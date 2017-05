Cine sunt semifinaliştii din a treia gală live „Românii au talent“ şi ce momente au pregătit

În această seară, de la 20.30, în cea de-a treia semifinală live „Românii au talent“ telespectatorii vor putea urmări momente de bubble show, canto, dans sportiv, hip-hop, dans contemporan, aerial ring şi silk, dans irlandez şi vom avea parte de mai multe surprize.

Anul acesta, Smiley împlineşte zece ani de carieră solo, aniversare pe care o marchează pe scena „Românii au talent“, unde va cânta şi cea mai nouă piesă lansată. „Artiştii tind să se ia prea mult în serios. Muzica nu trebuie să transmită mereu doar mesaje serioase, muzica este şi despre distracţie, despre voie bună, despre dans. «Domnu' Smiley» este o piesă de distracţie, e fun, e o glumă internă pe care am transformat-o într-o piesă. Sper să vă amuze şi să vă scoată la dans. Vineri o veţi auzi în premieră live, în a treia semifinală «Românii au talent». Fiţi pe fază!“, a declarat Smiley.

De asemenea, tot în a treia gală live „Românii au talent“ va reveni şi finalista sezonului trecut, Bella Santiago, care va interpreta piesa „Unpredictable“, primul său single din cariera solo. Melodia este produsă în studiourile HaHaHa Production de către Smiley, alături de compozitori internaţionali, iar videoclipul a fost regizat de Alex Ceauşu.

„Abia aştept să urc pe scena «Românii au talent». Am urmărit acest sezon de la început şi mi-am dorit foarte mult să cânt din nou aici, unde a început totul pentru mine. Mulţumesc mult pentru invitaţie, sunt foarte emoţionată şi nerăbdătoare“, declară Bella Santiago.

Concurenţii din cea de-a treia semifinală Românii au talent

În această seară alţi 10 concurenţi vor urca pe scena „Românii au talent“ pentru a demonstra că merită să continue lupta pentru marele premiu în valoare de 120.000 de euro şi titlul de cel mai talentat român.

Alyssa Pistol şi Tudor Ionescu





Micuţii Alyssa Pistol şi Tudor Ionescu au prezentat la audiţii un moment de dans sportiv, iar vineri sunt pregătiţi să surprindă cu o coregrafie spectaculoasă. Cei doi concurenţi au început să danseze de la vârsta de 4 ani, fiecare având câte o rudă care practica acestă activitate ca hobby, aşa că Alyssa şi Tudor au asistat pasiv la câteva antrenamente, le-a plăcut şi au vrut să încerce şi ei. Nu au format de la început o pereche, însă ulterior s-au cunoscut şi şi-au dat seama că se potriveau perfect ca vârstă şi înălţime. În prezent, ei fac parte din lotul naţional, având în spate 4 ani de când sunt o echipă. Pe lângă dans, Alyssa mai este pasionată şi de actorie, iar Tudor iubeşte tot ce ţine de sport şi muzică. Cele mai fericite momente pentru ei sunt reprezentate de câştigarea campionatelor naţionale de dans sportiv, cea mai recentă reuşită fiind clasarea pe locul trei la secţiunea dansurilor standard.

Crina Cristurean

Crina Cristurean a cântat la preselecţii „Nessun dorma“ şi a încântat membrii juriului cu timbrul ei vocal puternic. Zilele acestea, concurenta repetă pentru semifinală şi le pregăteşte telespectatorilor un moment surprinzător. Crina este elevă, nu a luat lecţii de canto până acum, ci a fost îndrumată de un voluntar. Părinţii au descoperit că are ureche muzicală de când era foarte mică şi cânta prin casă, apoi talentul i-a fost şlefuit de coordonatorul grupului vocal din care face parte. În timpul liber, face origami, îi place să realizeze diverse obiecte şi să deseneze. Tot timpul meştereşte câte ceva. Învaţă rapid tot ce vede la expoziţii, pe internet sau la televizor şi speră să devină un artist cunoscut, având toată susţinerea familiei.

Diana Boiachin





La audiţii, Diana Boiachin i-a ţinut pe toţi în suspans în timpul numărului ei de aerial ring şi silk. Pentru vinerea aceasta, concurenta pregăteşte un moment inedit şi speră să reuşească să uimească din nou. Diana, a fost energică şi puternică de mică, iar mama ei a înscris-o la secţia de gimnastică, apoi la cea de acrobatică sportivă, iar visul ei a devenit realitate, ajungând să lucreze în lumea circului. De-a lungul timpului a performat în circuri din Germania, Franţa, Olanda, Anglia, Irlanda şi Norvegia. Cel mai important moment din viaţa Dianei a fost cel în care s-a născut fiica ei, fiind foarte mândră de familia sa, care o susţine în tot ceea ce face.

Doiniţa Ioniţă

Chiar dacă are doar 13 ani, Doiniţa Ioniţă are planuri mari pentru viitor. La audiţii a cântat melodia „Je t’aime“. Încă de când era mică, Doiniţa cânta prin casă, imita artiştii pe care îi vedea la televizor sau îi asculta la radio şi mai târziu şi-a dat seama că are ureche muzicală, aşa că a căutat un profesor de canto şi de doi ani ia lecţii. În afara cursurilor, urmăreşte cu atenţie diverşi cântăreţi şi încearcă să-şi creeze propria imagine. Pe lângă muzică, concurenta pictează, desenează, dansează şi face modelling. De-a lungul timpului a participat la multe festivaluri şi concursuri, unde a obţinut nenumărate premii şi trofee.

Dr. Bubble şi Milkshake (Kurt şi Iulia)

Dr. Bubble şi Milkshake (Kurt şi Iulia) au cucerit juriul în etapa preselecţiilor cu un bubble show incredibil, aducându-le tuturor aminte de copilărie. Pentru cea de-a treia semifinală live, cei doi concurenţi pregătesc un moment plin de culoare şi frumuseţe. Kurt şi Iulia sunt actori şi de câţiva ani au început să facă artă cu baloane de săpun. Cei doi s-au cunoscut în 2013 în Londra, la o audiţie pentru „Faust“, spectacol regizat de Kurt. Iulia a obţinut rolul Margaret şi de atunci au început să colaboreze şi au creat noi spectacole. La sfârşitul anului 2013 au devenit un cuplu. În tot acest timp, au avut spectacole în Europa, dar şi în Australia, Malaezia şi Quatar. Fiecare act artistic este la fel de important pentru ei, indiferent că joacă în mediul rural sau în cadrul celui mai mare festival de teatru din lume.





La preselecţii, Florin Budnaru şi Luca Rubino au cântat „Il mare calmo della sera“ şi au adus atmosfera de la San Remo pe scena talentului. Cei doi au impresionat juriul cu vocile lor diferite, dar care se completează perfect, şi se pregătesc intens pentru semifinala de vinerea aceasta. Florin cântă de la 4 ani, a făcut 4 ani de vioară şi 8 de violoncel, canto clasic şi a avut o trupă de punk. În 2011 a luat premiul pentru cea mai bună voce la operetă şi musical, fiind singurul care are un premiu de musical internaţional. Cu Luca s-a cunoscut în Italia, la un amfiteatru, şi sunt prieteni de 7 ani. În această formulă au apărut pentru prima dată la „Românii au talent“ şi sunt fericiţi să încânte publicul din România cu talentul lor.

Hera Zăuleţ şi Marius Moldovan

Hera Zăuleţ şi Marius Moldovan au adus la audiţii un moment de dans contemporan plin de pasiune, iar acum sunt gata să le prezinte telespectatorilor un alt număr extraordinar. Cei doi s-au cunoscut la facultate, Hera fiind studentă la Regie–Film, iar Marius la Coregrafie. Au participat la un spectacol împreună şi acolo şi-au dat seama că în această formula pot face lucruri interesante. Prima dată au dansat împreună pentru licenţa unei colege, dar nu au mai apărut în această formula pe alte scene. În viitor îşi doresc să înfiinţeze o companie de dans contemporan. Hera a făcut gimnastică ritmică de performanţă timp de 12 ani, este şi actriţă şi face parte dintr-o trupă de teatru independent, iar Marius a făcut dans sportiv 10 ani şi filmează pentru diverse spoturi publicitare.

Lorelai Moşneguţu

Lorelai Moşneguţu a impresionat o ţară întreagă la preselecţii cu vocea ei şi pofta de viaţă, iar Mihaela nu a ezitat atunci să apese butonul auriu pentru ea. Fetiţa are o poveste de viaţă impresionantă: a fost abandonată la naştere, iar la 2 luni a fost luată în plasament. A început să cânte la grădiniţă, iar la 7 ani a intrat la Şcoala Populară de Arte. Într-un an a obţinut 37 trofee şi 180 de diplome, nu doar pentru muzică, ci şi pentru teatru şi creaţii literare. Cursurile la orgă le-a început în urmă cu trei ani, iar la şcoală este olimpică la Biologie şi Geografie. De mică a fost educată să se bucure de orice moment din viaţă, indiferent de problemele de sănătate pe care le are. Lorelai este preocupată de felul în care se îmbracă şi iubeşte să petreacă foarte mult timp afară, în mijlocul oamenilor.

Ocru

La preselecţii, Ocru a interpretat o melodie hip-hop compusă de el, iar vineri va reveni la „Românii au talent“ cu o melodie cu un mesaj puternic, care speră să ajungă la telespectatorii din întreaga ţară. În 2012, Ocru a intrat într-o trupă de teatru care se ocupă în fiecare an de pregătirea unor spectacole în cadrul unor festivaluri în limba engleză, atunci jucând şi primul său rol. După primul spectacol, a primit numai laude şi i s-a spus că are voce bună pentru hip-hop. Fiind pasionat de acest gen muzical, scria versuri, dar nu se gândea că ar putea face ceva în acest domeniu. Pe lângă muzică, concurentul desenează bine, obişnuia să facă graffiti şi crede că este un actor destul de bun. Îşi doreşte ca oamenii să afle cine este şi ceea ce face.

Ştefan Orheanu

Ştefan Orheanu a adus dansul irlandez la audiţii, iar mişcările lui au încântat publicul şi juriul, iar pentru cea de-a treia semifinală a pregătit un moment complex. De cinci ani, concurentul face dansuri sportive. În 2012 s-a înfiinţat un club care făcea şi dansuri irlandeze, s-a înscris, a mers într-o tabără la Viena şi s-a îndrăgostit de acest stil. A participat la campionate europene în Italia, Varşovia şi Haga. În 2015, în Italia, a obţinut locul doi la un concurs european şi s-a calificat la un concurs mondial care a avut loc în Glasgow. A mai participat la „Românii au talent“ în sezonul trei şi a ajuns până în semifinală, iar sezonul acesta a revenit pentru a demonstra că a evoluat şi că poate câştiga.