Ionuţ, finalistul Exatlon, pleacă din România după ce a pierdut competiţia de la Kanal D. Care sunt motivele FOTO

Ionuţ zis „Jaguarul“, finalistul din echipa Războinicilor care a pierdut premiul de 100.000 de euro în faţa actorului Vladimir Drăghia, a refuzat în mod public oferta „faimosului“ de a-i plăti nunta.

Înainte de marea finală Exatlon, „războinicul“ mărturisea că dacă va reuşi să intre în posesia premiului va plănui „o nuntă ca în poveşti“ cu partenera lui de viaţă, Nela. Totodată, voia să folosească banii pentru a-şi construi o casă.

Fiindcă nu a reuşit să intre în posesia premiului, Ionuţ a mărturisit că a amânat marele eveniment pentru a pleca, alături de iubita lui, să muncească în străinătate. Cei doi au ales ca destinaţie Belgia, iar la data de 9 iunie îşi vor face bagajele pentru a lucra acolo, scrie click.ro

Ionuţ, alături de iubita lui FOTO Facebook

„Am câştigat oameni, oameni care mă iubesc. Mă bucur, nu regret că nu am câştigat. Mă bucur că aceşti bani se duc către o cauză nobilă. Mă bucur că suneţi aici, în spatele camerelor, să vedeţi cum este. Am simţit că el o să câştige. În pauza de publicitate am mers la el, i-am strâns mâna şi i-am zis că el o să câştige. I-am zis că nu mă supăr. Nu voiam banii, trofeul. Eu am venit cu un scop, să ajung în vârful muntelui. Eu nu m-am gândit la bani, m-am gândit să ajung acolo. Publicul a votat cauza. Eu mă simt fericit, mă simt campion, sunt fericit că a fost aşa. Vorbeam cu Alex. Nu am de ce să fiu supărat. I-am invitat pe toţi la o terasă şi le-am zis că vreau eu să fac cinste, m-am simţit câştigător. Eu sunt câştigător că am ajuns până acolo. Dacă aş fi câştigat, îmi cumpăram un teren şi îmi construiam o casă. De asta mergem în Belgia, să muncim pentru a face o casă“, a spus Ionuţ.

„Eu am dat tot ce e mai bun din mine. Nu am putut să ajung acolo sus din cauza voturilor. Şi noi avem dubii cu voturile. Cei din producţie ascund şi nu ştiu de ce fac acest lucru. În Columbia s-au schimbat regulile. Nu se va mai decide prin vot. Mi s-a spus că am fost foarte rapid. La un moment dat m-au pierdut cameramanii. O să spun şi la TV. Nu a fost corect şi o să spun toate lucrurile care m-au deranjat. S-a insistat încă din semifinală ca Vladimir să intre în finală. Mi-aş dori ca în sezonul al doilea, finala să fie decisă printr-o probă sportivă, nu prin vot“, le-a spus Ionuţ fanilor din online, potrivit Click!

Totodată, „războinicul“ a făcut şi afirmaţii la adresa lui Vladimir Drăghia, despre care a spus că „nu este omul care vrea să pară“ şi i-a refuzat „oferta“ de a-i plăti organizarea nunţii sale.

„Nu pot să accept aşa ceva. Dacă voi credeţi că Vladimir este omul care vrea să pară, curând o să vedeţi cu toţii cine e de fapt. Nu există prietenie adevărată într-un concurs în care este pus în joc un premiu... (...) Dacă am vrut să-mi cumpăr ceva, eu niciodată nu am stat la mila nimănui. Eu am avut o discuţie cu Vladimir după ce a făcut acel gest în finală. I-am zis că nu a fost frumos din partea lui“, a mai spus „războinicul“.

FOTO Kanal D