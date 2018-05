Giani Kiriţă a fost eliminat de la Exatlon: cum a reacţionat fostul fotbalist şi ce a spus despre coechipierii săi

După ce a fost reclamat de aproape 700 de ori la Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) din cauza comportamentului şi limbajului vulgare, după ce fanii „Exatlon“ au semnat o petiţie prin care cereau producătorilor să fie scos din emisiune şi după nenumăratele conflicte în care a fost implicat, iată că Giani Kiriţă a părăsit Republica Dominicană.



În ediţia de miercuri, 2 mai, a show-ului de la Kanal D, fanii au votat pe cine să elimine dintre motociclistul Cătălin Cazacu, dansatorul şi coregraful Valentin Chiş şi fostul fotbalist Giani Kiriţă. În cele patru luni de la startul aventurii, fostul fotbalist a fost pentru prima dată nominalizat spre eliminare. Înainte de a afla verdictul telespectatorilor, Kiriţă a recunoscut că îi este din ce în ce mai greu să facă faţă competiţiei din cauza numeroaselor accidentări.

După ce a aflat că a fost eliminat, Giani Kitiţă a dat dovadă de fairplay: şi-a luat rămas bun mai întâi de la echipa adversă, încurajându-i pe Războinici, şi a dat uitării neînţelegerile avute cu coechipierii, la adresa cărora a avut numai cuvinte de laudă.

„Nu mi-a mai bătut inima aşa tare de foarte mult timp, cu toate că eu mi-am dorit foarte mult ca ei doi să rămână (Cătălin şi Valentin – n.r.). Sunt multe de zis, am o mie de gânduri, nici nu ştiu cu ce să încep. Cred că 70% din mine rămâne aici pentru că, dacă nu aveam această problemă (acuză dureri de spate şi la muşchii inghinali – n.r.), i-aş fi hăituit pe aceşti tineri cum am făcut până acum. Nu scăpau uşor de mine, nu aveau cum, nu există. Giani Kiriţă este un luptător. Aşa a fost şi aşa va rămâne toată viaţa. Vreau să le mulţumesc şi colegilor mei, în special lui Vlad (Vladimir Drăghia – n.r.). Lumea nu ştie, dar noi înainte eram foarte certaţi. Acum nu mai vreau să îl bat decât la cărţi, sincer. Am legat prietenii frumoae, una din ele este cu acest băiat pe motocicletă (Cătălin Cazacu – n.r.). Înainte să vin la «Exatlon» nu ştiam cine e şi am căutat pe Google, iar când l-am văzut pe motiocicletă, am zis: «Ce fac cu ăsta? Cum mă înţeleg eu cu ăsta?» Şi din prima, de când mi-a zâmbit, a fost chimia aia şi am zis: «Cu el o să râdem». Cum zice el: «Suntem doi proşti». Nu, suntem doi oameni de viaţă care avem ce oferi şi eu mă simt cel mai bine când ofer din experienţa mea tuturor“, a spus Kiriţă.

Fostul fotbalist a mărturisit că înainte de a participa la „Exatlon“, viaţa lui era „cam tulbure“ şi nu reuşea să se regăsească: „Înainte să vin aici aveam probleme chiar şi cu familia, aveam probleme de tot felul şi chiar nu mă regăseam sub nicio formă. Venind aici, nu ştiam la ce mă înham şi gândul meu era să plec. Voiam să fug de tot ce se întâmpla. Venind aici, mi-am dat seama că am alte repere în viaţa de-acum, mi-am dat seama că sunt acelaşi Giani Kiriţă pe care lumea îl cunoaşte. Mi-am dat seama că vreau să o iau pe un alt drum decât până acum şi cred că o să fiu recunoscător acestui show de televiziune mult timp de acum încolo. O spun cu mâna pe inimă. Da, «Exatlon» mi-a schimbat total viaţa.“