O fostă campioană la înot a surprins la „X Factor“ cu povestea ei de viaţă: „Am fost dependentă de droguri, am fost implicată în bătăi, am ajuns să fur“ VIDEO

Diana Lavic a avut deja parte până la vârsta de 19 ani de multe încercări din care unii nu reuşesc să scape cu viaţă. „Nu îmi este ruşine să vorbesc despre asta. Conştientizez că a fost o greşeală, cu toţii greşim… o ruşine ar fi să repet ce am făcut“, îşi începe povestea Diana, care în urmă cu doar câţiva ani părea că va avea un viitor plin de succes.

„Am făcut 12 ani de înot de performanţă, am fost în lotul de juniori al României, am fost campioană naţională şi internaţională“, spune Diana cu regret, după ce a renunţat la viaţa de sportiv în urmă cu doi ani.

„Sunt din Bucureşti, dar trăiesc în Constanţa. Ajungând în Constanţa, am dat de un anturaj prost. Am căzut în alte extreme, ai mei au divorţat, iar eu din păcate am fost o bună perioadă dependentă de droguri, dar am reuşit să le las. Am fost implicată în bătăi, în scandaluri, eram plecată de acasă zi şi noapte sau aduceam în casă o grămadă de prieteni - repetenţi, drogaţi - persoane pentru care cuvântul şmecher înseamnă să nu faci nimic sau să iei de la alţii. Aşa am ajuns să fur din magazine. Am făcut chiar o afacere din asta“, povesteşte cu regret Diana, care a reuşit însă să realizeze că aceea nu era viaţa ei şi, mai mult, să lupte pentru a-şi redobândi încrederea, sănătatea şi pentru a-şi recâştiga familia.





„Am fost prinsă la furat, iar în momentul în care m-am trezit la poliţiei înconjurată de oameni cu 4 clase, fără nicio legătură cu mine şi cu ce îmi doream eu, mi-am dat seama cât de rău am ajuns din cauza factorilor din jurul meu. Atunci am zis că o să îmi văd în continuare de şcoală, de muzică şi că nu o să mai cad în cealaltă extremă”, povesteşte Diana, care acum lucrează şi a reluat şi cursurile.

Tot ce a rămas din acea perioadă grea a vieţii este muzica, cea care a ajutat-o mereu să rămână pe linia de plutire. Toate experienţele sale sunt acum povestite în versuri în melodiile ei, iar cea aleasă pentru audiţiile „X Factor“ a reuşit să tulbure şi stârnească emoţie în rândul publicului şi al juriului.

Diana a venit la audiţii alături de tatăl său, iar în piesa rap, Diana îi transmite un mesaj mamei sale, care „a trecut printr-o perioadă grea şi nu a vorbit“ cu ea „în jur de un an de zile“:

„Dacă vreodată te întrebi, să ştii că sunt bine,

Că mă descur aşa cum pot şi fără tine,

Fără sfaturi, vorbe bune sau încurajări,

Urmez tot ce mi-ai spus de atâtea ori.

Dar nu o să uit vorbele aruncate

Că de acum sunt copilul tău doar în acte,

Că cea mai mare greşeală a fost că m-ai făcut.

Ştii, de atunci, mi-am pus pe inimă scut.

Dar e ok, am trecut peste toate.

Îţi doresc doar binele

Şi mă gândesc că poate

Aşa a fost să fie

Şi ai ales să fugi

Că Dumnezeu îţi dă

Atât cât poţi să duci!

Nu mai contează vina cui îi aparţine

Când am ajuns străini cu acelaşi sânge în vine.

Te port în inimă, că e bine sau e rău,

Asta e pentru tine, mamă,

Semnat, copilul tău.“

Alegerea sa a rezonat cu membrii juriului, dar mai ales cu Delia, care a mărturisit că melodiile sale devenite hituri au luat naştere printr-un ritual în care se regăsesc, invariabil, aceleaşi elemente: „Muzica este terapie, e o vindecare. Eu am scris multe piese într-un soi de terapie. Eu, un pix, o foaie şi un pian. Au ieşit la iveală multe lucruri pe care le-am simţit de-a lungul vieţii, mai ales de-a lungul copilăriei. E foarte plăcut să stai să scotoceşti prin sertarele cu amintiri şi să pui pe hârtie nişte lucruri nespuse atunci când erai mic şi nu te băga nimeni în seamă“.

Diana a primit doar două voturi după ce Ştefan Bănică jr şi Carla’s Dreams au încurajat-o să se perfecţioneze pentru o viitoare participare la „X Factor“.