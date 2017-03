„Românii au talent“: Smiley şi Pavel Bartoş au trimis în semifinală un chinez care a cântat o piesă în limba română VIDEO

Victor Barbu a fost primul concurent din cea de-a treia ediţie care a reuşit să impresioneze juriul. Concurentul a cântat extraordinar la chitară şi voce melodia „Sway“ şi a primit foarte multe laude şi aplauze.

”Sunt un mare susţinător al artiştilor stradali. Apreciez în mod deosebit faptul că ai cântat extrem de corect. Eşti foarte rafinat în acorduri şi-mi place foarte mult că ţii la principiul tău de viaţă. E bine să ştii întotdeauna unde ţi-ai propus să ajungi şi să te duci pe drumul tău.”, i-a spus Andi la finalul momentului. Victor a obţinut din partea juriului 4 DA.

Ansamblul de muzicuţe Ritmic de Breaza a venit la Românii au talent să cucerească publicul şi a reuşit. Cei trei membri ai grupului au cântat fabulos, iar Smiley şi Pavel i-au aplaudat în culise pe toată durata momentului. Încântat de reprezentaţie, Florin le-a spus: „Atunci când trei oameni, fără corpuri de balerine, fără să facă prea multe artificii, ridică totuşi nişte oameni în picioare, aici sunt premisele entertainment-ului şi ale spectacolului. Cred că veţi deveni celebri.“ Concurenţii au fost răsplătiţi cu 4 DA.

Cei doi băieţi care formează grupul Duo Vladimir au adus pe scena talentului un număr de balance cu cuţite extrem de riscant, dar care a transmis foarte multă putere şi emoţie în acelaşi timp. Concurenţii i-au fermecat pe juraţi, iar Mihaela a spus: „Aţi fost uimitori! Reprezentaţia voastră a fost senzaţională! Trebuie să mai veniţi o dată, abia aştept să vă văd!“. Cei doi Vladimir au primit 4 DA la final.

Daria Văcăroiu i-a făcut pe toţi să viseze atunci când a început să cânte la harpă şi voce melodia „Thousand years“. Micuţa concurentă a reuşit să creeze un moment emoţionant, plin de sensibilitate şi să-i facă pielea de găină lui Florin Călinescu. Vrăjită de talentul Dariei, Andra i-a spus: „A fost superb! Când vezi un copil atât de frumos, frumos îmbrăcat, are o voce atât de caldă şi de curată şi mai cântă şi la harpă. Aş cumpăra bilet la concertul tău.“ Concurenta a obţinut 4 DA.

Chira Lepădatu are 50 de ani şi şi-a schimbat complet viaţa în urmă cu cinci ani, atunci când a început să facă sport. Vineri seară a venit la „Românii au talent“ şi a făcut o demonstraţie de culturism, reuşind să-i impresioneze pe juraţi cu condiţia sa fizică şi să obţină ropote de aplauze din partea publicului. „Mie-mi e ruşine să mă mai văd altfel decât de la bărbie-n sus. Am luat puţin de la Andra, piele de găină. s-a dus pielea de pe mine, primul pas l-am făcut. Cu 4 DA ne vedem în etapa următoare!“, i-a spus Florin.

Csongor Kicsi şi Antonella Terrazas au fermecat publicul vineri cu un tango argentinian spectaculos. Încântaţi de moment, juraţii i-au aplaudat şi i-au felicitat pentru alegerea făcută. „E tango, e dansul meu preferat din tot ce se întâmplă pe lumea asta în doi. A fost cel mai frumos tango pe care l-am văzut pe scena aceasta, la Românii au talent. De la noi aveţi 4 DA!“, le-a spus Mihaela.

Cei 25 de membri ai ansamblului Poarta Olteniei au făcut scena să vibreze când au dansat căluşarii. Concurenţii au fost plini de energie şi culoare şi au adus foarte multă voie bună. Juraţii s-au bucurat de momentul prezentat şi i-au răsplătit cu aplauze. „Ce street dance, ce breakdance, ăsta e dans adevărat, aici se vede calitatea dansatorului! Bravo!“, le-a spus Mihaela. Concurenţii au primit din partea juriului 4 DA.

Gheorghe Văleanu a trecut de la dresură de maimuţe la dresură de bastoane şi a adus la „Românii au talent“ un moment de jonglerie. Gheorghe i-a încântat pe juraţi cu talentul lui, dar şi cu povestea de viaţă. „Sunteţi cea mai bună ilustraţie a faptului că talentul nu are vârstă. A fost, fără discuţie, un moment foarte bun, aveţi talent şi abia aştept să vă revăd în emisiunea noastră“, i-a transmis Andi, iar concurentul a primit 4 DA.

Muzica fado a fost adusă în sezonul #7epic „Românii au talent“ de către Vitoria Leuca. Concurenta a interpretat melodia „Meu amor“, iar vocea ei a sunat perfect şi a transmis foarte multă emoţie. „Îmi place tare mult cum ai intrat în melodie, timbrul tău e foarte cald, mi-a plăcut tare mult. Draga mea, te aşteptăm în etapa următoare cu 4 DA şi sute de aplauze!“, i-a spus Andra.

Grupul Free Dance a prezentat un dans burlesque care le-a tăiat răsuflarea tuturor celor din sală. Şase fete au adus un moment plin de senzualitate, dar juraţii au fost pe loc fascinaţi de talentul lor, iar Florin Călinescu şi-a pus ochelari de vedere pentru a nu pierde niciun detaliu din dansul perfect. „Ne-aţi provocat mari, mari probleme. Zburdaţi în toate părţile, una bubuia acum, una dincolo. Pentru mine a fost imposibil să leg toate aceste momente. Am foarte multe întrebări, vreau neapărat să veniţi să îmi mai explicaţi o dată“, le-a spus Andi. Concurentele au obţinut 4 DA.

Trupa New Proscenium a cântat vineri seară rock simfonic. Cei cinci membri au interpretat în forţă „Phantom of the Opera“ şi au primit ropote de aplauze. Reprezentaţia i-a încântat pe Andi, Mihaela, Andra şi Florin, care i-au felicitat pe concurenţi. „Aşteptăm să ascultăm rock şi operă şi în etapa umătoare, mulţumim!“, le-a spus Mihaela cu zâmbetul pe buze, iar trupa New Proscenium a primit 4 DA.

Florian Geanovu a urcat emoţionat pe scenă, însă nu a durat foarte mult timp până s-a dezlănţuit. Concurentul a prezentat un număr de contorsionism combinat cu dans şi i-a ţinut în suspans pe juraţi prin elementele executate. „Eşti foarte bun la ceea ce faci. Nu e ceva foarte comod de urmărit. O să am coşmaruri la noapte. Sigur te poţi spăla pe spate, ceea ce mie nu-mi mai iese“, i-a spus Florin cu zâmbetul pe buze, iar Florian a obţinut 4 DA.

Membrii grupului Tupeu crew au făcut show pe scenă. Cei şase băieţi au dansat breakdance şi au executat elemente extrem de dificile, reuşind să impresioneze juraţii, care au zâmbit şi s-au bucurat de moment. „Am avut aşa o bucurie să vă urmăresc. Îmi plac de mor combinaţiile astea neaşteptate, pe mine m-aţi topit. Sunteţi cool toţi, sunteţi relaxaţi, sunteţi faini de tot. Bravo!“, le-a spus Mihaela, iar concurenţii au plecat cu 4 DA.

Seara celei de-a treia ediţii „Românii au talent“ s-a încheiat în forţă, cu un moment de Golden Buzz. Chiar dacă este din China, Fang Shuang a cântat melodia „Copacul“ perfect, iar timbrul lui vocal incredibil şi interpretarea i-au făcut pe toţi cei prezenţi în sală să se ridice şi să-l aplaude. Andi şi Mihaela erau pregătiţi să apese butonul auriu, însă Smiley şi Pavel au avut o strategie mult mai bună, au fost mai rapizi, i-au surprins chiar şi pe cei patru juraţi şi l-au trimis pe Fang direct în semifinală, apăsând, în premieră, golden buzz-ul în sezonul şapte „Românii au talent“.

„A trecut direct în semifinală, e golden buzz-ul nostru. Era normal ca golden buzz-ul nostru să fie, un chinez cu un cap mai mare decât Pavel. Noi am simţit că acesta este talentul care ne caracterizează, care ne reprezintă pe noi în semifinală anul ăsta“, au spus extrem de fericiţi cei doi prezentatori.

Vinerea viitoare, de la 20.30, ne vom bucura de o nouă seară plină de talent şi de momente memorabile, în cea de-a patra ediţie „Românii au talent“.