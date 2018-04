„Românii au talent“: Cine sunt primii doi finalişti. A fost ales şi primul candidat la premiul pentru originalitate al sezonului VIDEO

Fostul concurent „Românii au talent“, Narcis Ianău, şi baletul emisiunii, condus de coregraful Bogdan Bolohan, au încântat aseară românii cu două momente spectaculoase, pregătite special pentru primul live.

La finalul show-ului, au fost aleşi şi primii doi finalişti ai sezonului, iar juraţii au anunţat primul candidat la câştigarea premiului de originalitate în valoare de 10.000 euro.

Prima gală live a sezonului 8 „Românii au talent“ a fost lider de audienţă pe toate segmentele de public.

Pe întreaga durată de difuzare, la nivel naţional, peste 2.1 milioane de telespectatori au urmărit show-ul sw la ProTV, iar în minutul de maximă audienţă de la 21:27, peste 3 milioane de români se aflau în faţa micilor ecrane.

Strălucire, emoţie, entuziasm şi reprezentaţii fascinante

Primii zece semifinalişti ai sezonului opt „Românii au talent“ au urcat aseară pe scenă în prima gală live a talentului şi au realizat momente complexe, în care abilităţile lor au fost puse în valoare şi completate de elemente grafice, lumini, decoruri fabuloase, costume create special pentru ei, dar şi de baletul emisiunii.

Elina Şavga, Mistah White, Gabriel Vizitiu, Andreea Ghiţiu, Mirela Louis, Bianca Mihai, Sergiu Hudrea, Roxana Zorzolan, Liviu Săndulache şi Cesima Nechifor au prezentat reprezentaţii de patinaj pe role, rap în mai multe limbi, contorsionism, folclor, aerial cu ancora, canto, chitară clasică, poezie, speed painting şi dans contemporan şi au creat un spectacol fascinant, aplaudat de români.

La final, publicul şi cei patru membri ai jurului au ales primii doi finalişti. Astfel, cei de acasă au trimis cele mai multe voturi pentru Cesima Nechifor.

Andi, Mihaela, Andra şi Florin au avut de ales între locurile doi şi trei în preferinţele publicului, între momentul de chitară clasică prezentat de Sergiu Hudrea şi cel de folclor prezentat de Andreea Ghiţiu. Aşa că au decis că cel de-al doilea finalist al serii este Sergiu.

Sergiu Hudrea a început studiul chitarei la 7 ani, în Cluj-Napoca, oraşul natal. La doar opt ani a mers la primele festivaluri de muzică clasică. Atunci a obţinut şi primele premii. În 2011, la 14 ani, Sergiu a fost finalist al celei mai importante competiţii de chitară din lume, Guitar Foundation of America. Are peste 50 de premii obţinute în urma competiţiilor la care a participat. În prezent, are aproape 30 de premii întâi primite la competiţii internaţionale. A continuat să se evidenţieze pe plan internaţional. După terminarea liceului, Sergiu a fost admis la Ecole Superieure de Musique et Danse din Lille, Franţa, unde este în continuare student. A ales această şcoală pentru a studia cu unul dintre cei mai renumiţi profesori de chitară din Europa, Judicael Perroy.