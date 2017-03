„Vocea României Junior“, ediţia a treia: Inna se teleportează într-un desen animat, iar Andra şi Marius Moga se împrietenesc cu Smiley „mic“

Duminica aceasta, micuţii vor fi puşi pe fapte mari! Nu numai că debordează de exuberanţă şi de veselie, dar îi vor surprinde pe antrenori cu momente unice. Pe scenă îşi va face apariţia Smiley mic, Inna se va teleporta într-un desen animat, iar ritmurile muzicii fado sau ale jazz-ului vor stârni reacţii fabuloase în sală.

Antrenorii, bulversaţi de avalanşa de surprize, vor fi puşi în dificultate şi vor inventa tot felul de tactici ingenioase pentru a-i atrage pe copii în echipele lor. Andra va deveni consultatul lui Moga, Inna va începe să vorbească cu accent ardelenesc, iar Marius se va împiedica în momentul în care un concurent îi va face o declaraţie uluitoare.

Lupta pentru concurenţi se va transforma şi într-o bătălie a caracterelor, cu mici accente de ironie sau, dimpotrivă, de fair play. Inna se va ţine de glume: „Nici pe buton n-am apăsat, nu ştiu de ce, cred c-am fost prea concentrată la ce face Moga“, iar Andra va recurge la originalitate şi va cânta câteva versuri special compuse în acel moment. Efervesecenţa uneia dintre concurente le va face pe Inna şi Andra să se ridice de pe scaun şi să danseze. Marius Moga va fi prins în ritm şi îi va spune cu bucurie micuţei de pe scenă: „Ai o voce jucăuşă, ca să vorbim în termeni de jucării“, dar Andra va interveni: „Sau, ca să vorbim în termeni populari, are ţeavă, tată!“.

Duminică, de la 20.30, vom intra în povestea micuţilor cu voci uriaşe şi ne vom bucura alături de ei, fredonând refrene cunoscute. Piese precum „I’m not the only one“, „De-ai fi tu salcie la mal“ sau „Summertime“ vor fi interpretate fabulos la „Vocea României Junior“.