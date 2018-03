Bestia din Est 2.0 loveşte Europa. Cod roşu de ninsori şi viscol în Ungaria

Valul de aer siberian - al doilea în tot atâtea săptămâni - botezat “Bestia din Est, varianta 2.0” a pus stăpânire pe Europa. Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Ungaria că, în conformitate cu datele transmise de autorităţile locale, a fost emis cod roşu de ninsori şi viscol puternic, în perioada 18-19 martie 2018, pentru regiunile din est şi nord -est (judeţele Borsod-Abauj-Zemplen, Hajdu-Bihar, Szabolcs-Szatmar-Bereg şi Heves). În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteza de 70 km/h.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Budapesta: +36 1 384 7689, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României în Ungaria: +36 305 356 912.





În Republica Moldova continuă să ningă . În localităţile din centru şi, mai ales, din nordul ţării, stratul de zăpadă a ajuns la o grosime de jumătate de metru. în raioanele de nord şi de centru ale Republicii Moldova va ninge în continuă până joi.



Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Ucraina că, în conformitate cu datele transmise de autorităţile locale, în perioada 16 – 19 martie 2018, în vestul şi centrul ţării, dar şi în regiunea Transcarpatia, sunt prognozate ploi, căderi de zăpadă însemnate cantitativ şi viscol, precum şi vânt puternic de 7-22 m/s (cu maxime de până la 30 m/s în zonele înalte).

Circulaţia autovehiculelor va fi îngreunată ca urmare a depunerii stratului de zăpadă şi gheaţă pe carosabil şi este posibil, ca urmare a condiţiilor meteorologice deosebite, circulaţia auto să fie restricţionată sau închisă temporar pe anumite tronsoane ale drumurilor naţionale.

În perioada 17-18 martie 2018, pe cursurile râurilor din proximitatea oraşului Mucacevo, se aşteaptă creşteri de nivel între 0,5 şi 2,5 m, existând riscul izolat de producere a inundaţiilor.

Temperaturile minime se vor situa între -1° C şi -6° C pe timpul nopţii, iar pe alocuri, -7° C până la -12° C în zonele înalte ale regiunii Transcarpatia. Pe timpul zilei temperaturile vor fi pozitive cu maxime cuprinse între 3° C şi 8° C.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Kiev: +380445009932, +380445009934 şi +380445009935, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefoanele de permanenţă ale Ambasadei României În Ucraina: +380936252717; Consulatului General al României la Cernăuţi:+380932709260; Consulatului General al României la Odessa: +380955412788; Consulatului României la Solotvino: +380682140918.

Croaţia a declarat stare de urgenţă duminică în valea Kosinj din centrul ţării după ce râul Lika s-a revărsat, blocând accesul rutier pentru circa 500 de persoane şi lăsând câteva sate fără electricitate, relatează Reuters.

Mihael Kurtes, un oficial al municipalităţii din Perusic, a declarat că nivelul apei creşte cu 5 centimetri pe oră. Televiziunea de stat a informat că în jur de 20 de locuinţe au fost inundate, iar altele sunt în pericol.

Inundaţiile din centrul Croaţiei au fost provocate de topirea zăpezii căzute din abundenţă la finalul lui februarie şi începutul lui martie dar şi de ploile torenţiale din ultimele zile.

Cele mai ameninţate de nivelul ridicat al apei din râuri sunt oraşele Karlovac, Jasenovac şi Hrvatska Kostajnica, unde o alunecare de teren a distrus săptămâna trecută în jur de o duzină de locuinţe. O nouă alunecare de teren s-ar putea produce în apropierea oraşului Petrinja.

În Muntenegrul vecin, oraşul vechi din localitatea de coastă Budva este în pericol de inundaţie din cauza vântului puternic şi a ploilor din weekend. De asemenea, câteva sate din Ulcinj, în apropierea frontierei cu Albania, au fost izolate de creşterea nivelului râului Bojana.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Federală Germania că, în conformitate cu datele transmise de autorităţile locale, în perioada 16-17 martie 2018, în special în partea de nord şi centru, s-au înregistrat condiţii meteorologice severe, determinate de căderi de ninsoare, ploaie şi grindină, urmate de formarea de polei şi furtuni cu vânt foarte puternic, ajungând până la o viteză de 100 km/h.





Vremea rece se va păstra în Marea Britanie la nivelul de —10 grade Celsius, iar masa de aer rece, supranumită în presa britanică "Bestia din Est" a determinat blocarea circulaţiei pe mai multe drumuri şi anularea curselor de zbor, notează publicaţia britanică Sunday Express.

Biroul Meteorologic din Marea Britanie au emis o avertizare în legătură cu zăpada şi gheţuş, iar duminică, în multe regiuni stratul de zăpadă ar putea ajunge la o grosime de 20-25 centimetri.

Pasagerii sunt rugaţi să verifice ultimele informaţii cu privire la cursele aeriene, multe dintre care sunt anulate din cauza vremii siberiene.

Şoferii sunt avertizaţi să evite deplasările pe autostrăzile situate pe altitudini mari, unde accesul este complicat.

În Franţa se anunţă ploi şi inundaţii, în Germania ninsori şi vânt de până la 100 de kilometri pe oră, iar în Polonia zăpada şi poleiul au provocat numeroase accidente.

La începutul lunii, valul de frig botezat “Bestia din Est” a provocat moartea a zeci de persoane în toată Europa.