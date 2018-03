Începe „The Four“ la Antena 1: ce spun concurenţii înainte de premieră VIDEO

Fiecare dintre cei patru are o vastă experienţă în muzică şi nu este străin de scenele mari din România. Tocmai de aceea, juraţii Antonia, Feli, Carla’s Dreams şi Cheloo i-au selectat şi au decis că ei merită să ocupe scaunele rezervate pentru „The Four – Cei 4“. Dacă în mod normal finalistul unei competiţii este aşteptat de-a lungul mai multor ediţii, noua provocare a „The Four – Cei 4“ va fi, întocmai ca în industria muzicală, ca cei aleşi să îşi păstreze locul deja câştigat şi să devină mai buni de la o săptămână la alta.

Nicoleta Nucă: „Este de o modalitate de a creşte şi de a mă cunoaşte artistic şi mai bine“

În vârstă de 24 de ani, Nicoleta Nucă a devenit cunoscută în urmă cu trei ani, după ce a ajuns până în Galele Live X Factor, însă a început să cânte încă de la vârsta de 6 ani, în leagănul construit în curte de către străbunicul său. Vecinii care o tot ascultau cu drag au fost cei care le-au recomandat părinţilor Nicoletei să o trimită să ia lecţii de canto.

„Iubesc muzica şi cânt încă de la o vârstă foarte mică. Am început sa studiez canto la nivel profesional pe la 9 ani şi de atunci nu m-am mai oprit pentru că sunt de părere că nu exista perfecţiune şi mereu e loc de mai bine. Am avut o copilărie frumoasă, deşi puţin diferită de a altor copii, pentru că de mică timpul meu liber îl dedicam muzicii, dar asta nu înseamnă că n-am avut timp de distracţii. Am călătorit mult cu familia şi am o mulţime de amintiri frumoase din călătoriile acelea“, povesteşte Nicoleta, care s-a mutat mai târziu la Milano pentru a studia la faimoasa Academie de Muzică din oraşul italian.

„Am locuit mulţi ani în Italia unde am continuat să studiez, unde am învăţat să trăiesc cu muzica şi mi-am descoperit mai bine personalitatea. Sunt o fată normală, care încearcă să rămână astfel orice ar face“, mărturiseşte Nicoleta, care deşi povesteşte totul cu seninătate şi multă maturitate, recunoaşte că a avut şi momente în care lucrurile păreau că nu i se leagă: „Am avut multe momente când pur şi simplu aveam impresia că nu mai pot şi că peste asta nu voi putea trece“.

Din fericire, de fiecare dată când a simţit că îi este greu, i-a avut mereu aproape pe părinţii săi, care au susţinut-o cu tot ce au putut pentru ca ea să îşi continue cariera muzicală. Tocmai de aceea, Nicoleta vede acum participarea sa la „The Four – Cei 4“ ca pe o nouă provocare. „Este vorba de o nouă experienţă, o provocare, o modalitate de a creşte şi de a mă cunoaşte artistic şi mai bine“, a mai spus Nicoleta Nucă.

Anastasia Sandu: „Cel mai greu mi-a fost când eram aproape de a mă lăsa de muzică“

Anastasia Sandu ştie că muzica cere sacrificii, tocmai de aceea a decis să îşi lase familia la Timişoara pentru a-şi găsi propriul drum la Bucureşti. „De mică am crescut cu casetofonul după mine, am fost mereu sensibilă şi-mi găseam refugiul în muzică şi pictură. După ce am crescut, căutam orice ocazie de a cânta, fugeam de la şcoală şi mă certam cu diriginta ca să mă lase să merg la concursuri de cântat. Asta se întâmpla în Timişoara. În timpul facultăţii am început să cânt la diferite localuri, cluburi şi evenimente, îmi făcusem Live Band. Am avut norocul de oameni minunaţi care m-au încurajat să scriu prima piesă, iar de trei ani m-am mutat în Bucureşti ca să-mi îndeplinesc visul“, povesteşte Anastasia.

Tânăra în vârstă de 26 de ani, care pentru a demonstra că doreşte să îşi construiască propriul stil a început să îşi compună singură muzica, obişnuia încă din copilărie să susţină „concerte“ pentru familia sa: „Dădeam spectacole alături de verişorul meu în faţa părinţilor şi a rudelor. Eu aveam 5 ani, el 10, el era cu partea de rap şi eu veneam cu refrenul, iar totul se întâmpla într-o cameră plină de picturi ale străbunicului meu“.

Drumul său nu a fost mereu lipsit de obstacole, însă Anastasia a încercat mereu să nu uite cât de mult iubeşte muzica. „Să cânt mi-a plăcut încă din copilărie, prima oară am cântat pe scenă acum 19 ani, iar piesa se numea «Dacă vrei să fii vedetă». Eram grăsuţă şi îmi era greu să-mi fac prieteni. În clasa a 6-a, am fost apreciată după ce am cântat la o festivitate şcolară şi atunci am simţit pentru prima oară că arăt lumii cine sunt cu adevărat. A devenit dependenţă“, îşi aminteşte Anastasia, care însă ar fi trebuit să devină… medic. „Tata a acceptat cu greu decizia mea, ai mei sunt ingineri, aşadar era de aşteptat ca şi eu să urmez aceeaşi cale sau îşi doreau să devin medic, însă eu mi-am propus să vindec inimi prin muzică“, spune artista, care a avut momente în care s-a luptat cu ea însăşi pentru a-şi continua cariera.

„Cel mai greu mi-a fost când eram aproape de a mă lăsa de muzică, acum câţiva ani. A fost cel mai dureros sentiment, dar am zis că nu voi putea trăi fără o parte din mine, mai ales aceea care-mi aduce cele mai frumoase emoţii“, îşi aminteşte Anastasia, care între timp şi-a trecut în portofoliul musical câteva melodii de succes. În 2013, alături de VanoTek, a lansat piesa „E nebunie“, iar intre timp a lansat şi videoclipul pentru aceasta, dar şi pentru „Te iert“ şi featuring-ul cu Doc Slim, „Hands in the Air“. În plus, Anastasia a lansat piesele „Mâine e o nouă zi“ şi „Cu talent“ alături de Puya.

Angelo Simonică: „Mereu am muncit pentru ce mi-am dorit“

Angelo Simonică are doar 22 de ani, fiind cel mai mic dintre „Cei 4“, însă cântă la chitară, tobe, bass şi pian şi compune muzică. „Cred că undeva pe la 13 ani m-am apucat să cânt la chitară şi ascultam numai rock şi metal. Ştiu că m-am îndrăgostit prima oară de chitară când am fost cu părinţii mei la un restaurant cu specific mexican şi au venit nişte băieţi costumaţi în mariachi şi cântau muzică tradiţională la chitară“, povesteşte Angelo, care încă de la vârsta de 15 ani a început să cânte alături de trupe rock, iar unele din piesele sale au avut milioane de vizualizări pe YouTube. „Esti gata baby“ a avut 1,4 milioane de vizualizări, iar colaborarea să cu Nicole Cherry, a avut aproape 4,5 milioane de vizualizări.

Nu s-a oprit însă nici o clipă din lucru, ci petrece ore în şir în studio. „Mereu am muncit pentru ce mi-am dorit, deoarece ce nu sunt cel mai talentat om, dar consider că munca este net superioară talentului. Degeaba aş putea să am cea mai bună voce, cea mai bună ureche muzicală, dacă nu aş sta 15 ore din 24 în studio, dacă nu aş face vocalize în fiecare zi, dacă nu aş studia la chitară sau pian în fiecare zi. Cu cât lucrezi din ce în ce mai mult, cu atât ceea ce faci devine din ce în ce mai bun. Eu sunt adeptul mitului cu cele 10.000 de ore de muncă, abia apoi devii bun în ceea ce faci“, povesteşte Angelo.

Susţinut de familia sa în tot acest timp, tânărul muzician se declară norocos, iar sprijinul lor i-a permis să se dedice în totalitate pasiunii sale. „Am o familie minunată, am o prietenă super mişto pe care o iubesc, iar în rest totul este despre muzică. Singurele momente grele au fost atunci când nu mi-au intrat piesele pe radio sau în top 10“, râde Angelo. Încântat de posibilitatea de a participa la „The Four – Cei 4“, Angelo mărturiseste că are foarte multe de învăţat de la cei patru membri ai juriului.

Dragoş Udilă (Uddi): „Am avut curaj să-mi urmez visul, credinţa că voi reuşi“

Dragoş Udilă, cunoscut drept Uddi, a început să cânte încă din copilărie, oriunde ar fi fost. „Eu sunt un tip sincer şi nu, nu mi-e ruşine să recunosc că am cântat în gări pentru că aşa m-am descoperit pe mine. În fiecare zi mai descopeream ceva nou, plus că prin asta lucram în fiecare zi la vocea mea. Din moment ce nu aveam bani de cursuri canto speciale, am ales calea asta şi sunt mândru de ceea ce am făcut. Vă zic sincer că eu cântam şi pentru că mă bucuram să-i văd pe ceilalţi cum se opresc şi ascultă muzica mea cu zâmbetul pe buze“, povesteşte Dragoş.

Chiar dacă în copilărie visa să devină fermier şi să pună pe picioare o mică afacere de familie, după participarea la „X Factor“, prima experienţă pe plan muzical a lui Dragoş Udilă, unde a luat şi primele lecţii de canto şi a avut ocazia să lucreze cu profesionişti, drumul său în muzică s-a conturat cu adevărat.

„Am avut curaj să-mi urmez visul, credinţa că voi reuşi şi dragoste de tot ceea ce mă înconjoară. Slavă Domnului... la câte nenorociri aud, eu am fost ferit de momente cu adevărat de grele. Poate că am resimţit lipsa banilor din când în când sau a serviciului înainte să mă apuc de muzică“, povesteşte Dragoş, care în ultimii ani a lucrat alături de Randi, dar şi cu What’s Up pentru single-ul „Scumpă domnişoară“ şi cu Delia şi Mike Angello pentru single-ul „Anii ce vin“. A colaborat cu mai mulţi colegi de la „X Factor“, iar în 2014 a lucrat cu Delia pentru single-ul ei „Ipotecat“, care a cucerit topurile muzicale.

Regulile show-ului

Încă din prima ediţie a emisiunii, pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, challengerii, tineri muzicieni talentaţi şi dornici să se afirme, vor încerca să ocupe un loc ocupat de cei patru artişti selectaţi deja de membrii juriului, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranţă. Fiecare challenger va cânta o melodie, iar juraţii vor evalua prestaţia sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraţilor au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre „Cei 4“.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger şi unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicaţiei „The Four – Cei 4“, iar cântăreţul cu cele mai multe voturi se va aşeza pe scaun. În situaţia în care unul dintre „Cei 4“ îşi piede locul, există o şansă de salvare. Înainte de semifinalã, doar patru dintre artiştii care au ocupat de-a lungul competiţiei un scaun, în funcţie de numãrul de voturi primite, pot fi votaţi de public şi pot fi întorşi la „The Four – Cei 4“ direct în semifinală. Challengerii care nu reuşesc să obţină un scaun, nu pot fi readuşi în competiţie.

Lupta pentru a rămâne unul dintre „Cei 4“ vine însă şi cu o mulţime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reuşesc să îşi păstreze scaunul, aceştia vor avea ocazia să lucreze cu specialiştii industriei muzicale româneşti.