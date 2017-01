Primele schimbări în CNA după criticile vehemente: ce măsuri au votat membrii şi cine s-a împotrivit. „Nu ştiu dacă acest tip de demascare e în ajutorul instituţiei“

În ultimele zile, CNA a fost ţinta unor critici dure, instituţia fiind acuzată că nu-şi îndeplineşte misiunea, mai ales după modul în care au fost reflectate protestele anti-graţiere de posturile România TV şi Antena 3. Organizaţia de media ActiveWatch a transmis o solicitare în atenţia membrilor CNA, a Comisiilor pentru Cultură şi Media de la Senat şi Camera Deputaţilor, Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului, prin care cere activarea tuturor mecanismelor legale pentru deblocarea şi verificarea activităţii CNA, cu scopul readucerii instituţiei în slujba interesului public. Mai mult, la protestele anunţate pentru duminică, organizatorii vor să oprească şi în faţa sediului CNA.

În replică, forul a votat astăzi câteva măsuri, respectiv o şedinţă suplimentară până „se ajunge la zi“ cu toate sesizările şi afişarea pe site-ul CNA a numelor membrilor care nu se prezintă la şedinţe şi motivele invocate de aceştia.

Absenţii, „pe lista ruşinii“

Ideea de a fi afişate motivele pentru care nu se întruneşte cvorumul şi, astfel, nu poate fi desfăşurată şedinţa, a fost a Dorinei Rusu, care a votat-o alături de Răsvan Popescu, Radu Herjeu, Gabriel Tufeanu, Laura Georgescu şi Monica Gubernat. Împotrivă au fost Florin Gabrea, Radu Călin Cristea şi Orsolya Eva Borsos, potrivit News.ro.

„Am văzut că în ultima vreme instituţia asta e condamnată de toată lumea, toată lumea îşi bate joc de ea. În primul rând, chestiunile astea sunt legate de faptul că noi nu ne-am făcut treaba, ceea ce se leagă de prezenţa noastră la şedinţe. Important e să avem şedinţe, să ajungem la zi cât e posibil cu discutarea reclamaţiilor şi cred că un pas pe care îl putem face până la modificarea ROF e să decidem ca atunci când cineva lipseşte să se afişeze pe site-ul instituţiei în fecare zi, înaintea şedinţei, cine şi pentru ce motiv lipseşte. Nu mi se pare normal ca toţi din instituţie să fie blamaţi pentru că nu îşi fac treaba. Din câte am văzut, această chestiune a fost cea mai importantă“, a spus Dorina Rusu, adăugând că face propunerea şi pentru că este nevoie de transparenţă şi pentru că nu doreşte ca membrii CNA care vin la şedinţe să fie blamaţi pentru inactivitatea instituţiei.

Radu Călin Cristea şi-a justificat votul spunând că nu ştie dacă „acest tip de demascare este în ajutorul instituţiei.“ Orsolya Eva Borsos a declarat că nu este de acord cu propunerea nu pentru că nu îşi doreşte transparenţă, ci pentru că membrii forului nu au şanse exacte, precizând că „e mult mai dificil de ajuns pentru cei care vin din provincie.“

Radu Herjeu, sarcastic cu privire la solicitările de închidere a Antenei 3 şi RTV

Radu Herjeu a declarat că susţine propunerea Dorinei Rusu, însa este de părere că va fi inutilă, „pentru că cel care a lipsit cel mai mult e şi cel mai vocal şi are cele mai multe relaţii în presă, referindu-se, cel mai probabil, la Valentin Jucan. Totodată, Herjeu a făcut şi o glumă pe seama solicitărilor din partea opiniei publice de a închide posturile Antena 3 şi România TV. „Dacă astăzi nu reuşim să închidem cel puţin două televiziuni mai putem veni săptămâna viitoare la muncă?“, a spus Radu Herjeu.

Gabriel Tufeanu a răspuns declaraţiei sarcastice făcută de Radu Herjeu spunând că îi invită pe care care au făcut sesizări în acest caz la sedinţele Consiliului în care vor fi discutate plângerile.

„Fără declaraţii politice la CNA!“

Dorina Rusu a mai propus ca pentru un timp, până reuşesc să ajungă „la zi“ cu discutarea reclamaţiilor, să se desfăşoare şedinţe şi miercurea. „Deja există şi trebuie doar să ajungem să le discutăm, astfel încât să nu se prescrie. Totuşi, e vorba de reclamaţiile unor oameni şi trebuie să ţinem cont (…) Nu mi se pare un efort mare nici pentru cei de la monitorizare, pentru că deja le au făcute, şi nici pentru noi“, a spus Dorina Rusu.

Propunerea formulată de Dorina Rusu a fost preluată de Radu Herjeu, care a specificat ca şedinţa de miercuri să fie dedicată problemelor de natură tehnică, iar marţea şi joia să fie discutate rapoartele de monitorizare. Propunerea a fost votată de Orsolya Eva Borsos, Monica Gubernat, Laura Georgescu, Radu Herjeu, Dorina Rusu şi Răsvan Popescu.

Gabriel Tufeanu a fost împotrivă: „Nu mi se pare necesar să se impună o regulă ca să venim acum de ochii lumii şi miercurea şi noi să nu venim. Eu am venit la toate şedinţele, am venit şi la cele extraordinare, am venit şi în ziua votului (…) Eu vin.“

„Cred că ar trebui să vedem cum facem ca această instituţie să fie funcţională. Nu mai avem credibilitate nici în faţa radiodifuzorilor, nici în faţa opiniei publice (…) Nu mi se pare normal ca o instituţie a statului să ajungă în asemenea hal. Suntem aici oameni care îşi fac datoria, de ce să se ajungă în halul asta?“, a mai spus Dorina Rusu.

În replică, Radu Călin Cristea i-a spus colegei sale să facă „declaraţiile politice“ la Cotroceni, pentru că şedinţa are o ordine de zi: „Declaraţiile politice le faci la Cotroceni sau la miting. Vorbeşti despre cum nu fucţionează această instituţie. Te rog să îmi spui care este opinia publică care blamează CNA. Fără declaraţii politice la CNA. Sunteţi aleasă aici pentru altceva.“ Dorina Rusu a spus că nu a făcut declaraţii politice, ci declaraţii despre funcţionarea CNA.

Cine a participat la şedinţa CNA

Şedinţa CNA de joi se desfăşoară în prezenţa membrilor Radu Călin Cristea, Dorina Rusu, Radu Bogdan Herjeu, Gabriel Tufeanu, Laura Georgescu, Monica Gubernat, Orsolya Eva Borsos, Valentin-Alexandru Jucan şi Florin Gabrea.

Orsolya Eva Borsos a anunţat că la ora 16.00 va trebui să părăsească şedinţa pentru a avea grijă de copilul ei rămas acasă, iar Răsvan Popescu, care a participat la prima parte a şedinţei, a menţionat că trebuie să se retragă, pentru că s-a accidentat mama sa.