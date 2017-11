ANALIZĂ De ce face audienţe mari spectacolul cu gospodari: stridenţele AneiMaria Prodan şi tradiţionalismul, principalele ingrediente de succes

Noua emisiune de import produsă şi difuzată de Pro TV i-a cucerit pe români şi a înregistrat audienţe mari la fiecare ediţie, având o medie de două milioane de telespectatori din întreaga ţară. În septembrie, care a marcat începutul grilei de toamnă pentru televiziuni, „Gospodar fără pereche“ a reuşit performanţa de a fi al doilea cel mai urmărit program de divertisment al lunii, după „Visuri la cheie“, şi chiar a depăşit emisiunea-vedetă a postului, „Vocea României“.

De altfel, directorul executiv al postului, lituanianul Aleksandras Cesnavicius, s-a declarat încântat de reuşita noii producţii: „Suntem incredibil de mândri să vedem că Pro TV este singura televiziune din România care figurează în acest trimestru cu o emisiune nouă în Top 10 programe.“

Interesant este că „Gospodar fără pereche“ e singurul show din grila de toamnă a postului care are oameni obişnuiţi în postura de concurenţi şi care a reuşit să scoreze foarte bine în audienţe în ciuda precedentului – „Supravieţuitorul“, emisiune care nu a avut priză la public.

Analistul media oferă ca posibilă explicaţie faptul că piaţa de televiziune din România este foarte obsedată de concurenţă, iar inovaţia reprezintă testarea câte unui subgen nou sau a unui format internaţional uşor diferit faţă de regula momentului. Iar Pro TV a făcut fix acest lucru, a propus publicului altceva.

„Din când în când, cineva «rupe pisica» şi toată lumea se repede în aceeaşi direcţie – de exemplu reapariţia quiz show-urilor, în ultimele sezoane, cu succes. Tematic, între «Supravieţuitorul» şi «Gospodar fără pereche» există foarte puţină legătură. Primul e un format de tip survival, care se trage din reveriile de acum 300 de ani ale lui Daniel Defoe, or Robinson Crusoe nu putea apărea decât într-un imperiu obsedat de explorare şi cuceriri cum a fost cel Britanic. Al doilea e o regresie în acelaşi timp continentală şi rurală – nu întâmplător se spune că «Farmer Wants a Wife» se trage din «Bauer sucht Bäuerin», un show elveţian, care se petrece pe pământ ferm, fix în mijlocul Europei. Mecanismul trimite cu gândul la serbări câmpeneşti, arhaism şi rural. Acum, să stăm şi ne întrebăm ce suntem noi, românii: o naţie de exploratori şi un imperiu? Mai degrabă, succesul «Gospodar fără pereche» confirmă zicerea lui Noica referitoare la «eternii ţărani ai istoriei»“, explică Iulian Comănescu.

„Stridenţele“ Prodancăi, un ingredient al succesului

Întrebată de ce crede că se uită românii la emisiunea ei, Anamaria Prodan a declarat: „Este un show cât se poate de real, în care am arătat viaţa aşa cum e ea. Am cunoscut bărbaţi şi femei încercaţi de viaţă, care s-au refugiat în muncă şi şi-au dat seama că, fără o familie la care să se întoarcă acasă, nu se simt împliniţi. Iar ăsta cred că este punctul în care ne regăsim cu toţii: şi cei care avem familii, pentru că ştim cât de importanţi sunt cei de lângă noi, dar şi cei care încă sunt în căutarea jumătăţii. Un alt plus pe care l-am simţit pe pielea mea a fost să văd şi să interacţionez cu diverse tradiţii: cum e viaţa unui concurent în varful dealului la Mada, cum se schimbă prioritatile şi stilul dintr-o zonă a României în alta. Este un show în care, cred eu, ajungem să ne cunoaştem pe noi, să ne gândim cum am reacţiona în diverse situaţii şi în care suntem curioşi să vedem cum se vor schimba vieţile celor care au avut curajul să spună că-şi caută jumătatea.“

Analistul, care nu a salutat decizia Pro-ului de a o alege pe Anamaria Prodan ca prezentatoare, recunoaşte că „stridenţele“ ei se poate să fi jucat un rol important în atragerea românilor în faţa ecranelor: „Am rezerve mari referitoare la ea, dar s-ar putea ca stridenţele ei să fie un ingredient de succes. La urma urmei, cine ar trebui să prezinte «Gospodar fără pereche»? Un personaj superurban, fără niciun fel de urme de ţărănie, gen Dragoş Bucurenci (prezentatorul Supravieţuitorul – n.r.)?.“

Pro TV, „prea bun, prea ca la ţară“

Ce spune apetitul pentru un astfel de show despre publicul român? „E cazul să consemnăm şi revirimentul unui anumit gen de neaoşism-localism în ultimii ani. După intrarea în UE şi criza care a început în 2009, simptomele acestui gen de localism sunt de găsit peste tot, de la scăderea entuziasmului faţă de Europa, la sloganuri politice ca «Mândri că suntem români» sau nenumăraţii ciobani, Dorei, bunicuţe, brânzică, fainoşag şi alte diminutive uşor fermentate. E normal ca şi în TV să apară genul ăsta de tematică tradiţionalistă, oricât de «extern» e formatul. Şi ar mai trebui să ne gândim şi la faptul că formatul a mai fost încercat şi de Prima TV prin 2009. Există o diferenţă de calibru între cele două televiziuni, care se vede inclusiv din titlul românesc: cine naiba spune «fermier» în România, cu excepţia lui Petre Daea? Dar dincolo de asta, e vorba şi de momentul care e mult mai propice acum decât era acum opt ani“, a explicat Comănescu.

În ceea ce priveşte publicul Pro TV, analistul media atrage atenţia asupra unui aspect important: repoziţionarea postului. „Tactic, pe termen scurt, Pro TV a câştigat cu «Gospodar». Dar pe termen mediu sau lung, strategic, mă întreb cum se va repoziţiona postul într-o epocă în care aspiraţiile vestice din propriul ADN nu mai sunt neapărat dominante în mentalităţi. Teamă mi-e ca Pro TV să nu devină «prea bun, prea ca la ţar㻓, subliniază specialistul.

În acelaşi timp, Pro TV pare că a găsit antidotul pentru „Chefi la cuţite“, show difuzat pe acelaşi interval orar, însă Comănescu este de părere că, în realitate, concurenţa este alta. „Nu am date suficiente, dar presupun până la proba contrarie că cele două emisiuni se ajută reciproc, în sensul că targetul lor e diferit. «Chefi la cuţite» pare a fi ceva atractiv pentru urbanul mare, relativ tânăr (pentru demograficele TV), în timp ce «Gospodar fără pereche» ţinteşte un public mai tradiţionalist sau care face un fel de regresie în tradiţionalism. Aş pune pariu, fără cifre în faţă, că «Gospodar fără pereche» se bate mai degrabă cu Kanal D decât cu Antena 1. Până la urmă, în istorie, ne-am dat cap în cap mai des cu Imperiul Otoman decât cu cel Britanic...“, conchide Comănescu.