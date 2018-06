Cine este câştigătorul „The Four“, puştiul pe care Cheloo l-a criticat şi l-a trimis la duel aproape în fiecare ediţie VIDEO

Vlad Musta a fost desemnat de către telespectatori câştigătorul finalei „The Four – Cei patru“, difuzată sâmbătă de Antena 1. Tânărul a intrat astfel în posesia trofeului şi a unui contract de înregistrări muzicale şi/sau management şi impresariat artistic în valoare totală brută de 30.000 de euro.

Copleşit de emoţii, câştigătorul „The Four – Cei patru“ a mulţumit publicului şi a declarat că este recunoscător pentru această şansă de a-şi clădi o carieră în industria muzicală, precizând că speră să urmeze cât mai multe concerte.

„Sincer, nu am crezut că voi câştiga ultimul duel (cu Alexandra Crişan – n.r.), dar am avut o speranţă şi am dat tot ce am putut şi iată că am reuşit“, a declarat Vlad.

Vlad Musta nu a avut deloc un parcus uşor în show-ul de la Antena 1, chiar dacă a reuşit de fiecare dată să impresioneze cu vocea şi chitara sa, a primit şi numeroase critici din partea juriului format din Antonia, Feli şi Cheloo. Rapperul a fost cel care l-a forţat să îşi depăşească limitele şi „l-a aruncat“ la duel în aproape fiecare ediţie, spunându-i la un moment dat chiar că „are atitudinea artistului care vrea să fie plăcut cu orice preţ.“

„Eu când am venit la «The Four» nu am avut nicio notorietate, eram doar eu şi o chitară. Am muncit mult pentru scaunul meu şi am fost criticat de juriu. Chiar dacă lumea mă crede cel mai slab, nu sunt. Cred că am arătat lumii ce pot“, a declarat mezinul primului sezon „The Four – Cei patru“.

Evoluţia câştigătorului l-a făcut pe Cheloo să declare: „Vlad are tot respectul meu. A înţeles nişte lucruri şi în el s-a petrecut o schimbare.“ De altfel, în momentul în care şi-a auzit numele în dreptul câştigătorului, Cheloo a fost prima persoană pe care Vlad a îmbrăţişat-o, conştient fiind de faptul că opiniile tranşante ale cântăreţului l-au motivat şi l-au ambiţionat. De prisos să spunem că rapperul a fost luat complet prin surprindere.

În finala „The Four“, Vlad Musta a interpretat piesele „Hot Blood“, de la Kaleo, şi „Skin“, a lui Rag'n'Bone Man, moment care i-a adus şi victoria, învingând-o pe Alexandra Crişan în ultima etapă.

Vlad Musta se pregăteşte de Bacalaureat, însă marea sa pasiune este muzica şi chitara electrică: „Cea mai importantă şi plăcută amintire din copilărie rămâne momentul în care mi-am cumpărat chitara electrică...cu toţi banii din casă.“

Din fericire, familia sa, care i-a fost alături şi în marea finală „The Four – Cei 4“, şi-a dat seama destul de repede de talentul lui şi l-a susţinut să urmeze cursuri de specializare. „Aveam 15 ani atunci când am început să studiez chitara, nu am avut planuri măreţe iniţial, dar am încercat mereu să progresez, să fiu într-o luptă interioară constantă ca să descopăr cea mai bună versiune a mea. De la 16 ani m-am apucat de canto cu doamna Crina Mardare şi am reluat cursurile de chitară cu un alt profesor, iar experienţa mea ca şi instrumentist a crescut foarte mult. Aşa am ajuns să fiu chitarist în diferite trupe şi uşor, uşor, am început să prind o anumită experienţă“, spune Vlad.