Vocea României: Primii şapte concurenţi care au trecut de etapa Confruntărilor. Pe cine au salvat antrenorii prin noua regulă non-stop steal VIDEO

Tudor, Smiley, Loredana şi Despot au format cuplurile care intră în etapa Confruntărilor, iar vineri seara, primele şapte au urcat în ringul „Vocea României“ şi luptat pentru a merge mai departe în competiţia vocilor.

Echipa Tudor

Tudor a nominalizat aseară primele două dueluri din echipa sa. Meriam Jane Ndubuisi şi Ioana Cristodorescu au cântat melodia „A hard days night“, iar Raluca Ursu şi Daria Grigoraş au interpretat piesa „Welcome to the jungle“ de la Guns and Roses, după ce au mărturisit că nu au auzit de această trupă deoarece nu ascultă rock. În urma celor două momente, alegerile lui Tudor au fost Meriam Jane şi Daria Grigoraş, cele două fete fiind primele concurente din echipă care merg în etapa live-urilor.





Echipa Smiley

Anne-Marie Ionescu şi Paul Bătinaş, din echipa Smiley, au cântat piesa Mercy, iar Amir Arafat şi Cristian Prăjescu au interpretat melodia Breakeven. În cele din urmă, Smiley a luat decizia de a continua competiţia cu Paul Bătinaş şi Amir Arafat.





Echipa Loredana

Primul cuplu din echipa Lori care a intrat în ringul Vocea României a fost cel format din Jeanette Curta şi Bogdan Stănică. Cei doi au cântat melodia „On my own“. După câteva momente bune de gândire, Lori a luat decizia de a merge mai departe cu Bogdan Stănică.

Echipa Despot

Primele două cupluri alese de Adi Despot în etapa Confruntărilor au fost: Catarina Sandu şi Răzvan Mărcuci, care au interpretat piesa „Uprising“, şi Doina Spătaru cu Andreea Dragu, care au cântat melodia „Deeper“. A fost o alegere extrem de grea pentru Despot, însă la final acesta a decis să meargă mai departe spre marele trofeu alături de Catarina Sandu şi Andreea Dragu.

Răsturnări de situaţie odată cu noua regulă non-stop steals

Tot vineri seara, antrenorii au salvat patru concurenţi, iar pe doi dintre ei i-au înlocuit ulterior. În primă fază, Adrian Despot a salvat-o pe Anne-Marie Ionescu din echipa Smiley, însă aceasta a fost înlocuită cu Raluca Ursu, din echipa lui Tudor, după ce adolescenta de 16 ani l-a impresionat cu vocea ei rock.

De asenemenea, Smiley a salvat-o iniţial pe Jeanette Curta din echipa Loredanei, dar s-a răzgândit şi a ales să-i dea o şansă lui Răzvan Mărcuci din echipa lui Despot.

Tudor l-a salvat pe Cristian Prăjescu din echipa lui Smiley şi Loredana i-a dat o şansă Doinei Spătaru din echipa lui Despot.

Astfel, în urma primelor Confruntări, cei care rămân pe scaunele din steal room până data viitoare sunt: Răzvan Mărcuci (Echipa Smiley), Cristian Prăjescu (Echipa Tudor), Doina Spătaru (Echipa Loredana) şi Raluca Ursu (Echipa Despot).