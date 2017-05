Pătraru îi dă replică lui Prelipceanu: „Vreţi să vă ascundeţi incompetenţa. Ameninţarea cu judecata este ridicolă. Cât de jenant puteţi fi?“ VIDEO

După ce Dragoş Pătraru a criticat dur conducerea Digi24 pentru faptul că a ocolit dosarul în care este vizat şi Ioan Bendei, fostul administrator al companiei RCS&RDS, redactorul-şef al televiziunii, Cosmin Prelipceanu, a anunţat că instituţia se dezice de afirmaţiile lui Pătraru, somându-l pe acesta că îl va da în judecată dacă nu prezintă lista cu jurnaliştii acoperiţi, făcând referire la o frază cu care Pătraru şi-a încheiat materialul.

În ediţia de miercuri a emisiunii „Starea Naţiei“, într-un material intitulat „Postul nu e post destul, dacă nu e şi fudul“, Dragoş Pătraru i-a dat o replică lui Prelipceanu. După o serie de ironii la adresa redactorului-şef Digi24, Pătraru a explicat de ce Digi24 îşi pierde credibilitatea şi de ce au apărut suspiciuni cu privire la integritatea televiziunii.

„Emisiunea asta nu este o instanţă, nu dăm sentinţe aici, ridicăm probleme şi ne întrebăm având convingerea că în faţa noastră, mai aproape sau mai departe, se află şi adevărul. Presa nu este o ştiinţă exactă. Spre exemplu, când zic unii UM Digi 24, şi e plin internetul de această glumă, ce credeţi că vor ei să spună? Corect! Servicii! Au ei vreo probă? Nu, nu au! Dar ce au totuşi? Că au ceva! Păi să vă zic eu ce au. Simt aşa un miros, un damf, leagă jumătăţi de probe, frânturi de emisiuni, liste cu invitaţi, liste cu neinvitaţi. Probabil că vă întrebaţi, domnule Prelipceanu, «de ce zic, mă, ăştia UM Digi24 postului pe care eu îl conduc? Oare cum s-a ajuns aici?» OK, sunt răi ăştia de la alte posturi. Dar oare nu e cumva şi faptul că de fiecare dată acest post se poziţionează editorial de partea instituţiilor de forţă? Nu o fi şi de la chestia că la acest post se discută mai mult despre plagiatele unora decât ale altora, se discută mai mult despre dosarele unora decât ale altora? Sau, mai recent, poate o fi şi din cauza matematicii pe care o foloseşte când numără manifestanţii din Piaţa Victoriei? Cine ştie? Dar nu te întrebi? Că ai voie să-ţi pui întrebări în ţara asta!“

Reacţia lui Cosmin Prelipceanu după critica lui Pătraru

„Când se spune despre Antena 3 că face zid în jurul Varanului, să ştiţi că nu sunt filmări cu Dana Grecu şi Ciuvică la mistrie sau cu Mircea Badea şi Mihai Gâdea cărând mortar cu roaba. Nu! Ei nu fac un zid la propriu, dar tu, ca telespectator, uitându-te la Antena 3 zici: «Bă, cum fac ăştia zid în jurul Varanului!» sau «Bă, ai dracu’, ce-au plesnit ancheta asta, aş fi vrut să o dau eu»“, a mai explicat Pătraru.

Realizatorul a precizat că este vorba de suspiciuni rezonabile în cazul Bendei-DNA şi nu despre „prostiile pe care le debitează domnul Prelipceanu“. Pătraru a mai afirmat că ameninţarea cu instanţa este ridicolă, catalogându-l pe Cosmin Prelipceanu drept jenant. „În primul rând nu am spus asta, pentru că aici este marea manipulare pe care o încearcă acest tip. Am spus «există şi varianta», da, este o variantă pe care în lumea de astăzi nu o putem ignora în nicio redacţie, aceea a acoperiţilor în presă. Am spus că sunt acoperiţi la Digi24? Chiar, ce aveţi cu Digi24, domnule Prelipceanu? Pentru că mie mi se pare că vreţi să vă ascundeţi propria incompetenţă scoţând compania în faţă. Noi am făcut un demers pozitiv pentru companie, iar dvs. veniţi şi-i daţi companiei în cap.“

Pătraru a precizat şi că este interesant ce l-a deranjat pe Prelipceanu din tot materialul: „Noi am spus că Digi24 nu a vorbit despre acest subiect, v-am spus şi de ce e un subiect de interes public şi de ce ar fi trebuit abordat, mai ales când faci gargară toată ziua cu adevărul.“

Pătraru susţine că echipa sa nu a făcut decât să sancţioneze un derapaj, tocmai pentru că nu-şi doreşte să părăsească televiziunea, întrucât contractul este unul avantajos, mai ales pentru că nu li s-a interzis niciodată vreun subiect. De asemenea, Pătraru a dezvăluit că emisiunea „Starea Naţiei“ face cea mai mare audienţă de la Digi24. „Ne stă foarte bine cu contractul pe care îl avem, din care a trecut abia un an. Deci mai avem de stat doi ani aici, facem cea mai mare audienţă la acest post, pentru asta am fost angajaţi şi este un contract excelent pentru noi, încheiat cu o televiziune care niciodată, niciodată nu ne-a interzis vreun subiect. Foarte important! Am dat materialul pentru telespectatorii noştri. Ăia mulţi, care intră pe Digi24 după ce ieşiţi dvs. de pe post, domnule Prelipceanu. Nu am vrut să fim părtaşi la prostia asta pe care aţi făcut-o!“

Pătraru, criticând conducerea Digi24