Când începe „Vocea României Junior“. Detalii din prima ediţie a show-ului de la ProTV

„Vocea României Junior“ debutează vineri seară, 8 iunie,

cu un spectacol plin de emoţii şi voci impresionante în prima ediţie din cel de-al doilea sezon.

Copiii vor urca pe scenă şi vor încerca să-i convingă pe cei trei antrenori, Inna, Andra şi Marius Moga, că vocile lor sunt pregătite să lupte în această competiţie spectaculoasă. Mihai Bobonete şi magicianul Robert Tudor, prezentatorii show-ului, sunt pregătiţi să le arate telespectatorilor poveştile din spatele vocilor celor mici şi se vor asigura că buna dispoziţia este la cote maxime.

„Veţi vedea momente amuzante, momente înduioşătoare, copii talentaţi, părinţi încordaţi, juriu excelent şi doi prezentatori unicat“, a spus actorul Mihai Bobonete.

Magicianul Robert Tudor a trăit emoţii incredibile la filmări şi recunoaşte că multe voci pe care le-a auzit i-au dat fiori: „Ne-am distrat la filmările pentru cel de-al doilea sezon, iar acest lucru îl veţi vedea începând din 8 iunie. Pe lângă asta, am trăit nişte emoţii care pot fi greu de descris şi am cunoscut foarte mulţi copii cu voci care îţi dau fiori. O sa fie un sezon magic şi îmi doresc ca toţi cei care-l vor urmări să simtă exact ce am simţit noi şi să rezoneze cu fiecare poveste, cu fiecare moment şi cu fiecare decizie pe care antrenorii o vor lua.“





INNA, Andra şi Marius Moga vor lupta pentru a-i convinge pe cei mici să-i urmeze şi să construiască echipe puternice împreună. Încă de la primul concurent care va urca pe scenă şi care-i va convinge rapid pe toţi trei să întoarcă scaunele, antrenorii vor face totul pentru a arăta că sunt dispuşi să facă orice pentru a-l atrage de partea lor.

După ce-i va prezenta toate avantajele de a fi în echipa ei, INNA va încerca să-i blocheze pe ceilalţi antrenori şi să nu-i lase să vorbească prea mult. „Hai, putem spune şi noi câteva vorbe?“, va întreba Andra, iar replica INNEI va cădea ca un fulger şi nu o va lăsa pe Andra să spună prea multe cuvinte.

„Da, puteţi spune şi voi câteva vorbe, dar cât mai puţine“. Discuţia va escalada şi se vor contrui primele tensiuni între antrenori pentru o voce impresionantă. „Vă rog, acum vorbesc eu. Colegi, vreau să fac şi eu propuneri. INNA, vorbesc eu acum. Te rog! Eu nu m-am băgat, eu vă respect atunci când vorbiţi, ar fi drăguţ să mă respectaţi şi voi.“, va spune Andra în încercarea de a se face auzită.





Inna la „Vocea României Junior“ FOTO ProTV