„Wiggle Wiggle“ pe malul Mării Negre: Jason Derulo şi Rita Ora vor cânta la festivalul Neversea VIDEO

La prima ediţie Neversea vor mai concerta trupa Years&Years şi Ella Eyre, care se alătură altor artişti de seamă precum Dua Lipa şi Nina Kravitz.

Jason Derulo, artistul cu 11 single-uri de platină care s-au vândut în peste 50 de milioane de exemplare, vine pentru prima dată în România la cel mai mare festival de la malul Mării Negre, Neversea.

La doar 27 de ani, artistul american este în toate topurile momentului şi are un succes incredibil cu fiecare melodie pe care o lansează. A colaborat şi a compus melodii pentru artişti ca Puff Diddy, Sean Kingston, Lil Wayne, Kelly Rowland, Nicky Minaj, Snoop Dog, 2 Chainz şi Hardwell.

Melodii atât de cunoscute fanilor şi nu numai, precum „Watcha Say“, „Talk Dirty“, „Want to want me“, „Wiggle Wiggle“, dar şi cea mai nouă piesă „Swalla“, toate se vor auzi vara aceasta live pe scenele Neversea.

La început de vară, ce poate să sune mai bine la malul Mării Negre decât melodia „Hot right now“, cântată live de compozitoarea şi artista britanică Rita Ora. Primul ei album, „Ora“, lansat în 2012, a ajuns în scurt timp numărul unu în Marea Britanie. Albumul conţine melodiile „RIP“, la care a colaborat cu Tinie Tempah, dar şi „How we do party“.

Trupa britanică pop Years&Years vine la malul Mării Negre şi urcă pe scena principală a festivalului Neversea. Primul lor album, „Communin“ (2015), a debutat pe primul loc în topurile muzicale din Marea Britanie, cel mai mare hit al lor fiind „King“.