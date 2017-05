„Românii au talent“: Cine sunt finaliştii celei de-a doua semifinale. Audienţe mai mari pentru Pro TV decât în prima gală live VIDEO

Trupa OK World Wide şi George Aghinea merg în finala „Românii au talent“ FOTO Pro TV

Şi în cea de-a doua semifinală LIVE, telespectatorii şi juraţii şi-au ales favoriţii, aşa că trupa OK World Wide şi George Aghinea merg în marea finală şi sunt cu un pas mai aproape de marele premiu în valoare de 120.000 de euro şi titlul de cel mai talentat român. Juriul a ales vineri seară şi cel de-al doilea candidat la premiul de originalitate al sezonului #7epic şi premiul de 10.000 de euro, iar acesta este Don Elvis.

A doua semifinală LIVE a încântat românii şi cu două momente speciale, aduse pe scenă de Andra şi de trupa La Familia. Andra a părăsit pentru câteva minute masa juriului şi a urcat pe scena talentului pentru a cânta cel mai nou single al său, „La Refren“.

Au trecut 20 de ani de la lansarea primului album La Familia, iar acesta este un an important pentru Sişu şi Puya. Cei doi au revenit pe scenă în formula care i-a consacrat şi au cântat ieri seară melodiile „Mai vrei“ şi „Tupeu de borfaş“ la „Românii au talent“.



Momentele celor 10 concurenţi din a doua semifinală

Din Cambridge direct pe scena Românii au talent în a doua semifinală! Trupa OK World Wide l-a determinat pe Andi Moisescu să apese butonul auriu la audiţii, iar vineri seară a prezentat un dans acrobatic pe melodia Ciocârlia. Săriturile, prizele şi mişcările celor cinci băieţi au îmbinat folcorul românesc cu elementele moderne şi au ţinut în suspans publicul şi juriul, primind ropote de aplauze. ”Sunt foarte mândru. Aştept momentul ăsta de cinci luni de zile, atât a trecut de la preselecţii până acum. Dar e un moment pe care îl aştept şi mai tare, momentul în care veţi câştiga premiul cel mare. Sper din tot sufletul, îmi doresc asta. Pentru ca acest sezon să fie într-adevăr epic, trebuie să fie câştigat de un număr epic. Sper din suflet ca telespectatorii să fie pe aceeaşi lungime de undă cu noi. Sper ca prin voturile lor să facă acest lucru posibil, ca voi să câştigaţi premiul cel mare.“, a spus Andi.



Chiar dacă are o problemă de auz, George Aghinea şi-a demonstrat încă o dată vineri seară talentul şi a cântat melodia „Writings on the wall“. Vocea lui caldă a sunat perfect, iar întregul moment a fost susţinut şi de membri ai baletului emisiunii, care s-au transpus în mesajul piesei şi l-au încurajat prin dans pe George. ”Am fost toţi în extaz aici şi mă bucur că ai impresionat-o pe Andra, se întâmplă rar să o văd atât de entuziasmată. Înseamnă că ai cântat foarte bine această melodie grea şi sensibilă. Mă bucur că a fost pusă atât de frumos în scenă. Artiştilor le trebuie această susţinere. Te susţin şi eu, şi te susţine o echipă întreagă.”, a spus Mihaela.



Lavinia Săteanu a deschis cea de-a doua semifinală Românii au talent. Concurenta a coborât pe scenă într-un ham, iar baletul emisiunii i s-a alăturat pentru a completa momentul gândit de ea pentru această etapă a competiţiei. Lavinia a cântat la vioară şi voce, a realizat un colaj din mai multe melodii şi a trecut cu uşurinţă de la Rammstein la Ciocârlia. ”Eu am admirat-o încă de la preselecţii pe Lavinia, dar acum că am aflat că eşti însărcinată, mi se pare că eşti şi mai talentată, şi mai frumoasă. Felicitări pentru tine şi pentru minunea din burtica ta! Cel mai frumos trofeu acolo e!”, a spus Andra.



Anca şi Lucca Lucian au adus mentalismul pe scena talentului în cea de-a doua semifinală LIVE. Numărul prezentat vineri seară de ei a fost unic, a fost inventat de Lucca şi nu a mai fost realizat până acum. Aseară, au rugat-o pe Mihaela să meargă lângă ei pe scenă, să se gândească la o persoană de peste 30 de ani, căreia să-i scrie numele pe un carton şi să-i spună vârsta, după ce Anca a reuşit să combine mai multe cifre reuşind să afle la ce se gândea jurata. De asemenea, concurenta a ştiut imediat şi numele persoanei la care s-a gândit Mihaela. ”Nu e o problemă cu ce am văzut. Nu e o mare şmecherie să faci mentalisme din astea. Eu am făcut chestia asta săptămâna trecută. Însă câteodată iese, câteodată nu iese.”, a spua Florin la finalul momentului.



Pentru Călin Mureşan, dansul este modul lui de a trăi şi de a se exprima şi modul prin care îşi doreşte să schimbe mentalităţi. Povestea lui a mers mai departe vineri seară, când a prezentat un moment de dans contemporan pe melodia Je suis malade. Cu un decor spectaculos, o reprezentare perfectă a unei case, în care Călin şi-a expus visul şi a transmis emoţie şi dramatism. ”Căline, eu cred că de judecata oamenilor nu scapi, indiferent de ceea ce o să faci. Iar mi s-a părut că am asistat la un spectacol, nu la o ediţie Românii au talent. Aşa trebuie să arate o semifinală Românii au talent!”, a spus Andi.



Don Elvis a interpretat melodia Oh, happy day, acompaniat de un cor gospel format din 11 membri, dar şi de un pianist şi baletul emisiunii. Dacă la audiţii concurentul a adus pe scenă un moment plin de energie, de data aceasta a creat un moment emoţionant, plin de trăiri, a avut foarte mult ritm şi a reuşit să realizeze un adevărat spectacol, aducând foarte multă bucurie. ”Felicitări! Frumos, foarte frumos! Şi faptul că aţi schimbat registrul. Aţi fost mai cuminte la mişcări, dar a fost mai mult cântat. A fost exact pe placul meu, eu exact asta ascult când vreau să mă relaxez.”, a spus Andra.



După ce a fost finalist Românii au talent în primul sezon al show-ului, Ştefan Florescu a revenit mai pregătit ca oricând şi determinat să impresioneze şi să demonstreze că a evoluat. Ştefan a prezentat un moment electrizant de freestyle football şi a ridicat sala în picioare cu elemente dificile, pe care le-a executat perfect, dovedind încă o dată că este un adevărat showman. ”Eşti uman, eşti pe un drum destul de bun şi ceea ce este cel mai important e că eşti mai bun decât fotbalul românesc.”, a spus Florin.



Micuţ şi talentat, Silviu Roşu a interpretat vineri seară la pian Moonlight Sonata Movement 3 şi a reuşit să creeze un moment muzical fabulos, plin de maturitate şi pasiune. Chiar dacă are doar 13 ani, Silviu a prezentat un număr magic pe scena talentului, iar publicul a aplaudat îndelung reprezentaţia lui incredibilă. ”Trebuie să începi să te pricepi şi la lumea spectacolului. Talentul tău este colosal. E clar că nu ai nicio problemă la capitolul tehnică, dar trebuie să lucrezi puţin la transmiterea emoţiilor. Tehnica ta este ireproşabilă. Te sfătuiesc să mergi mai departe cu încredere deplină în talentul tău.”, i-a spus Mihaela.



Cu scena plină cu flori şi petale care cădeau spre ea, Anka a creat un moment plin de culoare şi frumuseţe. Concurenta a cântat melodia I feel pretty şi a avut alături de ea şi baletul emisiunii. Au dansat împreună, Anka a cântat extraordinar, vocea ei atingând note incredibile, şi au creat un număr veritabil de musical, cu emoţie şi foarte multă expresivitate. ”Sunt aşa de mândră de tine, Anka. Eşti personajul principal, pentru că ai cântat foarte bine. Eşti fenomenală! Bravo, bravo!”, a spus Andra.



Cu o frumuseţe răpitoare şi o voce de înger, Eva Timuş a fascinat publicul şi juriul în a doua semifinală LIVE. Face canto singură, îşi doreşte să devină un artist apreciat şi munceşte foarte mult pentru acest vis. Eva a cântat o melodie dificilă, Eye of a needle, iar vocea ei puternică a răsunat în întreaga sală, primind ropote de aplauze. ”Tu eşti deja o stea. Fac un apel şi la Smiley, HaHaHa Production, să te ia cumva sub aripa lui, pentru că e prea frumos ce am văzut aici. Vocea ta e impecabilă, dar ţi-au dat Dumnezeu şi părinţii tăi şi un chip extraordinar. Tu ai această combinaţie câştigătoare, pe care te rog din suflet să o foloseşti. Eşti frumoasă ca un înger, eşti fină şi foarte talentată. Te rog să foloseşti toate astea în favoarea ta.”, i-a spus Mihaela.



La finalul serii, publicul şi-a ales preferatul, trupa OK World Wide, care merge în marea finală şi continuă lupta pentru marele premiu. Pentru cel de-al doilea finalist al serii, juraţii au fost nevoiţi să ia o decizie şi şi-au ales favoritul dintre concurenţii clasaţi pe locurile doi şi trei în urma voturilor primite din partea telespectatorilor. Eva Timuş şi George Aghinea au intrat la decizia juriului! Andi a ales să-i dea o şansă Evei, iar alegerea Mihaelei, a Andrei şi a lui Florin a fost George, care este cel de-al patrulea finalist al sezonului #7epic Românii au talent.

Audienţe mai mari ca în prima semifinală

A doua semifinală Românii au talent a fost lider absolut de audienţă pe toate segmentele de public, înregistrând audienţe mai bune decât săptămâna trecută, arată Pagina de Media. La nivel naţional, 2,1 milioane de telespectatoti au fost cu ochii pe Pro TV. Minutul de aur, de la ora 21.13, a strâns în faâa televizoarelor 2,8 milioane de români.

La oraşe, Pro TV a fost tot lider de audienţă, cu o medie de 1,2 milioane de persoane, iar pe targetul comercial, cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, „Românii au talent“ s-a clasat pe primul loc cu o medie de 630.000 de telespectatori (825.000 la ora 22.47)