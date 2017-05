Ce audienţă a avut „Starea Naţiei“, în săptămâna conflictului dintre Dragoş Pătraru şi Prelipceanu

Cea mai urmărită ediţie „Starea Naţiei“ de săptămâna trecută a fost cea de joi (59.000 de persoane), întreruptă de Breaking News-ul cu Klaus Iohannis la Bruxelles, care a adus audienţe peste media emisiunii (80.000 de telespectatori). Pe locul doi s-a clasat ediţia de marţi a emisiunii lui Dragoş Pătraru (tot aproape 60.000 pe comercial), urmată de pastila „Starea zilei“, de marţi, care a avut 56.000 de telespectatori.

La oraşe şi la nivelul întregii ţări, topul este condus de Sinteza zilei (de pe Antena 3) şi de programe de la postul Intact şi România TV, o explicaţie fiind ponderea ridicată a publicului între 18 şi 49 de ani la emisiunea lui Dragoş Pătraru şi la postul Digi 24.

URBAN. Sinteza zilei cu Mihai Gâdea a dat cele mai ridicate audienţe la oraşe în topul emisiunilor de la posturile de ştiri: primele patru locuri. Cea mai bună a fost ediţia de luni, 22 mai, cu 350.000 medie. În clasamentul la oraşe, Antena 3 are opt din 10 locuri. La nivelul publicului urban, cea mai bună difuzare a lui Pătraru a fost tot ediţia de joi, cu o medie de 170.000 de telespectatori.

NAŢIONAL. Vârfurile la nivel naţional dintre posturile de ştiri vin tot de la Mihai Gâdea: cifre care se duc spre aproape jumătate de milion de români în ediţiile de luni şi de marţi. În top 10 naţional, Antena 3 a avut şase emisiuni (din care patru sunt ediţii Sinteza zilei), iar România TV a avut patru emisiuni. Vârful Starea naţiei pe naţional: 200.000 de români, la ediţia de joi.

Cu o săptămână înainte de criticile aduse Digi 24 şi lui Cosmin Prelipceanu, Dragoş Pătraru a avut cifre de audienţă mai ridicate. A avut tot primele trei locuri pe comercial, dar cu audienţe mai mari (un vârf de 85.000 marţi, 16 mai). Cea mai bună ediţie s-a dus spre 260.000 de români la nivelul întregii ţări, dintre care peste 200.000 de la oraşe, intrând în top 10.

Dragoş Pătraru a criticat în termeni duri, în emisiunile de săptămâna trecută, postul de ştiri Digi 24 pentru că a trecut sub tăcere dosarul de şantaj Antena Group– RCS&RDS, în care este vizat şi Ioan Bendei, fostul administrator al companiei. În emisiunea „Starea Naţiei“, pe care o realizează chiar la postul de ştiri, jurnalistul a declarat, printre altele, că „televiziunea care stă toată ziua cu dreptatea şi cu adevărul în gură“ a ocolit acest subiect de interes public şi a atins subiectul unor posibili agenţi sub acoperire printre jurnalişti.

În ediţia de miercuri, într-un material intitulat „Postul nu e post destul, dacă nu e şi fudul“, Dragoş Pătraru a revenit cu lămuriri . După o serie de ironii la adresa redactorului-şef Digi24, Pătraru a explicat de ce Digi24 îşi pierde credibilitatea şi de ce au apărut suspiciuni cu privire la integritatea televiziunii. Realizatorul a precizat că este vorba de suspiciuni rezonabile în cazul Bendei-DNA şi nu despre „prostiile pe care le debitează domnul Prelipceanu“. Pătraru a mai afirmat că ameninţarea cu instanţa este ridicolă, catalogându-l pe Cosmin Prelipceanu drept jenant. „În primul rând nu am spus asta, pentru că aici este marea manipulare pe care o încearcă acest tip. Am spus «există şi varianta», da, este o variantă pe care în lumea de astăzi nu o putem ignora în nicio redacţie, aceea a acoperiţilor în presă. Am spus că sunt acoperiţi la Digi24? Chiar, ce aveţi cu Digi24, domnule Prelipceanu? Pentru că mie mi se pare că vreţi să vă ascundeţi propria incompetenţă scoţând compania în faţă. Noi am făcut un demers pozitiv pentru companie, iar dvs. veniţi şi-i daţi companiei în cap.“