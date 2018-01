Confruntare Exatlon Romania vs. Exatlon Mexic, într-o ediţie specială, la Kanal D

După ce au luptat unii împotriva celorlalţi, a venit timpul ca Războinicii şi Faimoşii să lupte împreună ca o singură echipă, sub steagul României, şi vor înfrunta echipa care concurează în cadrul show-ului Exatlon difuzat în Mexic.







Cei 19 concurenţi rămaşi în concurs, după plecarea Rafaelei, vor purta în competiţia cu Mexicul echipament de culoare galbenă şi vor intona imnul României.



„Întotdeauna sunt pregătită! Abia aştept duelul cu Mexicul, acolo se va vedea ce poate fiecare. Eu am tot reprezentat România până acum şi o să o fac din nou. Mi s-a făcut pielea de găină când am auzit că vom concura cu Mexicul“, a spus Diana Belbita, luptătoare profesionistă de MMA.





„Emoţia este din ce în ce mai mare, de când am aflat de acest meci. Mă bucur că vom putea face o echipă unită. Am reprezentat de multe ori România în competiţii internaţionale şi de fiecare dată am avut un singur scop: să îmi reprezint exemplar ţara“, a declarat Andrei Stoica, multiplu campion mondial la kickboxing, categoria heavyweight.





„Am foarte multe concursuri la activ, dar nu am mai reprezentat România. Sunt foarte onorată că am ocazia să o fac acum“, a adaugat emoţionată Alina, practicantă de culturism.







„Vom fi toţi o echipă! Sper să dau tot ce e mai bun în mine şi să facem un joc frumos. Îmi doresc să reprezentăm cu succes România“, a spus şi Ionuţ, unul dintre cei mai apreciaţi concurenţi din echipa Războinicilor.