Anda Adam a făcut dezvăluiri despre condiţiile grele de la Exatlon: „Este mult mai rău decât se vede la TV. Eram păziţi de oameni cu puşti“ FOTO

După ce a părăsit echipa Faimoşilor săptămâna trecută şi s-a întors în ţară, Anda Adam a fost invitată în emisiunea „Wowbiz“, prezentată de Andreea Mantea şi de fostul ei iubit Victor Slav, unde a vorbit despre experienţa trăită la „Exatlon“. Vedeta a povestit ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat şi a mărturisit că în această competiţie regulile sunt extrem de stricte şi condiţiile sunt mult mai rele decât ceea ce văd telespectatorii din faţa micilor ecrane.

„Această competiţie este extrem de dură şi grea, nu este cum se vede la televizor. Fiecare detaliu contează extrem de tare. De când m-am întors am auzit foarte multe variante. Este mult mai rău decât se vede la televizor. Avem o zonă limitată în care stăteam, înconjuraţi de un gard uriaş şi eram păziţi de oameni cu puşti. Acolo este un platou imens. Mâncam exact ce s-a auzit. La ora 8 mâncam un orez gol. Erau zile în care nu primeam fructe la prânz, primeam abia după 12 ore masa de seară. Seara aveam orez fiert cu linte sau năut. De dormit chiar acolo am dormit. Ion nu putea să doarmă noaptea, dar nu ne privea. Totul este extrem de strict acolo. Nu aveam voie nici măcar să ştim cât este ceasul. Învăţam să citim ceasul după soare“, a povestit vedeta.

Anda Adam s-a accidentat la genunchiul la care fusese operată cu ani în urmă şi n-a mai putut să continue competiţia, părăsind Republica Dominicană în cârje. Artista a fost întâmpinată la aeroport de soţul ei Sorin şi de fiica lor Evelin, despre care a mărturisit că le-a dus dorul.

„Îmi pare rău că am părăsit competiţia, am sentimentul că nu am terminat ceea ce am început. În acelaşi timp, mi-a fost foarte greu să stau atât de mult timp departe de familia mea. Mi-a fost foarte dor de Evelin. În fiecare seară mă culcam cu imaginea fetiţei mele în gând“, a declarat cu lacrimi în ochi Anda Adam.

De asemenea, Sorin a declarat că i-a fost foarte greu în absenţa soţiei sale: „Pentru mine această perioadă a fost grea, am fost foarte stresat pentru că m-am ocupat pentru prima dată singur de Evelin. Mi-a lipsit compania Andei, am fost despărţiţi doar două zile de când suntem împreună şi acum a fost o perioadă foarte lungă. Simţeam nevoia să ne sfătuim. Şi cea mică i-a simţit lipsa, începuse să-i fie dor. Odată a strigat-o la geam o jumătate de oră, după ce a văzut-o în emisiune. Începuse să-i asculte muzica pe tabletă zilnic“.

FOTO Kanal D FOTO Kanal D





Un concurent a cedat şi a decis să părăsească show-ul

În ediţia de luni, 5 februarie, Bogdan Antonio Mardale, concurent în echipa „Războinicilor“, a luat decizia de a părăsi competiţia din cauza condiţiilor grele de la „Exatlon“, dar şi a extenuării, arată Click!

Bogdan a mărturisit că a avut o perioadă foarte grea, că nu mai poate rezista şi le-a urat mult succes colegilor de echipă: „Zilele astea au fost foarte grele. Multe gânduri, n-am putut să dorm noaptea. Am avut o perioada destul de grea aici. Ne-am autoproclamat «Războinicii» cu scopul de a lupta şi de a nu ne doborî nimic. Vreau să le reamintesc asta şi să lupte până la final“.