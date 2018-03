Marina Almăşan, dezvăluire tristă despre Andrei Gheorghe: a fost refuzat de TVR cu o lună în urmă. „Mă aşteptam. Îmi pare rău, aş fi avut nevoie de asta“

Marina Almăşan a povestit pe Facebook că şi-a dorit foarte mult ca Andrei Gheorghe să prezinte alături de ea emisiunea „Femei de 10, Bărbaţi de 10“, difuzată de TVR 2, după ce partenerul ei, Mircea Radu, a părăsit echipa pentru un nou proiect la Antena 1.

„În opinia mea, mintea sa sclipitoare, combinată cu afurisenia sa binecunoscută, ar fi încăput bine între hotarele formatului meu de televiziune“, şi-a început Marina Almăşan mărturisirea.

Realizatoarea a precizat că Andrei Gheorghe s-a bucurat, însă oamenii care iau deciziile în TVR nu au fost de acord.

„Eu « l-am propus mai departe», însă obiecţii au fost destule, sub diferite motive (inclusiv că «are dantura stricată»). Am stat mult timp pe gânduri, până să-i comunic «verdictul». L-a primit cu seninătate: «Mă aşteptam», mi-a spus. «Îmi pare rău, aş fi avut nevoie de asta, ar fi fost un balon de oxigen pentru mine». N-am înţeles atunci exact la ce se referea, am înghiţit în sec (chiar credeam în varianta aceasta de «coprezentator») şi...am căutat în continuare“, mai spune Marina Almăşan, care prezintă acum programul împreună cu actorul Claudiu Bleonţ.

Dezvăluirea Marinei Almăşna este cu atât mai tristă cu cât, în 2016, Andrei Gheorghe a fost înlăturat de la Pro FM, post unde a făcut istorie cu emisiunile sale, unul dintre „reproşurile“ ce i-au fost aduse fiind că este „prea bătrân“.

Andrei Gheorghe, unul dintre cei mai buni oameni de radio şi TV pe care i-a avut România, a fost forţat să părăsească Pro FM în vara lui 2016 , la doi ani după ce postul a fost preluat de RCS&RDS. Cu regret, precizând că şi-ar fi dorit să meargă mai departe cu emisiunea şi cu radioul, Andrei Gheorghe îşi anunţa atunci şi retragerea din media: „Sunt bătrân. Mi s-a reproşat asta. La Pro FM la greu! Probabil au şi ei dreptate. There is no country for old men! (trimitere la celebrul film „Nu există ţară pentru bătrâni“)“ Tot atunci, Gheorghe spunea că stilul lui, care mereu a fost greu de digerat pentru unii, deranja conducerea.





Faptul că breasla i-a întors spatele în ultimii ani lui Andrei Gheorghe a fost evidenţiat de mai multe vedete după vestea tristă că a murit, cel mai dur în exprimare fiind Dan Negru: „E ipocrită şi mizerabilă breasla mea! Îl omagiază azi în toate titlurile, dar de multă vreme l-a ignorat total! Când venea vorba de Andrei Gheorghe i se punea eticheta «nu mai are public»! Prea deştept, liber şi citit pentru breasla asta, azi!“