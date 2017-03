Eliminare surpriză din competiţia „Uite cine dansează“: vedetele şi-au spus poveştile de viaţă prin dans

Opt perechi au prezentat luni momente de rumba, tango, vals, cha-cha şi dans contemporan, iar Sandu Lungu şi Raluca Netca nu au putut dansa, din cauza unei accidentări suferite de Sandu la antrenamente. Cei doi vor reveni pe ring lunea viitoare. La finalul ediţiei, în urma notelor juraţilor şi voturilor primite din partea juriului, Lili Sandu şi Iulian Ţurcanu au părăsit competiţia.

*Pentru vizionarea momentelor din show, accesaţi link-urile din text.

Lili Sandu şi Iulian Ţurcanu, a patra pereche care părăseşte competiţia

Lili Sandu şi Iulian Ţurcanu, au prezentat o coregrafie de tango plină de pasiune, energie şi explozie. Momentul lor a fost aplaudat de public, însă în urma voturilor celor de acasă, cumulate cu notele primite din partea juraţilor, cei doi au părăsit competiţia. Un paşaport, o viză şi un vis. De atât a avut nevoie Lili Sandu să plece din ţară atunci când nu s-a mai regăsit şi a vrut o schimbare. A plecat în vacanţă la Los Angeles pentru două săptămâni şi a rămas acolo şase ani şi jumătate. Simţea că trăieşte în două lumi, aşa că s-a reîntors acasă. Povestea dansului ei de aseară s-a legat de aceste amintiri şi de ceea ce înseamnă mama ei pentru ea., au prezentat o coregrafie de tango plină de pasiune, energie şi explozie. Momentul lor a fost aplaudat de public, însă în urma voturilor celor de acasă, cumulate cu notele primite din partea juraţilor, cei doi au părăsit competiţia.

„A fost un moment frumos, a fost o experienţă extraordinară pentru mine, pentru că sunt un om care nu dansează, care a învăţat să danseze câţiva paşi într-o lună de zile, aici. Sunt foarte mândră de ceea ce am realizat, plec cu capul sus, le urez multă, multă baftă concurenţilor, pentru c-o să aibă nevoie, multă putere de muncă şi să-i ţină corpul până la sfârşit“, a spus Lili la finalul show-ului





Accidentarea lui Sandu Lungu i-a ţinut pe el şi Raluca Netca departe de ringul de dans

Sandu Lungu este unul dintre cei mai iubiţi dansatori din competiţie, are o inimă de leu şi este unul dintre cei mai iubiţi dansatori din competiţie, are o inimă de leu şi o poveste pe măsură . Din păcate, luptătorul de MMA s-a accidentat la repetiţii, are ruptură musculară şi nu a dansat luni, pentru a nu agrava situaţia şi a nu suferi complicaţii. Cu toate acestea, Sandu şi-a spus povestea emoţionantă de viaţă şi a vorbit cu lacrimi în ochi despre familia lui. Lunea viitoare, el şi partenera sa vor intra în ring şi vor prezenta o coregrafie spectaculoasă.

„M-am accidentat la repetiţii, aveam de făcut o priză dificilă într-o fandare şi am rămas acolo. S-a acumulat oboseala din fiecare zi. În dans sunt alte mişcări faţă de cele pe care le fac eu în mod constant în sportul pe care-l practic, iar anumiţi muşchi nu sunt obişnuiţi. Dar mergem înainte, nu e nicio problemă, se întâmplă. Îmi pare rau că nu am dansat, pentru cei de acasă care m-au susţinut, care sunt alături de mine şi mă simpatizează, însă voi face tot posibilul şi chiar imposibilul să merg mai departe în această competiţie şi să ofer un spectacol frumos, astfel încât oamenii să se simtă bine, să-i înveselesc, să fac împreună cu partenera mea, Raluca. Acum mă simt mai bine, am stat cu gheaţă zilele acestea, cu medicamente şi am făcut fizioterapie, iar de zilele următoare vreau să reîncep antrenamentele şi să învăţ stiluri noi de dans şi coregrafii frumoase“, a declarat Sandu Lungu.









Despre dansurile perechilor care au rămas în competiţia „Uite cine dansează!“

Alex Velea şi Ecaterina Dosan au realizat o coregrafie de cha-cha plină de pasiune, ritm şi foarte multă energie. La finalul momentului, Antonia a coborât pe scenă pentru a-şi îmbrăţişa iubitul. „Dacă focul ar fi verde, ar fi ce am văzut acum. Ar fi elementul foc. Mi-au plăcut mult întâlnirile care s-au petrecut electric între voi. Întâlnirea ta, Alex, cu solul, mi s-a părut mai puţin interesantă... înfige-te mai bine în podea! Dar mi-a plăcut întâlnirea ta cu sufletul“, a spus Gigi Căciuleanu. Prima vedetă care şi-a deschis sufletul luni seară în faţa telespectatorilor a fost Alex Velea. Dansul său a fost reprezentat de întâlnirea cu iubita lui, Antonia , care i-a schimbat complet viaţa.au realizat o coregrafie de cha-cha plină de pasiune, ritm şi foarte multă energie. La finalul momentului, Antonia a coborât pe scenă pentru a-şi îmbrăţişa iubitul. „Dacă focul ar fi verde, ar fi ce am văzut acum. Ar fi elementul foc. Mi-au plăcut mult întâlnirile care s-au petrecut electric între voi. Întâlnirea ta, Alex, cu solul, mi s-a părut mai puţin interesantă... înfige-te mai bine în podea! Dar mi-a plăcut întâlnirea ta cu sufletul“, a spus Gigi Căciuleanu.





Antonia şi Paolo Campigotto, au spus o poveste frumoasă de iubire în paşi seducători de rumba. A fost pasiune pe scenă, au fost trăiri intense, emoţie, frumuseţe şi senzualitate. „Sunteţi o pereche care a riscat şi a dansat rumba 100%. Dacă cha-cha e flirt, rumba e ultimul moment de dinainte de sărut. Rumba e despre şolduri, e despre dragoste, e un dans foarte complicat tehnic, e un dans al fetei. El te-a pus în valoare. Uneori nu ai avut direcţie, însă vă felicit că aţi avut curajul să faceţi o rumba 100%!“, le-a spus Mihai Petre celor doi. Antonia şi-a spus povestea de viaţă , a vorbit despre momentele triste, despre cei trei copii şi despre dragostea incredibilă pentru Alex Velea, care a venit în viaţa ei atunci când avea cea mai mare nevoie şi i-a schimbat complet drumul., au spus o poveste frumoasă de iubire în paşi seducători de rumba. A fost pasiune pe scenă, au fost trăiri intense, emoţie, frumuseţe şi senzualitate. „Sunteţi o pereche care a riscat şi a dansat rumba 100%. Dacă cha-cha e flirt, rumba e ultimul moment de dinainte de sărut. Rumba e despre şolduri, e despre dragoste, e un dans foarte complicat tehnic, e un dans al fetei. El te-a pus în valoare. Uneori nu ai avut direcţie, însă vă felicit că aţi avut curajul să faceţi o rumba 100%!“, le-a spus Mihai Petre celor doi.

Anca Sînă Serea şi Nicolai Curnic au transformat durerea în emoţie, pe care au transmis-o în paşi de dans contemporan. Cei doi au fost extrem de expresivi şi au adus foarte multă sensibilitate şi graţie pe ring. „Mi se pare că show-ul acesta e foarte dificil, pentru că trebuie să mixeze şi emoţii personale şi concepte generale cu ceva destul de pământean – dansul. Mi s-a părut un videoclip foarte sensibil asupra poveştii pe care am înţeles-o de dinainte“, a spus Florin Călinescu. A urmat o poveste emoţionantă spusă de Anca Sînă Serea, cu lacrimi în ochi. A pierdut un om foarte drag, iar viaţa ei s-a schimbat radical. Fiind un om puternic, Anca a reuşit să treacă peste durere pentru copiii săi, şi-a refăcut viaţa şi face totul pentru a le oferi celor mici o viaţă frumoasă. Cu toate că a spus o poveste tristă,au transformat durerea în emoţie, pe care au transmis-o în paşi de dans contemporan. Cei doi au fost extrem de expresivi şi au adus foarte multă sensibilitate şi graţie pe ring. „Mi se pare că show-ul acesta e foarte dificil, pentru că trebuie să mixeze şi emoţii personale şi concepte generale cu ceva destul de pământean – dansul. Mi s-a părut un videoclip foarte sensibil asupra poveştii pe care am înţeles-o de dinainte“, a spus Florin Călinescu.

Rona Hartner a spus că valsul e înscris în ADN-ul ei şi că a învăţat acest stil de dans încă dinainte să meargă. Rona obişnuia să danseze cu bunicul ei, despre care a vorbit extrem de emoţionată luni seară şi căruia i-a dedicat valsul dansat împreună cu partenerul ei din competiţie, Andrei Mangra. Cu zâmbetul pe buze, dar cu emoţie şi sensibilitate, cu prize spectaculoase printre petale de trandafiri roşii, aşa şi-au prezentat coregrafia cei doi concurenţi. „Îmi permit bucuria de a mă ridica în picioare atunci când văd ceva cu adevărat special. Sunt învăţată cu expresivitatea ta, eşti actriţă, ştii ce să faci cu chipul tău. Însă am rămas impresionată de expresivitatea mâinilor tale. Le simt mângâierea deja. Extraordinar! Sunteţi un cuplu sudat“, a spus Andreea Marin.

Marius Manole şi Olesea Nespeac au prezentat La 22 de ani a început o aventură pe cont propriu. A avut momente în care a vrut să renunţe, să meargă acasă, să se ascundă sub pătură şi să nu mai iasă vreodată de acolo. Pentru Marius Manole, cea mai grea a fost despărţirea de părinţi, atunci când a plecat de acasă doar cu o pernă, pe care o are şi acum pentru a-i aminti cine este şi de unde a plecat. Luni seară,au prezentat un moment de dans contemporan care a reprezentat drumul şi lupta cu fricile actorului. Coregrafia pregătită de ei a fost plină de putere, forţă, zbucium interior şi sensibilitate. „Sunt impresionată de coregrafie şi de scenariu, înainte de toate. În al doilea rând, de fidelitatea cu care aţi dansat. Povestea ta a fost transpusă în acest dans. Mi-au dat lacrimile, îţi spun sincer! Mă bucur că am în faţa mea un asemenea om! Mulţumesc, a fost un moment de graţie“, a spus Andreea Marin.

Octavian Strunilă şi Oana Botez. Cei doi au povestit despre cum s-au întâlnit, cum viaţa i-a luat pe nepregătite când erau foarte tineri, maturizarea venită odată cu copiii lor, cele patru inele de logodnă pe care Octavian i le-a dat Oanei şi toate întâmplările prin care au trecut împreună în cei nouă ani de relaţie. Povestea lor tumultoasă de dragoste au reprezentat-o luni Singura pereche de familie în familia de dans de la „Uite cine dansează!“ –Cei doi au povestit despre cum s-au întâlnit, cum viaţa i-a luat pe nepregătite când erau foarte tineri, maturizarea venită odată cu copiii lor, cele patru inele de logodnă pe care Octavian i le-a dat Oanei şi toate întâmplările prin care au trecut împreună în cei nouă ani de relaţie. Povestea lor tumultoasă de dragoste au reprezentat-o luni printr-un tango pasional, plin de nerv, trăire, explozie de energie şi efervescenţă . „Eu tocmai asta apreciez – alegerea inteligentă. Din păcate, nu reuşiţi să vă relaxaţi în acest show. Octavian, tu ai stat mereu cu picioarele desfăcute şi o micşai din stânga în dreapta, ca pe o păpuşă. Simt spaima şi încordarea, nu ştiu de ce, pentru că tu nu o ai, te ştiu foarte bine. Te transformi în ceva inflexibil. Aţi reuşit să transmiteţi foarte clar ideea şi povestea voastră, iar cei de acasă vor aprecia asta“, le-a spus Mihai Petre.

Liviu Teodorescu şi Marica Derdene. Cei doi au adus pe ring Liviu Teodorescu a spus luni o poveste tristă şi plină de emoţie. Cântăreţul i-a dedicat dansul unchiului său, care a fost diagnosticat de curând cu cancer pulmonar. Unchiul său nu s-a plâns niciodată, a luptat, iar Liviu îşi doreşte ca dansul său de luni seară să-i dea ambiţie şi mai mare şi să învingă cumplita boală, deoarece arta are puterea să vindece. Luptă, speră şi crezi! Asta au spus prin dans contemporan. Cei doi au adus pe ring un moment foarte sincer, plin de emoţie, forţă şi trăiri incredibile . „Este o mare diferenţă între starea pe care vrei s-o dai şi cea pe care o dai. Dansul tău a fost foarte sincer. Tot corpul tău a fost implicat, chiar şi atunci când ai avut stângăcii, cu o frumuseţe care te face să uiţi acele stângăcii. Ai fost la fel de alb pe dinăuntru ca pe dinafară. Mulţumesc frumos!“, a spus Gigi Căciuleanu.

Lunea viitoare, de la 20.30, cea de-a cincea ediţie a show-ului va aduce noaptea duelurilor, foarte multe surprize din partea concurenţilor şi o schimbare importantă în competiţie!