Momente speciale pregătite de Andra şi de trupa La Familia în a doua semifinală live „Românii au talent“

Vineri, Andra va părăsi masa juriului „Românii au talent“ şi va urca pe scenă pentru un moment special! Artista va cânta, în a doua semifinală live, cea mai nouă melodie a sa, „La refren“, extrasă de pe cel mai recent album, „Iubirea schimbă tot“. Jurata va aduce emoţia şi dragostea în casele tuturor românilor prin intermediul piesei care spune o poveste de iubire pe care singurătatea pune stăpânire.

„Abia aştept să cânt «La refren» pe scena «Românii au talent». De câte ori am avut ocazia să interpretez piesele mele în acest show, cel mai urmărit din România, am simţit o energie deosebită şi am putut să transmit toată bucuria şi dragostea celor din public şi din faţa televizoarelor. Sezonul şapte al emisiunii a fost şi este în continuare epic şi sper că momenul meu se va ridica la nivelul celor mai înalte aşteptări“, a spus Andra încântată că va cânta cel mai nou single al său pe scena talentului.

Trupa La Familia urcă mâine seară pe scena talentului pentru un moment special, prezentat într-un an important pentru Puya şi Sişu. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la apariţia oficială a trupei, odată cu lansarea primului album în anul 1997, „Băieţi de cartier“. Cu această ocazie, băieţii au hotărât să readucă proiectul în atenţia fanilor, lucrează la un nou album, iar vinerea aceasta îi vor încânta pe telespectatori cu un moment surpriză, pregătit special pentru Românii au talent.

FOTO Pro TV

„Anul 2017 este un an important pentru noi, se împlinesc 20 de ani de când am lansat primul album. Am simţit că trebuie să facem ceva special pentru fani, pentru noi, pentru toţi cei care ne apreciază. Pe lângă lansarea noului album, «Codul bunelor maniere», am decis să facem şi un concert de revenire La Familia. Acesta va avea loc pe 9 iunie şi ne încântă foarte tare ideea că am reuşit să il organizăm în Parcul IOR, aproape de locurile unde am copilărit şi unde ne-am început cariera. Ne bucură reacţiile pozitive din partea mass media, a fanilor şi nu numai, venite odată cu anunţarea revenirii noastre. Ba chiar am primit şi o invitaţie de a cânta o piesă - două în cadrul emisiunii «Românii au talent». Ne vedem vineri acolo!“, au spus membrii trupei La Familia.

Vineri, de la 20:30, ne vom bucura de un spectacol fenomenal şi de momente memorabile, prezentate de semifinaliştii din cel de-al doilea spectacol live „Românii au talent“.