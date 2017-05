Comisarul european Corina Creţu. Ziua Europei 2017: o pledoarie pentru Europa!

Astăzi, ca în fiecare an, întreaga Europă sărbătoreşte ceea ce a devenit în timp binecunoscută drept „Declaraţia Schuman”, a celui care era la acea vreme ministrul francez de afaceri externe, Robert Schuman.

Pe 9 mai 1950, la cinci ani de la finalul celui mai devastator conflict militar din istoria lumii, Robert Schuman a lansat un apel foştilor inamici, de a lucra împreună la construirea unei Europe mai bune, puternice şi paşnice. Acum 10 ani România se alătura acestui proiect de pace, stabilitate şi prosperitate, revenind în marea familie europeană de care aparţinea de drept.

Dar Europa de azi nu mai este Europa de la începuturile ei, sau cea din 2007. Astăzi, 9 mai 2017, vedem cum Europa se confruntă cu tensiuni interne şi externe, cu oameni care găsesc că e firesc să critice Uniunea Europeană dimineaţa, în timp ce, după-amiaza, se bucură de beneficiile pe care aceasta le aduce; aşa-numiţii europeni "part-time".

Mai mult ca oricând, avem nevoie să ne amintim de părinţii fondatori ai Uniunii Europene, care au avut viziunea şi curajul de a crede că ţările care au petrecut secole de-a rândul sfâşiindu-se între ele, vor înceta să încerce să se domine una pe cealaltă, pentru a câştiga lucrând împreună.

Da, aceşti ultimi ani, şi probabil cei care vor veni în viitorul apropiat, sunt martorii unor tensiuni crescânde. Da, Europa este tensionată: criza economică şi financiară devastatoare nu a cruţat pe nimeni, şi asta s-a văzut şi-n România.

Da, evenimente neprevăzute precum criza migranţilor i-au făcut pe unii să creadă că a te ascunde în spatele uşilor şi obloanelor ferecate ale naţionalismului e cea mai bună soluţie.

Da, pentru aceste motive, dar şi pentru altele, forţele întunecate ale extremismului, respingerii şi naţionalismului capătă din nou contur în mintea unor europeni, rechemând în prim plan fantomele descurajante ale trecutului.

Şi da, mulţi cetăţeni europeni, nu doar românii, se simt trecuţi cu vederea, uitaţi, uneori chiar abandonaţi.

Atât de multe tensiuni de Ziua Europei 2017! Cu toate acestea, în loc să cheme la dezmembrarea Europei, tensiunile acestea pledează pentru mai multă Europă. Si pentru O Europă mai bună.

Lumea a devenit un mic sat; orice se întâmplă în vecinătatea casei noastre ne afectează. De aceea soluţia este de a rămâne uniţi, de a lucra împreună.

Suntem în continuare inspiraţi de viziunea părinţilor fondatori, de crezul lor că Uniunea Europeană este într-adevăr calea către succes. Însă, avem nevoie de o Europă căreia îi pasă, căreia îi pasă cu adevărat de toţi. Şi, cu trecerea fiecărei zile, sunt din ce în ce mai convinsă că politica de coeziune este stâlpul pe care se bazează viitorul copiilor noştri, în România şi în toată Europa.

Pentru că ne pregătim să începem luni bune de negocieri dure pentru următorul exerciţiu financiar, pentru a cădea de acord asupra viitoarelor plafoane de cheltuieli pentru fiecare politică europeană, am să mă lupt pentru politica de coeziune, pentru că sunt convinsă că ea oferă cele mai bune soluţii tensiunilor cu care ne confruntăm.

Deoarece investind acolo unde sectorul privat ezită să o facă, dezvoltând strategii pe termen lung pentru întreaga Europă, politica de coeziune ajută economia Europei să crească în cea mai bună formulă posibilă: o creştere economică pentru toţi, nu doar pentru statisticile PIB (Produsul Intern Brut).

Întrucât politica de coeziune este Europa lucrând în parteneriat cu statele membre, cu regiunile lor, cu oraşele şi comunele lor. Şi, prin urmare, este legătura de care avem nevoie între Uniunea Europeană şi cetăţenii săi.

Fiindcă Europa este foarte vizibilă prin finanţare de poduri, şcoli, spitale, sprijinul acordat micilor afaceri, iniţiativelor voluntarilor şi altor mii de realizări care nu ar fi fost posibile fără Europa.

Adeseori spun că politica de coeziune nu va vindeca singură Europa, însă Europa nu-şi va reveni singură fără politica de coeziune. Astăzi adaug: Ziua Europei 2017 are loc într-o Europă ce se luptă cu tensiuni, dar tocmai de aceea avem nevoie de Europa. Şi de accea Europa are nevoie de fiecare dintre statele ei membre. România ajută deja în soluţionarea multor probleme europene şi Europa ajută România să îşi soluţioneze multe dintre problemele ei. Lucrând împreună, nimic nu este imposibil. Lucrând împreună, putem lăsa generaţiei viitoare o viaţa mai bună decât am avut-o noi. Avem toate resursele necesare pentru a schimba istoria în acest sens: în România, şi în toate celelalte state membre, în întreaga Europă!

La mulţi ani, Europa! La Mulţi ani, România!