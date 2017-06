Mihaela Rădulescu, după ce Lorelai a câştigat „Românii au talent“: „N-a votat-o nimeni de milă. A rupt gura tuturor şi merita să fie aici“ VIDEO

„Fata asta mi-a rupt sufletul, merita enorm de tare să fie aici”

Mihaela Rădulescu spune că pe lângă câştigarea marelui premiu al show-ului, Lorelai a avut menirea de a ne arăta că viaţa e frumoasă dincolo de orice obstacole şi că acolo unde există voinţă există şi o cale.

„Simt o bucurie imensă pentru un copil extrem de talentat. Şi nu mă refer doar la talentul de a cânta, de a picta, de a scrie cărţi şi de a cânta la instrumente cu picioarele! Cu patru degete, nici măcar cu cinci la fiecare picior. Mă refer la talentul ei fabulos de a ne învăţa pe toţi ce frumoasă e viaţa. Şi ce faine lucruri poţi să faci daca vrei pe bune. Nu când te plângi. Fata asta, mie una, mi-a rupt sufletul, a rupt gura tuturor şi pentru asta merita enorm de tare să fie aici. Dacă mă uit pe scenă mai văd vreo zece concurenţi care meritau. Dar e un concurs, până la urmă. Dacă publicul aşa a votat şi aşa a simţit nu pot decât să mă bucur că şi eu am simţit la fel. N-am niciun merit decât acela că în momentul în care a evoluat am fost atât de emoţionată încât am apăsat un Golden Buzz care, iată, judecând după voturile publicului, nici nu era necesar. Ar fi ajuns în finală şi ar fi câştigat şi fără ajutorul meu“, a declarat Mihaela Rădulescu pentru „Adevărul“.

„Nu pot să mă uit la ea ca la un copil cu handicap pentru că nu e. Ea nu e decât un copil talentat”

Mihaela Rădulescu mai spune că Lorelai este un exemplu de urmat şi atenţioneză că nu povestea ei de viaţă a câştigat, ci meritul deplin pentru talentul cu care este înzestrată.

„E un exemplu pentru oricine. Un exemplu că dacă vrei pe bune, să faci şi să arăţi cine eşti şi ce te pasionează, poţi orice! Şi nu trebuie să fii încadrat în nu ştiu ce şabloane pentru asta. Lorelai e un concurent dar şi un câştigător atipic. Nu pot să mă uit la ea ca la un copil cu handicap pentru că nu e. Ea nu e decât un copil talentat şi aşa o să o privesc mereu şi bănuiesc că aşa a văzut-o şi publicul. N-a votat-o nimeni de milă, ci de admiraţie. Şi de bucurie că fata asta poate să facă atât de multe“, a mai zis membra juriului.

Lorelai Moşneguţu, câştigătoarea „Românii au talent” sezonul şapte

Lorelai Moşneguţu a fost desemnată de telespectatori câştigătoarea sezonului 7 al show-ului „Românii au talent“. Copila a ales pentru finala de la Pro TV piesa „Rise Like a Phoenix“, devenită un hit după ce travestitul Conchita Wurst a câştigat ediţia din 2014 a concursului Eurovision. În timpul interpretării, Lorelai a desenat cu ajutorul degetelor de la picioare o pasăre Phoenix, înainte de a urca pe scenă mărturisind că „Românii au talent“ i-a dat şansa de a renaşte. Pe lângă talentul incontestabil, Lorelai Moşneguţu a sensibilizat atât publicul, cât şi membrii juriului cu povestea de viaţă: s-a născut fără mâini şi fără femur la ambele picioare şi a fost abandonată. Despre povestea de viaţă a copilei puteţi citi aici.

Podiumul a fost completat de trupa OK World Wide, care au făcut un mix de dans, acrobaţii, freerunning şi parcur, şi de Fang Shuang, concurentul originar din China care a cântat „Of, inimioara“, în timp ce premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro, a revenit unui cântăreţ la orgă, Eduard Antal. Cele mai importante momente ale finale pot fi văzute aici.