Videoclipuri ale unor piese clasice semnate Prince sunt disponibile din nou YouTube, pe un canal oficial VIDEO

Videoclipuri ale unor melodii clasice semnate Prince - inclusiv piese din filmul „Purple Rain“ din 1984, precum „When Doves Cry“ şi „Let's Go Crazy“ - au devenit accesibile pe un cont oficial la lui Prince.

Prince a fost de acord la început cu apariţiile pe internet, însă mai târziu a devenit un critic acerb al acestei forme de promovare, susţinând că acest mod facil de difuzare a muzicii schimbă un artist.

Muzicianul chiar angajase o echipă care se ocupa să detecteze şi să elimine toate videoclipurile lui, chiar şi scurte extrase filmate şi pe cele publicate de fani.

Întrebat cu puţin înainte de moartea sa despre această poziţie categorică, Prince a scris un mesaj pe Twitter, care a fost apoi rapid şters: „Pentru că YouTube nu înapoiază drepturi în mod echitabil, nu-i aşa că este vorba despre o problemă absurdă?“.

De la decesul său, familia încearcă să-şi crească veniturile, explicând că are nevoie de aceste fonduri pentru a proteja şi întreţine patrimoniul artistului.





Casa de discuri Warner Brothers a lansat în iunie o nouă ediţie a albumului cult din 1984, „Purple Rain“, îmbogăţit cu înregistrări inedite, care a urcat pe locul 4 în ultimul clasament săptămânal Billboard al celor mai bine vândute discuri. Şi cântecele de pe acesta sunt accesibile de mai multe săptămâni pe principalele platforme muzicale online, precum Spotify.





Rapperul american Jay-Z, a cărui platformă de streaming Tidal era până atunci singura autorizată să difuzeze muzica lui Prince, i-a criticat dur pe administratorii bunurilor sale în ultimul album, „4:44“. „Voi, bastarzi lacomi, aţi vândut bilete pentru a intra la el. Sunt surprins că nu aţi scos la licitaţie şi sicriul lui“, a spus el.





Prince Rogers Nelson a murit la vârsta de 57 de ani, pe 21 aprilie 2016, în urma unei supradoze accidentale cu un analgezic deosebit de puternic, fentanil. Trupul neînsufleţit al artistului a fost descoperit în studioul lui de înregistrări Paisley Park din Chanhassen, un oraş din statul american Minnesota.





Cântăreţ, compozitor, aranjor şi instrumentist, considerat unul dintre cei mai inventivi muzicieni din epoca modernă, Prince s-a inspirat din artişti aparţinând unor genuri muzicale diferite, precum James Brown, The Beatles şi Jimi Hendrix. Printre piesele sale de succes se numără „Little Red Corvette“, „Let's Go Crazy“, „When Doves Cry“, „Cream“ şi „Get Off“. Originar din Minneapolis, a devenit cunoscut la sfârşitul anilor 1970 cu piesa „Wanna Be Your Lover“ şi, în următoarele decenii, a cucerit publicul şi topurile muzicale cu albume precum „1999“ şi „Purple Rain“.

Prince a câştigat şapte premii Grammy şi cele 39 de albume ale sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii. Artistul a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original, în 1985, cu single-ul „Purple Rain“, de pe coloana sonoră a filmului omonim.