Gala premiilor Oscar 2017 va fi difuzată în exclusivitate în România de Digi24 şi Digi Film

Sosirea vedetelor pe covorul roşu din faţa Dolby Theatre din Hollywood, interviurile, ţinutele şi gala Oscar - prezentată de Jimmy Kimmel -, vor fi transmise în noaptea din 26 spre 27 februarie, de la ora 02.00, până în jurul orei 06.30, informează Digi 24. Digi Film va difuza versiunea editată a Premiilor Oscar în reluare, pe 27 februarie, de la ora 22.00.





Pe 24 ianuarie, de la ora 15.18, Digi24 şi Digi Film vor transmite, de asemenea, nominalizările la premiile Oscar 2017, care sunt prezentate de artişti laureaţi sau nominalizaţi în anii anteriori - Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman şi Ken Watanabe. Ei se vor alătura lui Cheryl Boone Isaacs, preşedinta The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS).





Oana Zamfir şi invitaţii ei vor comenta predicţiile, momentele de vârf ale anului cinematografic şi cele mai importante secvenţe ale serii, începând cu ora 01.00 pe Digi24 şi 01.30 pe Digi Film. Postul de televiziune va difuza, în jurnalele de ştiri, o serie de materiale dedicate ediţiei din acest an a premiilor Oscar.





Gala premiilor Oscar va putea fi vizionată şi fără traducere în limba română, prin activarea unei funcţii de pe telecomandă sau navigarea în meniul televizorului. Această este disponibilă pentru transmisia digitală prin cablu şi satelit.





Premiile Academiei Americane de Film se decernează încă din 1929 şi sunt televizate începând din 1953. Peste 200 de ţări difuzează ceremonia de la Hollywood, care premiază cele mai importante realizări în domeniul cinematografiei în decursul unui an.





Membrii Academiei Americane de Film - peste 6.000 de profesionişti ai filmului - îşi votează preferaţii cu peste două luni înainte, în mod normal fiecare membru votând filmele din categoria sa de specializare. Procesul este secret, aşa cum sunt şi rezultatele până în momentul în care plicurile sunt deschise pe scena Dolby Theater din Los Angeles.