au opus Brexitului în campania în vederea referendumului de la 23 iunie 2016, însă majoritatea apreciază de-acum că este dificil să se opună voinţei alegătorilor care s-au pronunţat în proporţie de 52% în vederea unei ieşiri din UE.Proiectul de lege avea cu atât mai mult şanse să fie adoptat, cu cât Partidul Laburist, principala formaţiune de opoziţie, a promis că nu-l va bloca, chiar dacă 47 dintre cei 229 de deputaţi laburişti au sfidat linia oficială, săptămâna trecută, şi au votat împotriva continuării examinării textului.Într-un nou act de rebeliune faţă de liderul formaţiunii Jeremy Corbyn, deputatul Clive Lewis a anunţat că demisionează din Cabinetul fantomă laburist, în care era însărcinat cu probleme economice.Între opozanţii textului se află separatiştii scoţieni din SNP, care doresc să rămână pe piaţa unică şi agită ameninţarea unui al doilea referendum cu privire la independenţă după cel din septembrie 2014.Într-un vot pur simbolic, la Edinburgh, marţi seara, Parlamentul scoţian, dominat de Partidul Naţional Scoţian (SNP) a votat cu o majoritate zdrobitoare împotriva proiectului de lege.Marţi, un amendament propus de către laburişti pentru ca legislatorii să fie consultaţi constant pe durata negocierilor a fost respins de majoritatea conservatoare din Parlamentul Marii Britanii, cu 326 de voturi împotrivă şi 293 pentru.Amendamentul obliga Guvernul să consulte Parlamentul în timpul negocierilor cu Uniunea Europeană, şi nu doar la finalul acestora, precum a promis cabinetul britanic.Şapte dintre parlamentarii conservatori au votat în favoarea amendamentului, în timp ce şase laburişti au votat împotriva acestuia, în probabil cel mai dificil test pe care l-a avut de trecut proiectul de lege care conferă Guvernului autoritate deplină în cadrul negocierilor.Ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană trece prin procesul de ratificare ca lege în aceste zile, după ce Curtea Constituţională britanică a obligat supunerea deciziei de la referendumul din 2016 la un vot în Parlament..