Echipa Tudor, show de senzaţie în prima gală live „Vocea României“. Cine sunt concurenţii salvaţi de public VIDEO

Prima ediţie live „Vocea României“ a fost lider de audienţă pe toate categoriile de public. Pe întreaga durată de difuzare, la nivel naţional, peste 1 milion de telespectatori au urmărit competiţia, iar în minutul de maximă audienţă de la 20:55, show-ul a reuşit să strângă în faţa micilor ecrane aproximativ 1.8 milioane de români.

Echipa Tudor a electrizat sala cu patru momente prezentate în forţă. Răzvan Encuna a adus musical-ul în prima ediţie live „Vocea României“. Concurentul a cântat „Mack the knife“, iar Loredana l-a denumit „un moment Chirilian“, fiind încântată de evoluţia lui Răzvan şi de reprezentaţia lui inedită.

Meriam Jane Ndubuisi i-a cucerit pe antrenori cu o prestaţie de hard rock, interpretând piesa „Weak“.

Laurenţiu Mihaiu (25 de ani), concurentul „furat“ de Tudor de la Adrian Despot, a urcat ultimul pe scenă în primul live „Vocea României“ şi a încheiat spectacolul într-un mod incendiar. Sala a fost în picioare când concurentul a interpretat melodia „Jesus Christ Superstar“, iar Tudor şi Despot, impresionaţi de moment, s-au îmbrăţişat şi s-au felicitat reciproc.





În final, Laurenţiu Mihaiu – votat de public şi Meriam Jane Ndubuisi – aleasă de Tudor, merg mai departe în competiţie.





Amedeo Chiriac nu a reuşit să impresioneze antrenorii de data aceasta. Concurentul a cântat aseară piesa „Motherless child“, însă a ezitat foarte mult şi nu a reuşit să atingă fiecare notă aşa cum şi-ar fi dorit. Cu toate acestea, alegerea muzicală şi punerea ei în scenă au fost apreciate.

Echipa Despot a continuat spectacolul şi a umplut sala cu energie. Valentin Poienariu a spart gheaţa cu melodia „Şi ce dacă?“. Antrenorii au susţinut-o prin dans pe Andrada Creţu încă de la primele note funk ale imnului feminismului lansat de Aretha Franklin, „Think“. Concurenta a fost felicitată pentru momentul prezentat, iar antrenorul ei i-a declarat că este mândru de ea.





Robert Piţa a demonstrat vineri că muzica este marea lui pasiune şi a pus foarte mult suflet în interpretarea piesei „Oh, darling“. Robert a impresionat publicul şi antrenorii, iar Despot i-a mulţumit pentru reprezentaţia impecabilă pe care a avut-o vineri seară.

Oana Mirică a interpretat melodia „What about us“ şi a prezentat un moment foarte bine construit, reuşind să încânte publicul. La finalul celor patru momente, Robert Piţa – ales prin votul publicului, şi Andrada Creţu – alegerea lui Despot, continuă lupta la Vocea României.

Echipa Smiley a deschis seara primului show live, iar cei patru concurenţi care au urcat pe scenă au impresionat publicul cu momentele prezentate.

Ioana Barbă a cântat piesa „Mamma knows best“ demonstrând cât de mult a evoluat de la etapa audiţiilor pe nevăzute până acum. Octavian Casian a adus emoţia la „Vocea României“ prin melodia „Tears in heaven“, demonstrând că poate ieşi cu uşurinţă din zona de confort. Olga Roman a interpretat într-un mod original piesa „Believe“, pe care a trăit-o intens, iar Smiley a fost felicitat pentru alegerea muzicală şi pentru decizia de a o reorchestra. Paul Bătinaş i-a demonstrat antrenorului său că nu a greşit atunci când a ales să meargă mai departe cu el în etapa Confruntărilor. Concurentul a interpretat melodia „Me and Mr Jones“ şi a creat un moment sensibil, fiind foarte expresiv pe tot parcursul interpretării.

În cele din urmă, Paul Bătinaş – favoritul publicului, şi Octavian Casian – alegerea lui Smiley, merg mai departe la Vocea României.

Echipa Lori a adus aseară foarte multă culoare şi entuziasm. Amalia Uruc a cântat o piesă dinamică, „Ex's and oh's“, reuşind să acapareze privirile antrenorilor. Show-ul a continuat cu prestaţia lui Tudor Bileţchi, care şi-a depăşit timiditatea şi a interpretat într-o manieră originală piesa „Years and years“.

Adriana Ciobanu a sensibilizat publicul cu o baladă rock, „Send me an angel“. Mihail Tirică a cântat piesa „Radioactive“ şi a primit felicitări din partea antrenorilor. Adriana Ciobanu a fost favorita publicului, iar Amalia Uruc – alegerea Loredanei.