Pagina de Facebook a Antenei 3 a fost suspendată. Ce explicaţii au oferit reprezentanţii postului

Cei care caută pe reţeaua de socializare pagina Antena 3 România sunt întâmpinaţi de acest mesaj: „Sorry, this content isn`t available right now" (Ne pare rău, acest conţinut nu este momentan disponibil), anunţă Pagina de Media.





Potrivit Facebrands, serviciu ce monitorizează evoluţia paginilor publice de Facebook din România, Antena 3 România are 583.000 de fani.



Antena 3 mai are o pagina de Facebook, sub numele Antena 3 - Breaking News, care are 23.800 de fani.





Contactaţi de ziarul Adevărul, reprezentanţii Antena3.ro au oferit explicaţii: „E probabil să fie o eroare, e posibil să fie altceva. Pentru că după ce în urmă cu o lună am fost atacaţi de hackeri pe pagina de LIVE a Antenei3.ro şi am făcut imediat plângere la poliţie, acum se întâmplă asta. Suntem în proces de revizuire cu cei de la Facebook şi aşteptăm”.



