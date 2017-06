Finala „Te cunosc de undeva!“: cine sunt câştigătorii sezonului 11 al show-ului transformărilor de la Antena 1

Nu se aşteptau să câştige

Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu au câştigat sâmbătă seara finala celui de-al unsprezecelea sezon al show-ului „Te cunosc de undeva!“. Cei doi le-au imitat pe solistele de la Salt-N-Pepa, într-o emoţionantă şi spectaculoasă gală finală a show-ului transformărilor prezentată de Alina Puşcaş şi Cosmin Seleşi şi jurizată de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits şi Aurelian Temişan, transmite Antena 1 într-un comunicat.

„Nu m-am aşteptat absolut deloc să câştigăm, de aceea nici n-am ştiut cum să reacţionăm atunci cand Cosmin Seleşi ne-a anunţat drept câştigători. Am crezut că e o glumă, că face mişto de noi. Da, sunt fericit că am câştigat! După foarte multe ediţii de muncă, de chin, de încercări pe care le-am făcut ca să distrăm publicul de acasă, dar si pentru cât suflet am pus, cred că meritam să câştigăm «Te cunosc de undeva!». Pentru că nu m-am aşteptat deloc, bucuria a fost cu atât mai mare!“, a spus Andrei Ştefănescu. „Eu nu înţeleg de ce nu se aştepta nimeni ca noi să câştigăm... (Râde) Sincer acum, chiar nu ne aşteptam să câştigăm! Sunt foarte fericit!“, a adăugat şi Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu, câştigătorii sezonului 11 „Te cunosc de undeva“ FOTO Antena 1

„Te cunosc de undeva“ revine la toamnă

Emisiunea „Te cunosc de undeva!“ şi-a ales aşadar câştigătorii sâmbătă seara, după 15 săptămâni de show. La start s-au aliniat, cu şanse egale, Daniel Max Dragomir - care s-a transformat în inegalabilul Freddie Mercury, Alex Vasilache - care l-a readus pe scena show-ului pe nemuritorul Elvis Presley, Sore - care a cântat şi dansat precum Kylie Minogue şi Biu Marquetti - care a fost diva latino Thalia.

Invitaţii speciali ai galei au fost patru mari artişti - Gabi Luncă, Maria Dragomiroiu, Matilda Pascal-Cojocăriţa şi Petrică Mâţu-Stoian, care au cântat alături de nefinaliştii sezonului, Bianca Sârbu, Ruby, Anda Adam şi „Cuza“ şi de taraful Silvian Voicu. De asemenea, Florin Ristei şi FreeStay care au asigurat, de-a lungul întregului sezon, momentele speciale din deschiderea fiecărei gale au urcat pe scena finalei. În aceeaşi seară s-a acordat şi premiul pentru cea mai bună transformare a sezonului, care i-a revenit lui Daniel Max Dragomir, pentru rolul Prince.

Cu show-ul „Te cunosc de undeva!“, telespectatorii se vor reîntâlni din toamnă, când se va da startul celui de-al doisprecelea sezon al spectacolului transformărilor totale.