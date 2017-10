„Vocea României“. S-au încheiat audiţiile pe nevăzute: care sunt ultimii concurenţi care au întors scaunele antrenorilor şi cum arată echipele complete VIDEO

Echipa Tudor

Tudor şi-a completat vineri echipa cu doi concurenţi cu voci: Raluca Ursu şi Stelian Ailincăi. Raluca a cântat melodia „Issues“, a fost o apariţie splendidă pe scenă, cu luminozitate în privire şi un timbru vocal special. Stelian a cucerit cu interpretarea sensibilă şi elegantă a piesei „The man who can't be moved“, făcându-l şi pe Despot să se lupte pentru el.

Din echipa lui Tudor Chirilă mai fac parte: Amedeo Chiriac, Ştefan Ştiucă, Maria Rădeanu, Axenia Şova, Lidia Isac, Teodora Rotaru, Bianca Oneţ, Răzvan Encuna, Daria Grigoraş, Meriam Jane Ndubuisi, Ioana Cristodorescu şi Oana Cenuşe.

Echipa Smiley

Cristian Prăjescu şi Iuliana Popa s-au alăturat aseară echipei Smiley. Cristian a cântat piesa „She’s out of my life“, iar interpretarea lui i-a unit pe antrenori. Concurentul a demonstrat că are o voce cu un timbru special şi a primit aplauze din partea publicului. Iuliana a interpretat vineri melodia „Summertime“, iar antrenorii au luptat cu toate armele pentru ea, fiind fascinaţi de calităţile ei vocale.

Din echipa lui Smiley mai fac parte: Marius Alexandru Stoica, Anne Marie Ionescu, Dima Trofim, Amir Arafat, Ana Munteanu, Ioana Vişinescu, Olga Roman, Tudor Biletchi, Octavian Casian, Paul Bătinaş, Laura Voinu şi Ioana Barbă.

Echipa Loredana

Şi Loredana a adus vineri în echipa sa încă două concurente: Camelia Farcaş şi Lavinia Lăcătuş. Antrenorii s-au bucurat de alegerea muzicală a Cameliei, piesa „Sign of the times“, şi i-au apreciat timbrul vocal plin de emoţie şi acurateţe. Lavinia a cântat melodia „Mercy“ într-o manieră proprie, având foarte multe influenţe jazz atât în voce, cât şi în interpretare.

Din echipa Loredanei mai fac parte: Neonela Duplei, Bogdan Stănică, Uruc Amalia, Zsuzsana Cervani, Adriana Ciobanu, Andrei Barz, Rufus Martin, Ioan Mihail Tirică, Jeannette Curta, Rareş Popa, Robert Piţa şi Diana Brescan.

Echipa Despot

La finalul ultimei runde de audiţii pe nevăzute, Despot şi-a completat echipa cu Valentin Poienariu şi Doina Spătaru. Valentin a cântat fabulos melodia You are so beautiful şi a demonstrat că la numai 17 ani are o voce extrem de matură, declarând că visul lui de când era mic a fost acela de a cânta pe scena Vocea României. Doina a interpretat formidabil piesa Stop, impunându-se printr-o tehnică extrem de controlată şi a reuşit să ridice publicul în picioare.

Din echipa lui Adrian Despot mai fac parte: Andreea Dragu, Horaţiu Haiduc, Oana Mirică, Catarina Sandu, Ramona Dimu, Mano Raduly Botond, Răzvan Marcuci, Andrada Creţu, Alexandru Arnăutu, Laurenţiu Mihaiu, Cristian Goaie şi Cosmin Vieriu. Ultimele audiţii în audienţe Pro TV a fost, vineri seara, lider de audienţă pe toate categoriile de public cu „Vocea României“. La nivel naţional, 1,6 milioane de români au fost cu ochii pe ultima ediţie din etapa audiţiilor pe nevăzute a show-ului muzical. La nivel urban, Pro TV a câştigat o medie de 920.000 de telespectatori, iar din rândul publicului comercial, cu vârste curprinse între 18 şi 49 de ani, a avut aproape 450.000 de persoane.

Echipele sunt complete, iar vinerea viitoare, de la 20.30, dăm sunetul mai tare în prima ediţie a Confruntărilor de la Vocea României.