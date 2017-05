Ministrul de externe al Iranului ironizează discursul preşedintelui Trump

Afirmaţiile lui Javad Zarif au venit la doar câteva ore după discursul preşedintelui Trump, în care acesta a încurajat liderii arabi şi islamici să se unească împotriva islamului extremist. Donald Trump a identificat Iranul ca principalul sponsor al grupurilor militante, transmiţând un mesaj puternic către Teheran, la doar o zi după ce Hassan Rouhani a câştigat un nou mandat de preşedinte.

„Iranul - după ce a organizat alegeri electorale reale - este atacat de preşedintele Statelor Unite, aflat în acel bastion al democraţiei şi moderaţiei. Politică Externă sau Arabia Saudită este mulsă de 480 miliarde $?”, a scris Zarif pe Twitter.

Iranul şi Arabia Saudită au o lungă istorie în care s-au acuzat reciproc de susţinerea unor grupuri militante apropiate de cele două ramuri ale Islamului ce se află în conflict în Orientul Mijlociu.

În cadrul întâlnirii cu Donald Trump, liderul regatului saudit, Regele Salman, a descris Teheranul ca fiind inamicul lor comun şi o sursă a terorismului din această zonă.

Preşedintele Trump şi-a exprimat dorinţa de a limita influenţa Iranului în Orient.

„În ultimele decade, Iranul a alimentat conflictele sectariene şi terorismul în această zonă”, a declarat acesta.

Nici fiica şi consiliera preşedintelui Donald Trump, Ivanka Trump, a cărei iniţiativă pentru susţinerea femeilor a primit 100 milioane $ din partea saudiţilor, nu a scăpat de observaţiile pline de ironie.

Ivanka Trump a declarat duminică că guvernul ultra-conservator al Arabiei Saudite a făcut progrese încurajatoare pentru împuternicirea femeilor, adăugând că este nevoie ca acest progres să continue.

Un profesor de ştiinţe politice de la Universitatea Santa Cruz a scris într-un twett, alături de o fotografie cu mai multe femei iraniene ce au votat în alegerile de sâmbătă: „Întreabă femeile din Arabia Saudită despre asta, Ivanka”.

Excuse my fanboy pics of beautiful Iranian women VOTING.



Ask the women of Saudi Arabia about that, Ivanka. pic.twitter.com/avUfrIGpT4