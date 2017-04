EXCLUSIV În culisele emisiunii „Un show de seară“: de vorbă cu Costel Bojog, invitatul episodului 2, Viorel Dragu şi Sergiu Floroaia VIDEO

Pentru cei care au ratat premiera emisiunii „Show de seară“ de lunea trecută, trebuie să ştiţi că noua producţie, prezentată de comediantul Viorel Dragu (Vio), este prima emisiune 100% autohtonă de satiră realizată şi difuzată de Comedy Central în România.

„Show de seară“ este inspirat de emisiunile „The Daily Show“ cu Trevor Noah şi „The Colbert Report“ cu Stephen Colbert şi permite o analiză satirică a ştirilor săptămânii şi o dezbatere - între prezentator şi corespondenţi, care joacă rolurile unor reporteri de teren, sau celebrităţi invitate - a unor subiecte la ordinea zilei. Echipa este formată din Viorel Dragu, Sergiu Floroaia, Dan Frînculescu, Sorin Pârcălab, Toma Alexandru şi Cristi Popesco. Printre invitaţi se vor număra vedete din muzică, showbiz şi media.

„Adevărul“ a pătruns în studioul show-ului pentru a sta de vorbă cu comedianţii şi pentru a vă împărtăşi puţin din atmosfera de la filmări.

Vio, la cravată, într-o nouă ipostază

Degajat, pus pe glume, dar cam sufocat de cravata care îi atârna neclintită la gât şi de sacoul cam nepotrivit „caniculei“ din studio, unul dintre veteranii stand-up-ului românesc, Viorel Dragu, cunoscut mai simplu drept Vio, este acelaşi şi în pauzele de filmare şi atunci când se apasă butonul de Rec. Ştie textul, dar se mai şi bâlbâie, uneori dă de gard o glumă şi o ia de la capăt, dar ştie prea bine cum să se scoată astfel încât publicul să rămână mereu cu zâmbetul pe buze. Naturaleţea lui pur şi simplu te cucereşte.

„Se iau nişte ştiri, se fac glume pe ele şi la final avem un invitat. E totul scris dinainte“, îmi explică Vio reţeta show-ului de seară. Cine e creierul? „Nu e nimeni creierul. Facem cu toţii, suntem şase oameni care scriem şi le facem împreună“, spune el, după care îl încearcă o lipsă de modestie: „cele mai bune glume sunt ale mele, evident“.

Invitatul episodului doi este Costel Bojog, care a trecut uşor de interviul „de angajare“ pentru că până la urmă, e vorba de Costel, un star al genului. Emisiunea urmează un scenariu, însă nu e lipsită de spontaneitate, mai ales când vine vorba de comedianţi.

„În mod normal, se face un preinterviu la genul ăsta de emisiune, dar de data aceasta, fiind vorba şi de Costel, a fost mai la liber“, a spus Vio. „Nu, n-or să fie doar comedianţi, din toate domeniile. Facem un interviu înainte şi «O să te sunăm noi, Smiley»“. (Râde)

Primul sezon este gândit pentru 10 episoade a câte 30 de minute fiecare, însă viitorul showu-lui ţine până la urmă şi de interesul publicului.

„Am semnat pentru 20 de ani, pe un milion de euro pe episod. Mie mi se pare destul de decent, nu? Până la urmă, na, un milion, e România. În America, Colbert îşi ia 15 milioane. Dar, na, România, domne, sărăcie, ce să faci?“, a glumit Vio.

Costel „pe drumuri“ spre „Ai noştri“

L-am luat la întrebări şi pe Costel. „Cum se face că nu faci şi tu parte din echipa asta?“, l-am întrebat. „Pentru că sunt nişte bulangii şi nu m-au băgat în proiect, ceea ce îţi dai seama că mă supără foarte tare. (Râde) Nu, fiecare trebuie să facă o chestie pe cont propriu. Teo e cu «Nimic Nou», care ne-a inspirat şi pe noi să facem lucruri şi eu am făcut apoi pe online «Comedianţi pe drumuri» şi show-urile de stand-up şi acum a venit şi Vio, care cumva a mai pus o cărămidă la clădirea asta care înseamnă comedia la noi, acum, care se dezvoltă foarte bine, e variată, e mare, e densă, din ce în ce mai multă lume poate să câştige de pe urma acestei chestii, adică de pe urma râsului. Nu e ca pe vremuri, când erau trei grupuri mari de comedie, cum sunt cât mai mulţi, pe diferite platforme, sub mai multe forme. Mi se pare foarte tare că facem asta. Ştii cum suntem noi? Suntem exact ca trupa André, dar fără să ne despărţim. Ne scoatem fiecare albumul solo, cum ar veni“, îmi răspunde moldoveanul din Bacău.

L-am tras puţin de limbă legat de planurile de viitor şi mi-a dezvăluit chiar şi un secret: „Eu mai am idei, numai că acum s-au cam adunat destul de multe şi trebuie să mai iau o pauză ca să-mi concentrez atenţia şi energia într-acolo. Am un proiect, acum o să mă bag în serialul «Ai noştri», de la Pro TV, în ultimul episod“.

Costel Bojog, invitatul celui de-al doilea episod al emisiunii „Show de seară“ FOTO Arhivă





Sergiu: „Cel mai tare râd dacă văd oameni lovindu-se“

Am vorbit şi cu Sergiu Floroaia, matinalul de la Kiss Fm, care coordonează echipa „Show de seară“. În primul episod a stat chiar şi pe canapea, alături de Toma Alexandru, pe post de invitaţi.

„O să mai apar pe alocuri. Sincer, am încercat să evit să apar, cel puţin în primele episoade, pentru că am vrut să fiu mai relaxat să pot avea grijă de partea de scris. Teoretic, eu sunt headwriter-ul (trad. - scriitorul principal), adică sunt coordonatorul echipei, am grijă să se scrie tot ce trebuie să se scrie, să cizelăm, dăm nişte direcţii, scriu împreună cu ei. Ideea e că sunt foarte pasionat de genul acesta de show-uri, am studiat foarte mult, am făcut o grămadă de cursuri şi cred că ştiu ce trebuie făcut“, a explicat Sergiu.

Şi dacă vă întrebaţi ce părere are Sergiu despre propriul umor, avem răspunsul lui: „Umorul meu este mai edgy( trad. – tăios), ca să spun aşa. Dar mă pot adapta şi pe multe alte stiluri de umor. Cel mai tare râd dacă văd oameni lovindu-se.“

Sergiu Floroaia şi Toma Alexandru au fost invitaţii primul episod „Un show de seară“ FOTO Comedy Central Sergiu Floroaia şi Toma Alexandru au fost invitaţii primul episod „Un show de seară“ FOTO Comedy Central

Preview din episodul 2 „Show de seară“