Autorităţile germane au întrerupt festivalul 'Rock am Ring' datorită unei ameninţări teroriste

Participanţii la acest festival au fost direcţionaţi să părăsească perimetrul calm şi organizat. Autorităţile locale au declarat că decizia de a anula festivalul se bazează pe „informaţii concrete” cu privire la existenţa unei ameninţări teroriste.

Peste 80.000 de oameni ajunseseră la Nuerburgring, în apropierea oraşului Nuerburg, pentru a participa la acest festival anual ce era programat să dureze până duminică seară.

Forţele de ordine fuseseră suplimentate în contextul atacului terorist din Manchester până la 1200 de ofiţeri de poliţie.

Formaţia germană Rammstein era capul de afiş pentru seara de vineri.

This is right now ... Rock am Ring festival is evacuating because of a bomb threat pic.twitter.com/YLouEmsgK0