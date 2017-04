VIDEO Britanicul Alex Clare va cânta la „Sibiu - Festival City“, pe 27 iulie

Britanicul Alex Claire îşi va întâlni fanii din România la ceremonia de lansare a acestui proiect, programată joi, 27 iulie, de la ora 21.30, în Piaţa Mică din Sibiu. Pe lângă o ofertă cultural bogată – concerte, expoziţii, lansări de carte sau film – platforma “Sibiu – Festival City” va găzdui prima ediţie a reuniunii internaţionale Est European Music Conference (EEMC), un eveniment de anvergură europeană, platfomă de dialog pentru peste 500 de experţi, autorităţi, promoteri români şi principalii operatori de pe piaţa internaţională a festivalurilor.

Alex Claire este primul nume confirmat pentru seria evenimentelor culturale programate în cadrul proiectului “Sibiu – Festival City”. Electro-pop şi dubstep cu unul dintre cei mai buni artişti britanici, deţinător al unor premii de excelenţă şi iubit de fanii din întreaga lume. S-a căsătorit în 2012 (cu femeia care l-a inspirat pentru albumul “Three Hearts” şi alături de care s-a mutat, în 2015, din Londra la Ierusalim!).

Iubeşte jazz-ul – pe care îl ascultă încă din copilărie, iar BBC i-a inclus piesa “Up All Night” pe coloana sonoră a serialului Class, un science-fiction lansat anul trecut, în continuarea longevivului Doctor Who. Ca în basme, în cel mai greu moment al vieţii a primit un e-mail prin care Microsoft îl anunţa că doreşte să-i folosească una dintre piese, “Too Close”, într-o uriaşă campanie internaţională, contract care l-a urcat peste noapte direct pe primul loc în topurile germane, pe locul 4 în Marea Britanie şi pe un remarcabil 7 în Statele Unite.

A vândut în peste 500.000 de exemplare albumul “The Lateness of the Hour”, a fost nominalizat la Brit Awards, Asociaţia Americană a Compozitorilor şi Muzicologilor (ASCAP) i-a oferit titlul de compozitorul anului, iar piesa “Too Close” a urcat la aproape 100 de milioane de vizualizări, cumulat, pe youtube. Aflat în turneu de promovare a celui mai recent album, “Tail of Lions”, Alex Clare îşi întâmpină fanii din România cu un electropop viguros cu secvenţe acustice, influenţe din dubstep-ul londonez al anilor ‘90, elemente de compoziţie clasică cu producţie electronică.

Spre deosebire de majoritatea celorlalţi artişti pop, Alex Clare nu merge la petreceri, însă va fi sufletul unei mari petreceri care se va ţine joi seara, de la 21.30, în Piaţa Mică din Sibiu.